Kilka dni temu Apple ogłosiło, że oficjalnie kończy produkcję odtwarzacza iPod touch. W związku z tym, że wkrótce urządzenie multimedialne zniknie ze sklepów, jest masowo wykupywane ze sklepów w całym USA. Dlaczego wszyscy nagle zaczęli kupować to urządzenie?

iPod touch znika z magazynów. Dlaczego teraz?

iPod touch to urządzenie, które od lat cieszyło miłośników muzyki. Odtwarzacz muzyczny, który swoim wyglądem nawiązuje do iPhone SE, produkowany był przez dwie dekady. Wszystko się jednak kiedyś kończy i Apple postanowiło, że przyszła pora na zakończenie produkcji tego urządzenia. Będzie ono sprzedawane do wyczerpania zapasów.

iPod touch wyprzedaje się, jak świeże bułeczki! To efekt ogłoszenia końca produkcji!

Okazuje się, że iPod touch znowu jest ogromnie pożądany, przynajmniej na rynku amerykańskim. Według raportów ludzie nałogowo wykupują to urządzenie. Obecnie nie można kupić go już na oficjalnej stronie producenta, więc zainteresowani muszą szukać innych źródeł, takich jak sklepy z elektroniką, które posiadają na swoim magazynie ten odtwarzacz muzyczny.

Urządzenie będzie miało wartość kolekcjonerską?

Można by sobie zadać pytanie, dlaczego dopiero teraz ludzie nałogowo wykupują odtwarzacz iPod touch? Urządzenie przez lata było popularne, gdyby było inaczej, Apple podjęłoby decyzję o zakończeniu produkcji już lata temu. Najnowsza generacja iPoda dostępna jest w sześciu wariantach kolorystycznych i trzech wersjach – 32 GB, 128 GB i 256 GB.

Dlaczego więc teraz ludzi rzucili się na to urządzenie? Niektórzy widzą w tym zarobek, ponieważ za kilka lat iPod touch może być wart kilkukrotnie więcej niż teraz. Zwłaszcza jeśli nie będzie on używany. Innym powodem może być fakt, że niektórzy obnosili się z zamiarem zakupu tego odtwarzacza i wiadomość o tym, że Apple kończy jego produkcję, w końcu ich do tego zmotywowała.

Źródło: Fortune