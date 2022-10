Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Poradnik

Zima zbliża się wielkimi krokami. Każdego dnia robi się chłodniej i coraz częściej pada deszcz, który sprawia że nawierzchnia asfaltu staje się bardziej śliska. Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Przede wszystkim należy zmienić w nim opony. W ten sposób będziesz w stanie zachować bezpieczeństwo na drogach. Jak jednak znaleźć odpowiednie opony do swojego auta? Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego modelu? I gdzie można znaleźć opony w dobrych cenach?

1. Dlaczego trzeba przygotować samochód na zimę?

2. Zimowe opony a opony letnie – czym się one różnią?

3. Jakie opony zimowe wybrać do swojego samochodu?

4. Rozmiar opony – czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu?

5. Gdzie znaleźć duży wybór opon zimowych do swojego samochodu?

Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Praktyczny poradnik.

Dlaczego trzeba przygotować samochód na zimę?

Jesień i zima to wyjątkowy czas w ciągu roku. Szybko robi się ciemno, jest coraz chłodniej i częściej pada deszcz. Co prawda coraz rzadziej można uświadczyć śnieg, jednak nadal raz na jakiś czas pada – i zawsze jest wtedy wielkie zaskoczenie. A tak nie musi być! Do zimy można się przygotować i zawczasu zrezygnować z opon letnich i jeździć po drogach w oponach zimowych. Dzięki temu jeżdżąc po mokrej nawierzchni nie spowodujesz wypadku ani stłuczki i nie będziesz musiał bać się zmiany pogody.

Zimowe opony a opony letnie – czym się one różnią?

Zmieniając opony na zimowe z pewnością zastanawiasz się nad tym, czym dokładnie się one różnią od opon letnich i dlaczego jest to takie ważne, aby tę wymianę dokonać. Prawda jest taka, że testy opon zimowych pokazują jasno, że są one bardziej przyczepne do powierzchni – także tych mokrych i śliskich. Dzieje się tak ze względu na głębsze rowki wyżłobione w gumie. A ze względu na swoją zwiększoną przyczepność opony te są znacznie bezpieczniejsze w jeździe w trakcie jesienno-zimowej pogody od opon letnich.

Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Praktyczny poradnik.

Jakie opony zimowe wybrać do swojego samochodu?

Opony zimowe tak samo jak letnie dzielą się na kategorie jakościowe. Jeżeli chcesz sprawić sobie coś, co wytrzyma więcej niż jeden sezon, to z pewnością będziesz musiał zdecydować się na lepsze opony. Jeżeli nie wiesz jakie opony byłyby odpowiednie dla twojego modelu samochodu, to zawsze możesz poradzić się swojego mechanika, który taką wiedzę będzie posiadał. Z pewnością będzie więc w stanie dobrać takie opony, które faktycznie posłużą ci przez dłuższy czas.

Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Praktyczny poradnik.

Rozmiar opony – czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego modelu?

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielne wybieranie opon, to warto jest zwrócić uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim rok produkcji – czy opony są nowe, a może są na rynku już od jakiegoś czasu? Ważny jest również rozmiar opony, jej klasa oraz indeks nośności. Bardzo istotnym elementem jest też indeks prędkości, czyli do jakiego poziomu można się rozpędzić bez strachu o uszkodzenie opony. Można także zwracać uwagę na to ile decybeli mogą dane opony wytwarzać, jaka jest klasa hamowania na mokrej nawierzchni czy klasa efektywności paliwowej.

Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Praktyczny poradnik.

Gdzie znaleźć duży wybór opon zimowych do swojego samochodu?

Nie musisz zamawiać opon bezpośrednio u swojego mechanika. W ten sposób niepotrzebnie narazisz się na dodatkowe koszty. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest samodzielne poszukanie odpowiednich opon zimowych, które będą dobrze pasowały do twojego samochodu. Gdzie można je znaleźć? Opony zimowe na InterCars.pl można znaleźć. Dzięki widoczności technikaliów, będziesz w stanie dobrać dobre opony do swojego auta. Co więcej, będziesz w stanie zaoszczędzić przy tym sporo pieniędzy.

Jak przygotować samochód do zimy 2022/23? Praktyczny poradnik.

Zachęcamy również do lektury innych artykułów z kategorii motoryzacja.