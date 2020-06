Sponsored Materiał zewnętrzny

Wśród wielu rodzajów mięs wieprzowych niemal najczęściej używanym w kuchni polskiej jest schab. Oczywiście prym wiedzie tradycyjny kotlet schabowy, serwowany np. z młodymi ziemniaczkami i podsmażaną kapustą. Tymczasem to wyjątkowe mięso można przyrządzić na różne sposoby – smażone w różnorodnych panierkach, duszone, pieczone, wędzone lub podawane w delikatnym sosie. Warto pokusić się o przygotowanie tego wybornego mięsa w inny, mniej tradycyjny, sposób. Podpowiadamy, jak przygotować smakowity schab.

Skąd się bierze schab?

Schab jest mięsem pozyskiwanym z piersiowo-lędźwiowego odcinka tuszy wieprzowej. Ze względu na swoją dość zwartą i jednorodną strukturę, najczęściej przeznaczany jest do pieczenia, smażenia oraz wędzenia. Z tego delikatnego i kruchego mięsa przygotowuje się także znakomite wyroby wędliniarskie np. polędwicę łososiową, sopocką, czy pyszny w smaku schab pieczony w ziołach. Jak przygotować smakowity schab?

Z porcji schabu w krótkim czasie można przygotować tak wspaniałe dania jak wyjątkowe rolady nadziewane boczkiem, pieczeń z cebulą, tradycyjny schab w galarecie, aromatyczne bitki w sosie, schab z brokułami i wiele innych. Ponieważ to mięso jest bardzo łagodne w smaku, świetnie łączy się ze wszelkimi dodatkami, która nadają mu niepowtarzalnego charakteru.

Jak wybrać dobry schab w sklepie?

Schab można kupić schłodzony lub zamrożony, z przylegającą do niego kością lub bez niej. Najlepiej jednak wybierać świeżą sztukę mięsa i w całości. Jeśli jest możliwość obejrzenia schabów przed zakupem, najlepiej sięgnąć po taki o jasnej, jednorodnej barwie. Może mieć wokoło kawałki białej słoniny i nieco ciemniejszego mięsa z przerostem tłuszczu. To sprawia, że mięso po upieczeniu będzie mniej suche. Podczas wyboru koniecznie należy zwrócić uwagę na to, aby schab był miękki, bez fragmentów kości na powierzchni i miał lekko słodkawy zapach, świadczący o jego świeżości.

Jak przygotować smakowity schab w towarzystwie warzyw?

Delikatny i kruchy schab doskonale komponuje się z różnego rodzaju warzywami. Lekko ubite plastry mięsa, posypane ulubionymi przyprawami, zasmażone z cebulą i ćwiartkami niewielkich pieczarek. Następnie krótko podduszone w odrobinie bulionu, genialnie smakują z zapieczonymi ziemniaczkami lub ryżem. Z kolei schab z brokułami i serem żółtym, podany w formie roladek, zachwyci nawet najbardziej wybredne podniebienie. Rozpływające się w ustach plastry mięsa w pomidorach, są daniem wyjątkowo aromatycznym i prostym w wykonaniu. Smak pieczonego lub smażonego schabu doskonale podkreślają także warzywa gotowane na parze, mocniej przyprawione surówki, sałatki i przede wszystkim kiszonki.

Schab i owoce? Jak najbardziej! Jak przygotować smakowity schab z owocami?

Delikatny schab może tworzyć idealną wręcz kompozycję smakową wraz z owocami, zwłaszcza suszonymi. Morele, orzechy, śliwki, rodzynki czy żurawina dodane do schabu potrafią go zamienić w wyśmienite i wykwintne danie. Podczas pieczenia mięsa w całości, warto je wcześniej zamarynować zgodnie z przepisem i użyć specjalnego rękawa do pieczenia. Pomoże on zachować soczystość i unikalny aromat. Schłodzony i pokrojony w cieniutkie plasterki schab z morelą lub śliwką, ułożony na kromce chrupiącego chleba, jest doskonałą alternatywą dla gotowych wędlin, kupowanych w marketach.

Galarety i marynaty

Schab w plastrach nie tylko świetnie się marynuje, ale także można go pasteryzować i przechowywać w słoikach przez dłuższy czas. Spożywa się go wtedy na zimno, podobnie jak wyjątkowo smaczny i delikatny pieczony schab w galarecie. Pojedyncze cienkie plasterki zapieczonego mięsa, rozłożone na szerokiej tacy ze słodkimi brzoskwiniami, winogronami czy marchewką i zalane aromatyczną galaretą. To danie doceniane przez wielu smakoszy i często serwowane na wykwintnych przyjęciach. Co więcej – wyróżnia się nie tylko walorami smakowymi, ale i estetycznymi!