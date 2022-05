Jakie kupić buty trekkingowe? Sprawdź nowość KEEN NXIS

Powoli można myśleć o górskich wycieczkach. Jeśli nie masz odpowiedniego obuwia, warto sprawdzić nowość KEEN NXIS. To buty trekkingowe cechujące się wieloma fajnymi atutami. Jakimi?

Przede wszystkim KEEN NXIS to buty trekkingowe dostępne zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Możesz więc kupić obuwie sobie i swojej wybrance, by razem móc zdobywać kolejne, górskie szczyty. Nie wiem czy uznawać to za atut, ale buty oferowane są w wielu różnych wariantach kolorystycznych, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie.

NXIS to nie jeden model w wielu różnych kolorach. Buty cechują się różnymi technologiami, przez co można dostosować je do własnych, indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, jaki model wybierzemy, zawsze „otrzymujemy” wodoodporną technologię oraz niską wagę buta. Możemy wyróżnić również modele, które zakrywają kostkę, jak i wariant „niski”. Sprawdźmy, czym może cechować się KEEN NXIS.

Buty wysokie – NXIS EVO MID WP wyposażono między innymi w 4mm bieżnik, który ma zapewnić użytkownikowi lepszą trakcję. Plusem jest również zarówno wodoodporna, jak i oddychająca membrana KEEN.DRY. Co ciekawe, producent zastosował także technologię Eco Anti-Odor, która ma za zadanie eliminować powstawanie drobnoustrojów. Obuwie posiada również specjalnie zaprojektowaną, gumową podeszwę, która ma spisać się zarówno na asfalcie, jak i na kamienistych graniach.

Model NXIS EVO WP jest bardzo podobny do opisywanego wyżej. Główną różnicą jest wysokość obuwia. Pozostałe właściwości, a w tym także drop 8 mm, oddychająca tekstylna wyściółka czy podeszwa środkowa z pianki EVA również cechują to obuwie.

W sprzedaży mają się również pojawić modele NXIS SPEED oraz NXIS SPEED MID. Być może sprawdzimy za jakiś czas buty trekkingowe marki KEEN i podzielimy się z Wami wrażeniami. Tym czasem odsyłamy do testu Salomon X ULTRA 3 LTR GTX, które miałem okazję sprawdzać trzy lata temu i muszę śmiało stwierdzić, to świetne obuwie, które wykorzystuję do dziś!