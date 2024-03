Szukasz klawiatury idealnej? Chyba w końcu ją znalazłem!

Co widzisz przed oczami, jeśli przeczytasz gdzieś “klawiatura mechaniczna”? Spore urządzenie, wyposażone w kolorowe podświetlenie LED, którego przyciski raczej nie należą do najcichszych. Jeśli szukasz klawiatury mechanicznej, która wychodzi poza te stereotypy, to Logitech MX Mechanical Mini będzie dla Ciebie! Jeśli dodasz do tego mysz MX Master 3S, to otrzymujesz zestaw idealny do pracy. Dlaczego tak sądzę? Sprawdź!

Kompaktowa i solidna. Tak określę Logitech MX Mechanical Mini

Logitech MX Mechanical Mini to nie jest typowy przedstawiciel klawiatur mechanicznych – to jego przeciwieństwo. Przede wszystkim urządzenie to wyróżnia się kompaktowymi wymiarami, dzięki czemu jest ono świetnym kompanem w podróży i nie zajmuje nadmiaru miejsca na biurku. Spowodowane jest to konstrukcją urządzenia, ponieważ Logitech MX Mechanical Mini została pozbawiona bloku numerycznego. Małe, kompaktowe, wygodne i świetnie wykonane – czego chcieć więcej?

Świetne wykonanie, minimalistyczny design i stonowane kolory – czego chcieć więcej?

Już od pierwszego użycia klawiatury Logitech wiemy, że mamy do czynienia z naprawdę solidnym i świetnie wykonanym produktem. Pod względem designu wielu może nie zachwycić – model MX Mechanical Mini utrzymany jest w bardzo stonowanych kolorach. Nie ma tutaj mowy o bardziej kolorowych elementach. Dominują tutaj dwa odcienie szarości. Nuda, jasne, ale coś w tej “nudzie” jest. Uwielbiam minimalistyczne podejście, dlatego Logitech MX Mechnical Mini od razu przypadła mi do gustu. Poza klawiszami, na obudowie urządzenia znajdziemy port USB typu C oraz diodę stanu baterii, która zapala się na czerwono, kiedy poziom naładowania spadnie do 10 procent.

MX Mechanical Mini to niskoprofilowa klawiatura z górną pokrywą wykonaną z aluminium. Model ten został wyposażony w wiele rozwiązań, które mają nam pomóc w pracy.

Oczywiście, w dużej mierze do wykonania tego urządzenia wykorzystano tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, jednak górna pokrywa MX Mechanical Mini wykonana jest z aluminium, dzięki czemu urządzenie nie ugina się przy dociskaniu i jest dość ciężkie (618 g), co daje poczucie solidności.

Klawisze, które dadzą pospać innym

Klawiatury mechaniczne, w zależności od wykorzystanych przełączników, generują charakterystyczny klik, który w wielu przypadkach jest głośny. W przypadku MX Mechanical Mini, Logitech daje nam możliwość wyboru jednej z trzech opcji – brązowej o cichszym kliknięciu, czerwonej o liniowej charakterystyce oraz niebieskiej o bardziej donośnym kliknięciu. Wszystkie te przełączniki produkowane są przez firmę Kalih. Mi przypadło testowanie wersji z brązowymi przełącznikami, z czego jestem bardzo zadowolony i myślę, że nie tylko ja. Klawiatura, choć wydaje charakterystyczny dla mechanicznych urządzeń dźwięk, nie jest on drażniąca dla ucha (ok. 53 dB).

Klawiatura dostępna jest w wersji z trzema rodzajami przełączników – brązowymi, niebieskimi lub czerwonymi.

Pisanie na tej niskoprofilowej klawiaturze jest przyjemne i daje wiele satysfakcji przy każdym kliknięciu klawisza. Muszę jednak przyznać, że przyzwyczajenie się do układu klawiszy trochę czasu mi zajęło. To dlatego, że wcześniej używałem klawiatury w moim MacBooku Air. Chodzi przede wszystkim o pisanie polskich znaków, co w dalszym ciągu sprawia mi problemy – pomiędzy klawiszem command (alt), a options (control) znalazł się przycisk funkcyjny, którego w układzie klawiatury MacBooku nie ma. Logitech MX Mechanical Mini występuje także w dedykowanej wersji do Mac’a, jednak układ klawiszy jest taki sam, więc niezależnie od tego, jaką wybierzecie wersję, będziecie musieli się trochę pomęczyć z zapamiętaniem układu.

W testowanej przez mnie klawiaturze Logitech MX Mechanical Mini zainstalowano brązowe przełączniki o cichej charakterystyce.

