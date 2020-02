Laptop jest niczym innym, jak naszym osobistym komputerem, który możemy zabrać ze sobą wszędzie. Praca w biurze, wakacje z przyjaciółmi czy rodziną? Dla niego to nie ma znaczenia. Dlaczego wspominam akurat o biurze oraz wakacjach? Z racji tego, że istnieją rodzaje laptopów przeznaczone do danych zadań. Czy to pracy w biurze, montowania filmów w domowym zaciszu, czy oglądania filmów z przyjaciółmi. Nasuwa się więc pytanie, jakiego kupić laptopa? Poradnik zakupowy zawiera wszystkie najważniejsze informacje, które mogą okazać się niezbędne podczas wyboru odpowiedniego sprzętu.

Osoba nieobeznana w temacie może mieć problem z dobraniem odpowiedniego urządzenia pod swoje wymagania ze względu na ilość ofert na rynku. Dlatego też przychodzę do Was z pomocą w postaci tego artykułu. Postaram się w nim omówić wszystkie najważniejsze aspekty na które powinniśmy zwracać uwagę. Zapraszam do dalszej jego części!

Jakiego kupić laptopa? Spis treści:

Rodzaje laptopów. Systemy operacyjne. Waga i wielkość urządzenia. Rozdzielczość i proporcje ekranu. Rodzaj matrycy ekranu. Procesory – zastosowanie i oznaczenia. Ile potrzebuję pamięci RAM w laptopie? Karty graficzne w laptopach, jakie są rodzaje? Jaką kartę graficzną wybrać do grania? Która karta do edycji wideo | zdjęć będzie najlepsza? SSD, czy HDD? Który dysk wybrać? Złącza w laptopie, które brać po uwagę? Obudowa, na co zwracać uwagę? Dodatkowe cechy laptopów. Co warto zakupić do laptopa?

Rodzaje laptopów – najczęstsze podziały

Przy wyborze laptopa musimy sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jedno z głównych odpowiedzieć brzmi “Notebook będzie przeznaczany do?”. Pomoże to nam wszystkim w doborze odpowiedniej jednostki.

Biznesowy

Jakiego laptopa kupić powinien przedsiębiorca? Notebook biznesowy to nic innego jak sprzęt do pracy. Wyróżnia się przede wszystkim wysokiej jakości komponentami, by zapewnić jak najwyższy komfort, a zarazem wydajność pracy. Sprzęt biznesowy posiada często wzmocnioną obudowę, która pozwoli na częsty transport bez niepotrzebnego ryzyka z nim związanego. Idealnym tego przykładem jest seria ElteBook od HP. Ostatnią wyróżniającą się cechą jest funkcjonalność. Oczywiście rozchodzi się tutaj o ilość portów (I/O – wejściowych / wyjściowych) i ich rodzaje, które pozwolą na podłączenie takich urządzeń jak myszka, drukarka czy projektor. Często takie laptopy są wyposażone w np. czytnik linii papilarnych, złącze stacji dokującej, czy moduł LTE (transmisji danych).

Jakiego laptopa kupić powinien przedsiębiorca?

Domowy

To nic innego, jak laptop do użytku domowego. Jest on przede wszystkim nastawiony na wygodę, czy to podczas oglądania filmów, czy przeglądania internetu. Notebooki tego typu wyposażone są najczęściej w średniej klasy podzespoły, by ich cena była przystępna dla każdego. Mają one (ale nie zawsze) ograniczoną liczbę portów. W większości przypadków posiadają one również takie dodatki jak, kamerka, mikrofon itp.

Jakiego laptopa kupić do domu? Głównie sprawdzajmy sprzęt z dużą matrycą i w miarę wydajnymi podzespołami

Do grania

Czas na gaming, a więc jakiego laptopa kupić do grania? Jak sama nazwa nam podpowiada, są to jednostki stworzone tak, by osiągały jak najwyższą wydajność w grach. Jest to zasługa wysokiej klasy komponentów oraz zastosowania dedykowanego układu graficznego. Często producenci lubią też skusić się na ekran z wyższym odświeżaniem, niż tradycyjne 60 Hz. RAM to też również ważna kwestia. Coraz więcej gier jako minimum podaje 8 GB, lecz mowa tutaj o minimalnych detalach, dlatego też laptopy gamingowe mają rozszerzoną ilość pamięci, najczęściej do 16GB+.

