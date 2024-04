Urządzenia mobilne w dzisiejszych czasach są przenośnymi komputerami, na których możemy zrobić praktycznie wszystko. Aby zwiększyć ich funkcjonalność, możemy podłączyć do nich mysz czy klawiaturę. Klawiatura bezprzewodowa może zwiększyć komfort naszej pracy na tablecie czy telefonie. Jak podłączyć klawiaturę do urządzenia z Androidem?

Urządzenia mobilne mogą zastąpić nam komputer

Obecne smartfony czy tablety oferują taką moc obliczeniową, że mogą one służyć nam, jako narzędzie pracy i zastąpić komputer. Jest to niezwykle komfortowe rozwiązanie, jeśli często podróżujemy i chcemy mieć wszystko dosłownie pod ręką. Wiele dzisiejszych urządzeń oferuje tryb desktopowy, dzięki czemu praca na takim mobilnym sprzęcie jeszcze bardziej przypomina korzystanie z komputera.

Operowanie takim sprzętem może być jednak uciążliwe, a tryb komputerowy zazwyczaj wymaga od użytkownika wykorzystania klawiatury i myszki bezprzewodowej. To oczywiście zwiększa przede wszystkim naszą produktywność. Jeśli chcesz zamienić swój tablet czy telefon z systemem Google na komputer i zastanawiasz się, jak podłączyć klawiaturę do urządzenia z systemem Android, już śpieszymy z wytłumaczeniem.

Jak podłączyć klawiaturę do urządzenia z Androidem?

Z racji tego, że urządzenia mobilne oferują łączność Bluetooth, podłączenie klawiatury zewnętrznej do naszego smartfona czy tabletu z systemem Google Android nie jest żadnym wyzwaniem. Warto jednak zaznaczyć, że proces aktywacji połączenia na klawiaturze może różnić się w zależności pod producenta. Warto też sprawdzić, czy klawiatura, którą chcemy podłączyć do urządzenia mobilnego, jest kompatybilna z naszym systemem i jego wersją.

W tym przykładzie wykorzystamy model Logitech MX Mechanical Mini oraz starszy tablet Samsunga – Galaxy Tab A (2016) z systemem Android w wersji 8.1.0

Krok 1:

Wprowadź klawiaturę w tryb parowania. Dla MX Mechanical Mini jest to dłuższe przyciśnięcie przycisku “3” do momentu, aż zacznie szybko świecić. W przypadku Twojej klawiatury może być to np. kombinacja dwóch klawiszy.

Jak podłączyć klawiaturę do urządzenia z Androidem? Pierwszym krokiem jest aktywacja trybu parowania na klawiaturze.

Krok 2:

Otwórz ustawienia urządzenia mobilnego, przejdź do sekcji Bluetooth i wybierz klawiaturę spośród urządzeń gotowych do sprawowania.

W menu bluetooth na tablecie/smartfonie znajdujemy nazwę klawiatury i na nią klikamy.

Krok 3:

Kliknij nazwę klawiatury, a proces parowania urządzeń się rozpocznie. W niektórych przypadkach, tak jak z modele MX Mechanical Mini, system poprosi o wpisanie wyświetlonego kodu, gdy połączenie zostanie nawiązane. Wystarczy wpisać ciąg cyfr i zatwierdzić go kliknięciem enter. Gotowe!

W przypadku klawiatury Logitech system prosi nas o wpisanie kodu. Nie jest to jednak coś, co pojawi się przy każdym urządzeniu. Po wpisaniu kodu klawiatura sparowała się z tabletem i jest gotowa do użytku. Działają nawet przyciski multimedialne!

Proces podłączenia myszki powinien być podobny. Warto zaznaczyć, że krok ze wpisaniem kodu nie występuje przy parowaniu każdego urządzenia. Teraz już wiesz, jak podłączyć klawiaturę do urządzenia z Androidem.