W kwestii układu klawiszy w Logitech MX Mechanical Mini nie ma się do czego przyczepić, odstępy pomiędzy nim są optymalne, niewielkie wgłębienia dają poczucie kontroli, a takie przyciski jak enter, czy shift mają odpowiedni, duży rozmiar, dzięki czemu tworzenie tekstów jest wygodne i szybkie. Górny rząd to oczywiście klawisze funkcyjne, które dają nam możliwość wykorzystania przydatnych skrótów. Oprócz przycisków przeznaczonych do przełączania pomiędzy sparowanym urządzeniami (F1, F2 i F3), znajdziemy tutaj przyciski do regulowania podświetlenia, klawisz do wprowadzania tekstu głosowo, do wyciszania mikrofonu, skrót emoji, zrzutu ekranu, regulacji głośności i sterowania multimediami czy opcję wyszukiwanie Spotlight działającą na komputerach Mac. Wszystko jest więc pod ręką, nawet sterowanie stylem podświetlenia klawiatury.

Szukasz klawiatury o wysokim komforcie korzystania? Oto ona

Praca przy wykorzystaniu klawiatury Logitech MX Mechanical Mini jest naprawdę wygodna, a to za sprawą niskoprofilowej charakterystyki urządzenia. Klawiatura posiada nóżki (8 stopni) umieszczone na spodzie urządzenia, więc jeśli lubicie, gdy klawiatura jest “wyżej” możecie je wykorzystać.

Do największych zalet klawiatury MX Mechanical Mini muszę z pewnością zaliczyć inteligentne podświetlenie, które oparte jest na czujniku zbliżeniowym zainstalowanym pomiędzy klawiszami. Jest to nie tylko przydatne i komfortowe rozwiązanie, ale także ergonomiczne – podświetlenie nie świeci się cały czas, tylko w momencie, kiedy zbliżymy do niego dłonie, czego efektem jest dłuższy czas pracy na baterii. Ogólnie klawiatura oferuje sześć stylów podświetlenia:

statyczny – klawiatura świeci ciągłym światłem,

kontrasty – poszczególne przyciski świecą mocniejszym światłem,

oddychanie – światło powoli pulsuje,

fale – światło przechodzi od lewej do prawej strony urządzenia,

reakcja – każdy klawisz, który naciśniemy, jest podświetlany

losowy – podświetlanie losowych klawiszy

Podświetlenie w trybie “fale”. Podświetlenie statyczne.

To, co trzeba przyznać i za co trzeba pochwalić Logitech, to fakt, że wszystkie animacje podświetlenia klawiszy są bardzo płynne i prezentują się bardzo dobrze. Warto także zaznaczyć, że podświetlenie w klawiaturze Logitech MX Mechanical Mini jest białe, nie mamy możliwości zmiany jego koloru. Z kolei stylami podświetlenia możemy żonglować za pomocą dedykowanego przycisku lub za pośrednictwem aplikacji systemowej Logi Options+.

W zestawie z klawiaturą MX Mechanical Mini używałem także niezwykle wygodnej myszki MX Master 3S, która jest jej idealnym uzupełnieniem. Ergonomiczny kształt, siedem przycisków funkcyjnych, ciche kliknięcie, dwie (!) rolki, z czego jedna z funkcją szybkiego przewijania, a także przycisk gestów Lunchpad.

Mysz Logitech MX Master 3S jest idealnym uzupełnieniem klawiatury MX Mechanical Mini. Mysz Logitech MX Master 3S jest idealnym uzupełnieniem klawiatury MX Mechanical Mini. Mysz Logitech MX Master 3S jest idealnym uzupełnieniem klawiatury MX Mechanical Mini.

Mnogość wyborów, jedno urządzenie

Jeśli korzystacie z wielu urządzeń i chcecie używać do nich tej samej klawiatury i myszki, to z zestawem Logitech MX Mechanical Mini i Logitech MX Master 3S będzie to możliwe. Oba urządzenia zostały wyposażone w technologię Easy-switch, która umożliwia podłączenie ich do maksymalnie trzech urządzeń. Wystarczy tylko przełączyć się pomiędzy nimi dedykowanym przyciskiem. Co więcej, mysz Logitech MX Master 3S ma funkcję Flow pozwalającą na kopiowanie plików z jednego urządzenia na drugie. Przełączanie jest szybkie i sprawne, a klawiatura na aktywację potrzebuje sekundy, nawet gdy dopiero uruchamiamy ją do pracy.

Funkcja Easy-switch obsługuje do trzech urządzeń.

