Jeśli w dalszym ciągu obserwujesz rynek inwestycji w nieruchomości z dystansu, to ten poradnik jest właśnie dla ciebie. To prawda, nieruchomości mogą wygenerować ogromne dochody. Wiele osób planuje zakup mieszkania czy domu w celu jego dalszego wynajęcia. Do tego trzeba jednak nie tylko odpowiedniej wiedzy na sam temat nieruchomości, ale przede wszystkim dużych środków oraz czasu, który pozwoli zająć się tą inwestycją. Jak inwestować w nieruchomości bez konieczności zakupu posiadłości? Jednym ze sposobów jest wykorzystanie platformy Reinvest24.

Reinvest24 to estońska platforma do inwestycji w rynek nieruchomości, która skupia się na wstępnie zweryfikowanych nieruchomościach mieszkaniowych i komercyjnych w krajach bałtyckich, Niemczech, Hiszpanii, Mołdawii i Szwajcarii. Platforma umożliwia inwestowanie w nieruchomości w mniejszych kwotach, niż byłoby to wymagane, gdybyś był jedynym inwestorem i umożliwia praktycznie natychmiastowe czerpanie korzyści z inwestowania. Najważniejsze jest jednak to, że jest to bardzo pasywny sposób inwestycji, który pozwala na roczny zwrot w wysokości 15 procent!

Jak inwestować w nieruchomości mając tylko 100 euro?

Oto, jak działa inwestowanie w Reinvest24

Platforma Reinvest24 używa crowdfundingowego konceptu, gdzie każda osoba, która zdecyduje się na inwestycję minimum 100 euro, staje się częścią grupy, która inwestuje w duże projekty nieruchomościowe. Projekt skupia się na stopniowym budowaniu budżetu z nieruchomościami, które pracują dla inwestora. Proces jest bardzo prosty – pierwszym krokiem jest rejestracja na platformie. Następnie trzeba przejść procedurę KYC, określić kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na inwestycję i wybrać projekt, który nas najbardziej interesuje. Wszystkie projekty dostępne są na platformie. Oczywiście przed ich umieszczeniem są weryfikowane, sprawdzane i starannie wybierane z wielu rynków. Reinvest24 to platforma, która skupia w sobie ogromną ilość projektów, które do tej pory były tylko osiągalne dla profesjonalnych inwestorów.

Po wybraniu interesującego nas projektu i inwestycji w niego, z czasem będą pojawiać się wynagrodzenia, które zostały ustalone zgodnie z harmonogramem projektu. W momencie, kiedy projekt zostanie zakończony, kapitał zostanie wpłacony na konto na platformie Reinvest24 wraz z zaległymi odsetkami.

Czy inwestowanie na platformie Reinvest24 jest bezpieczne?

Platforma Reinvest24 posiada silną i lojalną grupę ponad 17 tys. inwestorów z całej Europy. Osoby, które zdecydowały się na dołączenie do platformy, łącznie zgromadziły już ponad 10,7 milionów euro (szacowana stopa zysku jest jedną z największych na tego typu platformach). Wszyscy przecież pamiętamy, kiedy ludzie zaczynali inwestować w kryptowaluty i jak sceptycznie byli do tego nastawieni. Teraz, każdy kto kilka lat temu kupił BitCoiny, może liczyć ogromne profity.

Według mnie, podobnie będzie w przypadku crowdfundingowego inwestowania w rynek nieruchomości. Jest to zupełnie nowa forma pasywnego zarabiania pieniędzy, która jest znacznie bardziej opłacalna niż trzymanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym z bardzo niskim oprocentowaniem. Poza tym inwestycja w nieruchomości nie jest zmienna, więc za każdym razem otrzymujemy obiecane stopy procentowe i możemy spać spokojnie, nie musząc martwić się o swoje pieniądze.

Wszystkie inwestycje są dodatkowo zabezpieczone hipoteką, a aby znaleźć się na platformie, muszą przejść ścisłą analizę due diligence. Do tej pory platforma z powodzeniem zrealizowała 160 projektów i żaden kapitał inwestorów nie został utracony. Warto też dodać, że Reinvest24 na platformie Trustpilot ma ocenę aż 4,8 na 5 gwiazdek, co jest naprawdę imponującym wynikiem.

Podsumowując, Reinvest24 jest solidną platformą crowdfundingową, która pozwala inwestować w rynek nieruchomości. Projekt ten nie zawiódł jeszcze inwestorów, co powinno mówić samo za siebie. Dochody z wynajmu nieruchomości należą do jednych z najwyższych w branży. Zważając na różne regiony geograficzne, takie jak kraje bałtyckie, Mołdawia, Hiszpania, Niemcy czy Szwajcaria pozwalają inwestorom na dywersyfikację swoich inwestycji w inny wehikuł inwestycyjny.

Biorąc pod uwagę, że ciągle rosnąca inflacja “pożera” wszelkie nasze oszczędności, platforma Reinvest 24 jest to skutecznym narzędziem do walki z nią, przy jednoczesnym uzyskaniu zadowalających zysków.

Odbierz bonus powitalny w wysokości do 1000 euro

Platforma Reinvest24 przyzna bonus powitalny na konto każdego nowego użytkownika, który zarejestruje się i zainwestuje w dowolny projekt na rynku pierwotnym na platformie Reinvest24 w okresie od 01.07.2022 do 30.11.2022 (włącznie) za inwestycje dokonane w okresie 30 dni od pierwszej rejestracji.

Obowiązują następujące stawki bonusowe:

● Zainwestuj od 500 do 1999 EUR, uzyskaj premię w wysokości 25 EUR

● Zainwestuj od 2000 do 9999 EUR, a otrzymasz 50 EUR

● Zainwestuj od 10 000 do 99 999 EUR, zyskaj 200 EUR

● Zainwestuj od 100 000 -… Eur, zyskaj premię w wysokości 1000 Eur

Pod tym linkiem znajdują się wszelkie warunki tej kampanii, natomiast klikając tutaj, możecie zarejestrować swoje konto na platformie, by móc inwestować swoje pieniądze.

