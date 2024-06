Materac dla par – na jakie parametry zwrócić uwagę?

Komfortowy sen dwóch osób wymaga zastosowania materaca o odpowiednio dobranej szerokości, długości oraz twardości. Szeroki wybór produktów, dostępnych na rynku może sprawić, że utkniesz w gąszczu produktów. Dowiedz się, jakie parametry musisz wziąć pod uwagę, by szybko i właściwie dopasować materac dla par, niezależnie od różnicy wagi i wzrostu.

Przed wyborem materaca koniecznie zastanówcie się, jakiej szerokości produkt zmieści się w waszej sypialni. Szerokość i długość łóżka są istotnymi kryteriami w zakresie aranżacji pomieszczenia, jednak koniecznie należy wziąć pod uwagę, iż dla pary minimalna szerokość materaca wynosi 140 cm. Wartość minimalna dotyczy jednak osób lżejszych, dlatego jeśli obje jesteście wysocy, a względem wagi potrzebujecie materaca o twardości na poziomie H3 wybierzcie szerszy produkt. Doskonale sprawdzi się materac o szerokości 160, 180 lub 200 cm.

Dla osób o wzroście powyżej 190 cm wzrostu materac o długości 200 cm będzie niewygodny, dlatego przed zakupem warto mieć świadomość konieczności zakupu dłuższego produktu. Zwróćcie uwagę na materiały, z których wykonany jest materac. Powinny być to elementy ekologiczne, pochodzące z recyklingu lub nadające się do przetworzenia.

Jaki materac, by wyspać się we dwoje?

Wysokiej jakości materace Koszalin powinny idealnie dopasowywać się do krzywizn ciała bez tworzenia efektu poruszania się strefy, na której przebywa druga osoba. Solidne, atestowane materace szwedzkiej marki Hilding Anders nie tylko są ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia człowieka, ale powstają z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań, wspierających komfort codziennego stosowania.

Materace dla par, takie jak Salsa, Conga, Melody nadają się dla osób o znacznej różnicy wagowej. Wysokiej jakości, wysokoelastyczne pianki dopasowują się do kształtu ciała obydwu osób, zapewniając komfort snu poprzez eliminację ruchu materaca przy ruchu drugiej osoby. Dzięki zastosowaniu pianek można odwracać produkt, dopasowując do swojej wagi, pory roku itp. Materace kieszeniowe pozwalają na wyraźniejsze odczucie ruchu materaca podczas przyjmowania ulubionej pozycji, sprzyjającej zasypianiu. Ich powierzchnia wolniej odkształca się (powraca) do punktu wyjściowego.

Materace dla par oraz par o dużej różnicy wagowej – ważne oznaczenia

Dla par o znacznej różnicy wagowej, które wyraźnie kategoryzowane są do osobnych grup w zakresie dopasowania twardości materaca liczy się możliwość braku odkształceń podczas ruchu partnera. Chcąc zasnąć nie możesz przecież podskakiwać w miejscu styczności z materacem. Materace dla par, odporne na odkształcenie się powierzchni całości przy ruchu jednej osoby posiadają w specyfikacji symbol pary oraz pary i odważnika. Wysokiej jakości materace naturalne jak seria SleepMed marki Hilding Anders zapewnią doskonałą cyrkulację powietrza oraz idealne dopasowanie.

Wykonane z surowców odnawialnych oraz naturalnych zapewniają pełen komfort wypoczynku oraz pewność, iż są zgodne z wymogami i nie szkodzą. Jeśli potrzebujecie produktu, który spełni oczekiwania osoby niskiej, lekkiej oraz wysokiej i ważącej dość sporo warto skonsultować się ze specjalistą, który doradzi najlepsze rozwiązanie i pomoże określić, jakie parametry produktu będą dla Was istotne.

Czy Twój nowy materac jest odpowiedni dla dwóch osób?

Materace dla par są produktami, wykonanymi z materiałów wysokiej jakości, zapewniających indywidualne dopasowanie do swoich potrzeb. Warto wybrać go pod kątem wagi i wysokości obojga. Nie męcz się, wybierając za krótki materac dla par lub produkt o zbyt dużej twardości. Dziś materace dla par posiadają nacięcia pianki w takich miejscach, które zapewniają najwyższy poziom komfortu przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej pozycji snu. Wybierz materac, który zapewni Ci trwałość użytkowania. Dzięki temu wkomponujesz się w trendy ekologiczne.

Naturalne materiały, stosowane przy produkcji materaców wykazują się doskonałym oddziaływaniem na skórę i cały organizm. Nie zawierają szkodliwych substancji i związków, które przy długotrwałym użytkowaniu mogłyby działać negatywnie na nasze zdrowie. Wysoka jakość, testowane komponenty, materiały, dopasowane do zróżnicowanej wagi użytkowników – to wszystko sprawia, że materac dla par może okazać się niezwykle wygodnym rozwiązaniem, bez konieczności pójścia na kompromis. To świetne rozwiązanie dla par o znacznej różnicy wagowej oraz z dużą różnicą wzrostu, co przy codziennym zasypianiu na niewłaściwie dobranym materacu może okazać się dyskomfortowe.