Producent zadbał o to, aby łączność pomiędzy peryferiami a komputerem była stabilna i przede wszystkim wygodna. Dlatego też mamy tutaj możliwość połączenia sprzętu za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth, kabla dołączonego do zestawu lub za pomocą odbiornika USB Logi Bolt, który ma oferować stabilniejsze połączenie. Warto zaznaczyć, że Apple domyślnie włącza także tryb FileVault, co uniemożliwia wprowadzenia hasła przy uruchamianiu i ponownym uruchomieniu komputera, przy aktywnym połączeniu Bluetooth – aby skorzystać z tej funkcji, do podłączenia należy wykorzystać odbiornik USB. Kompatybilność z przeróżnymi systemami jest tutaj wielką zaletą, a technologia Bluetooth Low Energy wykryje system operacyjny i dostosuje działanie kluczowych przycisków.

Producent oszukuje w kwestii długości pracy na baterii

W przypadku każdego urządzenia bezprzewodowego jedną z najważniejszych kwestii jest długość pracy na pojedynczym ładowaniu. Tutaj Logitech kłamie i to bardzo, jednak nie w tę stronę, w którą mogłoby się wydawać. Producent na swojej stronie informuje, że klawiatura Logitech MX Mechanical Mini jest w stanie pracować do 15 dni na jednym ładowaniu z włączonym podświetleniem oraz do 10 miesięcy z wyłączonym. To jedno wielkie kłamstwo!

Logitech MX Mechanical Mini w momencie odebrania przesyłki i jej pierwszego uruchomienia pokazywała “na zegarze” 50 proc. naładowania baterii. Klawiatura dotarła do mnie 1 lutego, a do ładowania podłączyłem ją 26 lutego, przy stanie baterii wynoszącym 10 procent. Zaznaczę, że cały czas korzystam z podświetlenia i po zakończonej pracy wyłączam urządzenie. Prosta matematyka mówi, że 50 proc. baterii wystarczyło na 25 dni codziennej pracy, więc idąc tą logiką, 100 proc. zagwarantuje mi 50 dni pracy bez ładowania! To cudowny wynik, który sprawia, że deklarowane 10 miesięcy pracy bez podświetlenia jest jak najbardziej osiągalne.

Z podobnym stanem naładowania tego samego dnia, co klawiatura, przyszła mysz, której na chwilę obecną jeszcze nie ładowałem – poziom naładowania MX Master 3S w momencie pisania recenzji (5 marca) wynosi 15 procent.

Długość pracy na jednym ładowaniu jest zdecydowanie dłuższa, niż zapewnia producent.

Zaznaczę, że klawiatura została wyposażona w akumulator o pojemności 1500 mAh, którego naładowanie w zakresie od 10 do 100 procent zajęło mi ok. 3,5 godziny (ładowarka 30W). W zestawie znajdziemy przewód USB C – USB A.

Aplikacja Logi Options+ ma swoje plusy i minusy

Oczywiście, jak przystało na nowoczesną klawiaturę, do jej konfiguracji potrzebujemy dedykowanej aplikacji. W przypadku MX Mechanical Mini jest to Logi Options+ dostępna zarówno na komputery z systemem Windows, jak i MacOS.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i przejrzysta, co jest jej wielkim plusem. Przeprowadzi nas przez pierwsze uruchomienie naszego urządzenia i pozwoli nam na ustawienie wielu aspektów naszej klawiatury i myszki Logitech. Z bardziej podstawowych funkcji aplikacja umożliwi nam na zmianę efektów podświetlenia czy jego całkowite wyłączenie, da nam wgląd na stan naładowania akumulatorów wszystkich podłączonych do niej urządzeń, czy pozwoli dopisać do poszczególnych klawiszy ogromną liczbę funkcji. Możemy także podglądnąć urządzenia Easy-switch.

Szukasz klawiatury idealnej? Chyba w końcu ją znalazłem! Oto Logitech MX Mechanical Mini!

Jest tutaj także opcja Smart Actions, która pozwala przypisać konkretną akcję do danej aplikacji, np. przyciśnięcie klawisza zmniejszenia podświetlenia klawiatury ponownie otwiera zamkniętą kartę w Google Chrome. Jest to świetne rozwiązanie, które pozwoli nam na zaoszczędzenie czasu podczas pracy. Pozwala ono na ustawienie skrótów klawiszowych bez wykorzystywania określonych kombinacji lub szukania opcji w konkretnych aplikacjach, czy w systemie. To rozwiązanie nie tyczy się jedynie klawiatury Logitech MX Mechanical Mini, ale także myszki Logitech MX Master 3S.

Jest też kilka zgrzytów. Ustawienia zmienione w aplikacji Logi Options+ przypisane są do konta, nie do urządzeń, co oznacza, że jeśli weźmiecie klawiaturę i mysz i podłączycie je do innego komputera, i jeśli nie zalogujecie się na swoje konto Logitech we wspomnianej aplikacji, będziecie korzystać z domyślnych ustawień. Kolejnym minusem jest fakt, że nie możemy mapować każdego klawisza.