Czas na gaming, a więc jakiego laptopa kupić do grania? Musi mieć dedykowaną grafikę i wydajne podzespoły. To podstawa.

Ultrabooki

Są to laptopy nastawione na mobilność. Mowa tutaj o niskiej wadze oraz smukłej budowie. Oczywiście nie można również zapomnieć o wysokiej energooszczędności, która przekłada się na długą pracę na baterii. Najczęściej te laptopy wybierają osoby, które pracują jako w biurach. Reasumując, są to jednostki nastawione przede wszystkim na mobilność.

2w1 (konwertowalne)

Jest to typ laptopa, bądź tabletu (choć to stwierdzenie jest błędne), bowiem są to jednostki z dość specyficznymi cechami. Mianowicie są one wyposażone w zawiasy umożliwiające obrót ekranu, oraz umożliwiają odłączenie całkowicie klawiatury. Mam na myśli na przykład modele Microsoft Surface. Często posiadają również dotykowy wyświetlacz, by umożliwić pracę bez klawiatury i myszki.

Jakiego kupić laptopa? Z systemem Windows, Linux, a może Mac OS?

Wielu z Was zapewne nie będzie się długo zastanawiać nad wyborem systemu, lecz warto zaznaczyć, że mamy 4 opcję wyboru. Laptop z System (Windows, Mac OS, Linux), bądź bez systemu. Mimo wszystko opiszę każdy z osobna, by ułatwić Wam wybór.

Windows (najczęściej 10)

Microsoft Windows to system, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Każdy w życiu choć raz się z nim spotkał. Jest to system, który ma dość przyjemną początkową konfiguracje oraz kompatybilność z urządzeniami mobilnymi. Jest on naprawdę prosty w obsłudze oraz bezpieczny, o ile używamy go z głową. Sporym minusem zakupu laptopa z Windowsem na start jest najczęściej duża ilość aplikacji od producenta. Najczęściej w laptopach spotyka się system Windows 10 w wersji Home.

Mac OS

Jest to system operacyjny, który znajduje się wyłącznie w urządzeniach marki Apple. Ma on swoich zwolenników, jak i przeciwników. Nastawiony jest on głównie na optymalizację, kompatybilność z innymi urządzeniami tej marki (iPhone, iPad itd.) oraz za jego przejrzystość, a zarazem prostotę. Profesjonaliści zajmujący się montażem, czy grafiką bardzo sobie cenią urządzenia z tymże systemem. Produkty Apple z MacOS często wybierają osoby pracujące z aplikacjami biurowymi. Głównie za sprawą wygodnej klawiatury oraz długiego czasu pracy na baterii. MacBooki są również “obiektem westchnień” wielu blogerek i hipsterów.

Jakiego kupić laptopa powinien hipster lub blogerka? Oczywiście tego, z nadgryzionym jabłkiem w logo.

Linux

Jest to najrzadziej spotykany i najmniej popularny system operacyjny z całej trójki. Cechuje go na pewno bezpieczeństwo, oraz naprawdę wysoka wydajność, ze względu na to, że Linux to system Open-Source. Niestety ma dość ograniczone pole manewru jeśli chodzi o aplikację, które możemy na nim zainstalować, bowiem nie wszystkie są stworzone pod ten system. Jest to przyjemny system jeśli chodzi o użytkowanie go do multimediów, bądź przeglądania internetu. Ma on jedną zasadniczą przewagę nad powyższymi systemami, jest on całkowicie darmowy.

Jakiego kupić laptopa? Ważna jest waga i wielkość urządzenia

Wagę jak wiadomo mierzy się w kilogramach i dotyczy ona samego laptopa bez ładowarki, czy innych dodatków. Wielkość natomiast mierzy się w calach i najczęściej jako wielkość laptopa podaje się przekątną matrycy. Dzięki temu możemy dostosować wybór notebooka pod nasze wymagania, bowiem są to dość istotne informacje.

