iPhone 9 Plus powstaje i mamy na to dowody!

Sądząc po ostatnich przeciekach, sądzić można, iż Apple przypomniało sobie nagle o niższych półkach cenowych. Wiele razy mówiono o nadchodzącym modelu, który miałby przedłużyć linię najtańszych modeli iPhone. Mowa oczywiście o iPhone SE 2, nazywanym również iPhone 9. Jego obecność od dłuższego już czasu była pewna, lecz teraz, światło dzienne dojrzą nowe informacje. Dotyczą iPhone 9 Plus, większego wariantu wyżej wspomnianego “budżetowego” modelu smartfona z Cupertino,

Apple iPhone 9 Plus – dane z wycieku

W ostatnich dniach miejsce miał wyciek kodu nadchodzącej wersji oprogramowania dla smartfonów Apple – iOS 14. To, co dla zdecydowanej większości było kompletnie niezrozumiałymi liniami znaków, dla znawcy było istną kopalnią informacji. Między innymi na temat nadchodzących smartfonów giganta z Cupertino. Potwierdzenie znalazły tam informacje na temat “dziewiątki”: 4,7″, powrót Touch ID czy chip Apple A13 Bionic. Lecz znalazło się tam coś jeszcze – iPhone 9 Plus. Rzecz, której niewielu się spodziewało i zaczęło się o niej mówić dopiero, gdy ktokolwiek znalazł na jej temat jakiekolwiek informacje.

Dotyczyły one na przykład tego, iż będzie on wyposażony w 5,5″ ekran Full HD. Wnioskować zatem można, że konstrukcja nadchodzącego iPhone’a będzie prawie bliźniacza do tego, co oferuje sobą iPhone 8 Plus. Z jedną dużą różnicą – chipem Apple A13 Bionic na pokładzie.

Więcej na jego temat niestety nie wiemy, aczkolwiek sądzę, iż nadchodząca premiera iPhone 9 odkryje wszystkie karty, jakie na ręce ma teraz Apple. Przynajmniej w kwestii rynku smartfonów.

