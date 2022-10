Internet Starlink mocno podrożał. Miesięczne kwoty powalają!

Elon Musk postanowił zrobić swoim klientom bardzo nieśmieszny żart. Kilka miesięcy temu internet Starlink został przeceniony o połowę. Teraz jego cena mocno wzrosła, co zaszokowało klientów.

Musk zszokował klientów. Podnosi ceny usług

Elon Musk chyba w szybki sposób chce zrekompensować sobie zakup Twittera i szuka różnych wyjść na błyskawiczny zarobek. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że uruchomił on sprzedaż perfum o dość nietypowym zapachu. Flakonik perfumy wyceniony został na 100 USD, a po 24 godzinach przychód z tego produktu przekroczył 2 miliony dolarów.

Teraz Musk postanowił podnieść ceny swoje internetu satelitarnego. Kilka miesięcy temu internet Starlink został mocno przeceniony. Miesięczny abonament z 500 złotych zmniejszono na 250 złotych, co sprawiło, że wielu klientów zdecydowało się na tego typu rozwiązanie. Niestety, teraz ceny znowu poszły w górę.

Internet Starlink będzie droższy. I to sporo!

Internet Starlink z pewnością nie należy do najtańszych. Sam koszt na start to około 2200 złotych. Miesięczny abonament również kosztuje sporo. Do tej pory kosztował jednak 230 złotych i dlatego też wielu zdecydowało się na założenie tego rozwiązania. Dziś jednak czekała ich nieprzyjemna informacja, bo jak się okazuje ceny usług mocno podrosły.

Cennik mocno się zmienił. Internet Starlink do zastosowania domowego z 230 złotych miesięcznie podrożał do 345 PLN. Zmianom uległy również koszty połączenia dla kamperów – z 285 PLN do 430 PLN. Koszt Starlinka dla biznesu to 2 211 złotych miesięcznie. Musicie przyznać, że tanio nie jest.

Starlink dla klientów prywatnych. Fot. Internet Starlink dla kamperów. Fot. Internet