Przekątna ekranu

Jedną z kluczowych cech naszego urządzenia jest wielkość jego matrycy. Tak jak wyżej wspomniałem, tę wartość mierzymy w calach. Najczęściej spotykane wartości w laptopach to

11,6″ i mniejsze – najczęściej taką wielkości matrycy spotkamy w urządzeniach mobilnych. Nastawiona głównie na sporządzanie notatek w trakcie wykładu czy przeglądania internetu.

13,3″ | 14″ – te wielkości matrycy również często spotkamy w urządzeniach mobilnych. Pozwala ona na sporządzanie notatek, przeglądanie internetu oraz pozwala na bardziej komfortowe oglądanie filmów itp. Wiele ultrabooków posiada matryce z taką przekątną.

15,6″ | 17″ – Są to najczęstsze spotykanie wielkości matryc. Pozwalają na komfortowe oglądanie filmów, przeglądanie internetu, czy pracę przy tworzeniu grafik itd.

15,6″ | 17,3″ i większe – tak jak powyżej, pozwalają one na komfortowe oglądanie filmów, przeglądanie internetu, pracę oraz przyjemną rozgrywkę wszelakiego rodzaju gry.

Jakiego kupić laptopa? Jednym z najważniejszych czynników jest matryca

Waga urządzenia

Drugą, równie ważną cechą laptopa, jest jego waga. Wpływa na to wielkość obudowy, materiał z jakiego zostawała wykonana itd. Przy wyborze laptopa warto zastanowić się chwilę , jaką wagę powinien mieć laptop, by komfortowo nam się z niego korzystało.

Poniżej 1kg – wagę poniżej kilograma trudno osiągnąć, lecz są takie jednostki. Są one idealne do podróży, czy brania jako notatnik do szkoły. Świetnie się sprawdzą jako sprzęt, który zabierzemy ze sobą wszędzie. Jednym z takich modeli jest na przykład testowany przez nas Acer Swift 5.

1kg – 1,5kg – Jest to typowa waga, jaką najczęściej mają ultrabooki. Przy tej wadze, możemy spodziewać się ekranu o przekątnej około 13,3″.

1,6kg – 2,5kg – Ten przedział pozwala na zastosowanie większej matrycy np. 15,6″ oraz wydajniejszego układu chłodzącego nasze podzespoły.

2,6kg i więcej – Wagę powyżej dwóch i pół kilograma, najczęściej mają laptopy nastawione pod jak najwyższą wydajność. Czyli laptopy dla profesjonalistów, którzy zajmują się montowaniem filmów, czy obróbką zdjęć, ale również dla graczy.

Rozdzielczość matrycy

Jeśli zastanawiacie się jakiego kupić laptopa, powinniście również brać pod uwagę rozdzielczość matrycy. To nic innego jak informacja na temat tego, ile pikseli mieści się na naszym ekranie. Czym wyższa jest ta wartość, tym lepiej dla nas, bowiem obraz jest bardziej wyrazisty, a zarazem szczegółowy. Zwiększa to również nasz komfort pracy. Dzięki wyższej rozdzielczości możemy wyświetlać więcej rzeczy. Poniżej znajdują przykładowe rozdzielczości ekranu.

2160p | 4K (3840×2160) – Jest to rozdzielczość spotykana najczęściej w jednostkach stworzonych dla osób zajmujących profesjonalną obróbką obrazu oraz montażem wideo. Również możemy ją spotkać w topowych jednostkach, które są nastawione na rozgrywkę wszelakiego rodzaju gry AAA.

1440p | WQHD (2560×1440) – Jest to rozdzielczość, która z każdym rokiem staje się coraz bardziej popularna. W większości przypadków jest ona stosowana w jednostkach dla graczy i często idzie w parze z wysokim odświeżaniem monitora na poziomie 144Hz.

1080p | Full HD (1920×1080) – Jest to najczęściej spotykana rozdzielczość czy to w komputerach czy laptopach.

