Wiele osób zadaje sobie to pytanie: jak schudnąć z brzucha? Odchudzanie to proces długofalowy. Jeżeli ktoś jednak ułoży sobie odpowiedni plan treningowy i będzie przestrzegał podstawowych zasad, w krótkim czasie może osiągnąć wspaniałe efekty. W szczególności, jeżeli chodzi o wyszczuplenie brzucha. Jakie ćwiczenia będą najlepsze na płaski brzuch?

Jak schudnąć z brzucha w 2 tygodnie – trening na odchudzanie

Ćwiczenia na brzuch

Może po dwóch tygodniach brzuch nie będzie idealnie płaski. Jednak dla wielu osób, to dobry początek do tego, aby na stałe do swojego życia wprowadzić aktywność fizyczną. Jeżeli ktoś stawia sobie pytanie, jak schudnąć z brzucha w 2 tygodnie, które także komentuje Magdalena Pawłowska z serwisu fit2fit, powinien poznać cztery podstawowe ćwiczenia, jakie przydadzą mu się w codziennym planie treningowym. Mowa tutaj o:

skrętoskłonach – w pozycji stojącej lub też na siedząco z lekkim odchyleniem do tyłu. Tego typu ćwiczenia dedykowane są na boczne partie mięśni brzucha. Warto wykonać po 30 powtórzeń, w czterech seriach.

nożyce pionowe – w leżeniu lub w delikatnym podparciu na łokciach. Ćwiczenie polecane w celu zlikwidowania uciążliwych boczków. 30 powtórzeń w trzech seriach będzie optymalną ilością na początek.

scyzoryki – czyli równoczesne unoszenie nóg i ramion do góry, w pozycji leżącej. Należy pamiętać o tym, aby do góry podnosić wyprostowane kończyny. Nie należy ich zginać, aby brzuch mógł ciężej popracować. Warto wykonać po 15 serii w dwóch powtórzeniach.

plank – popularna deska. Na sam początek wystarczy wytrzymać piętnaście sekund w takiej pozycji, porządnie napinając całe ciało.

W pierwszym dniu wystarczy wykonać każde z tych ćwiczeń w ilościach, jakie zostały podane. Każdego kolejnego dnia warto podnieść sobie poprzeczkę, dzięki czemu po dwóch tygodniach, pierwsze efekty będą zdecydowanie bardziej widoczne.

Woda i płaski brzuch

Nie można jednak zapomnieć o tym, że ćwiczenia to nie wszystko. To również odpowiednia ilość wody, która powinna być wypijana każdego dnia. Szacuje się, że powinno to być od 2 do nawet 3 litrów na dzień. Dlaczego woda ma tak duże znaczenie? To ona odpowiedzialna jest m.in. za wsparcie procesów metabolicznych. Dzięki temu kanka tłuszczowa będzie spalana zdecydowanie szybciej. Nie można również zapomnieć o tym, że woda odpowiedzialna jest za wypłukiwanie szkodliwych toksyn, zalegających w organizmie, które mogą mieć wpływ na gromadzenie się tkanki tłuszczowej.

Co jest jednak najważniejsze, dzięki wodzie głód jest mniej odczuwalny. Woda wypełniając żołądek sprawia, że człowiek czuje się bardziej syty. Jeżeli ktoś chciałby ujrzeć efekty odchudzania na brzuchu w ciągu dwóch tygodni, do posiłków należy podejść w rozsądny sposób.

Zbilansowana dieta

To jedna z podstaw, jeżeli chodzi o zgubienie zbędnych kalorii i pierwsze, widoczne efekty w ciągu dwóch tygodni. Co też powinno znajdować się na talerzu? Na pewno należy zwrócić uwagę na:

dużą ilość warzyw w wersji gotowanej – należy jednak zwrócić uwagę na to, aby unikać warzyw, które mają działanie wzdymające. Mowa tutaj o: fasoli, ciecierzycy i bobu.

chude mięso – w tym kurczak i indyk.

chude ryby.

Przyrządzając posiłki na pewno należy zwrócić uwagę na to, aby bazować na produktach spożywczych zawierających duże ilości błonnika i węglowodanów. Należy również zrezygnować ze spożywania dań typu fast food, produktów wysoko przetworzonych, napojów gazowanych, białego cukru, słodyczy, białego pieczywa, makaronów pszennych. Dzięki temu będzie można zauważyć imponujące efekty – nie tylko w obrębie brzucha.

