Internet satelitarny Starlink do dobra opcja dla osób, które mieszkają w odległych miejscach, w których połączenie z internetem jest niezwykle słabe albo w ogóle nie dochodzi. W ostatnim czasie Elon Musk zdecydował o podwyższeniu abonamentu, a teraz internet Starlink wprowadza limit danych. Koniec z wolnością pobierania!

Musk wprowadza nowe ceny abonamentów na internet

Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że internet Starlink mocno podrożeje. Jeszcze kilka miesięcy temu firma mocno obniżyła ceny pakietów, za jakie można korzystać z internetu satelitarnego Starlink. Obniżka wynosiła 50 proc., przez co wiele osób zdecydowało się na skorzystanie z tej oferty.

Internet Starlink nie tylko będzie droższy, ale również będzie posiadał limit danych

Jak bardzo musieli być zdziwieni użytkownicy, kiedy otrzymali maila od firmy Starlink, w której mogli przeczytać, że nowy abonament będzie droższy i to dużo droższy. Nic dziwnego, że wielu nowych klientów poczuło się oszukanych i zdecydowało się na rezygnację z tej usługi. Sam zestaw startowy kosztuje ponad 2000 złotych. To jednak nie wszystko, ponieważ internet Starlink wprowadza limit danych!

Internet Starlink wprowadza limit danych. Ile?

Jak podaje portal The Verge, dostawca internetu satelitarnego poinformował, że od grudnia wprowadzony zostanie limit danych dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Co prawda nie tyczy się on użytkowników w Europie, ale można się domyślić, że wkrótce takie ograniczenia trafią również do nas. Internet Starlink wprowadza limit danych dla nowych i obecnych użytkowników w wysokości 1 TB danych na okres rozliczeniowy.

Internet Starlink wprowadza limit danych! Koniec z wolnością!

Limit danych działa podobnie, jak w przypadku ograniczeń dostawców internetu – od 7:00 do 23:00. Wtedy też pobierane dane nie będą naliczane do sumy pakietu. Wtedy też najlepiej pobierać duże aktualizacje do gier, systemu i tego typu pliki, które normalnie pobiera się bez limitu danych. Osoba, która przekroczy limit danych, zostanie włączona do tzw. Basic Access, co w praktyce obniża prędkość sieci i ogranicza transfer.

