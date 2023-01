Czekasz dłużej niż 30 min na wizytę? Zwracają pieniądze!

Zbyt piękne, by było prawdziwe? A jednak, jeśli czekasz dłużej niż 30 min na wizytę, dostajesz zwrot pieniędzy, które zapłaciłeś. Oczywiście, jest jedno ale. Bardzo duże “ale”.

Nie, nie chodzi tutaj o to, że sprawa dotyczy prywatnych przychodni. Cóż, jak informuje portal Termedia.pl takie przywileje dotyczą obywateli Szwecji. Dlaczego? Ponieważ tam płaci się za konsultacje około 150 – 200 koron czyli, w zależności od “usługi” od 60 do 80 złotych. Co ciekawe, jeśli pacjent nie przybędzie na wizytę, nie odwołując jej przy okazji, będzie musiał zapłacić “karę”, a będzie ona naprawdę dotkliwa, bowiem mowa o kwocie rzędu 300 – 400 koron. O wszystkim informuje Mateusz Rybicki, który tworzy materiały “Lekarz w Szwecji”.

Jak widać na prezentowanym materiale z YouTube, Szwed idąc do lekarza płaci wspomniane 150 – 200 koron. Jeśli jednak oczekuje więcej niż pół godziny, może iść do rejestracji i zasugerować, że chce otrzymać zwrot. Oczywiście, to nie oznacza, że lekarz go nie przyjmie. Wręcz przeciwnie – ma po prostu wizytę za darmo, ponieważ czekał za długo.

Co o tym sądzicie? Z jednej strony płacimy za takie wizyty, z drugiej jednak służba zdrowia wie, że musi wykonać usługę solidnie, bo przecież klient wymaga. Osobiście, jestem za takim rozwiązaniem. Jak widać na szwedzkim przykładzie – raczej temat ten się sprawdza.