900p | HD+ (1600×900) – Jest to dość rzadko spotykana rozdzielczość, ale z racji, iż czasem występuje ona w laptopach to ją uwzględniłem.

768p | HD (1366×768) – Jest to rozdzielczość, która swego czasu wiodła prym w jednostkach mobilnych. Sam prywatnie posiadam laptopa z taką rozdzielczością. Jest ona przede wszystkim nastawiona na małe ekrany, poniżej 15,6″.

720p | HD (1280×720) – Jest to rozdzielczość, która była bardzo często spotykana w ekranach komputerowych, a rzadziej w mobilnych jednostkach. Idealnie sprawdza się na małych ekranach.

Ważna adnotacja. Po pojęciem “HD” znajduje się więcej niż jedna rozdzielczość. Możemy tak nazwać rozdzielczości takie jak:

1280×720

1360×768

1366×768

Proporcje ekranu

Rozdzielczość ekranu to nie wszystko. Ważna jest również proporcja. Na rynku najczęściej spotykaną jest 16:9, lecz nie jest ona jedyna. Poniżej znajduje się kilka najpopularniejszych przekątnych.

16:9 – Tak jak wspomniałem powyżej, 16:9 to najczęściej spotykana rozdzielczość na rynku mobilnych jednostek jak i stacjonarnych.

16:10 – Jest ona coraz rzadziej spotykana w urządzeniach, bowiem najczęściej szła ona w parze z rozdzielczością ekranu 1650×1080.

21:9 – Jest to przekątna najczęściej spotykana w monitorach dla graczy, aniżeli w laptopach, lecz istnieją konstrukcję oparte o tą przekątną np. Toshiba Satellite U840W.

4:3 – Jest to przekątna, która wiodła swój prym jak wchodziły na rynek monitory LCD (liquid-crystal display), zastępując CRT (cathode-ray tube). Najczęściej były one spotykane w parze z rozdzielczością 1024×720.

3:2 – Jest to dość nietypowa proporcja ekranu, lecz urządzenia takie jak Microsoft Surface, czy Huawei Matebook z niej korzystają. Ich główną zaletą jest większa przestrzeń robocza. Pozwala to na wygodniejszą pracę, czy czytanie wszelakiego rodzaju artykułów.

Matowa, błyszcząca czy dotykowa? Którą matrycę wybrać?

Jeśli zastanawiacie się jakiego laptopa kupić bierzcie pod uwagę to, jaką zastosowano matrycę. Jest to dość ważna kwestia, bowiem biorąc błyszczącą do pracy mobilnej będziemy miewać problemy z dostrzeżeniem czegokolwiek na ekranie. Dlatego też przychodzę z pomocą i wyjaśnię Wam, który rodzaj matrycy będzie najlepszy pod Wasze zastosowanie.

Błyszcząca – Tego typu matryce są przede wszystkim do pracy, gdzie nie mamy do czynienia ze światłem padającym na ekran, bowiem wszystkie odbicia będą na nim szczególnie widoczne. Plusem tej matrycy są przede wszystkim żywe, nasycone kolory. Dochodzi jeszcze do tego naprawdę głęboka czerń.

Matowa – Owa matryca już nie jest aż tak narażona na wszelakiego rodzaju refleksy świetlne, jak poprzednia. Niestety nie ma nic za darmo i wszystko to odbija się kosztem kolorów. Mimo wszystko jest to najbardziej uniwersalna matryca. Szczególnie często używana w laptopach biznesowych.

Z powłoką antyrefleksyjną – Jest to taki pośrednik między matową matrycą, a błyszczącą. Pozwala zachować nam ładne kolory, a zarazem eliminuje ona większą część światła, które pada na ekran.

Dotykowa – posiadanie dotykowej matrycy jest naprawdę dużym atutem urządzenia,. Najczęściej możemy je spotkać w urządzeniach 2w1 (konwertowalnych), a czasem w klasycznych laptopach. Dzięki zastosowaniu dotykowego ekranu możemy rysować, przeglądać internet. Niestety wiąże się to z jedną niedogodnością. Wszystkie dotykowe laptopy, które są dostępne na rynku posiadają błyszczącą matrycę.

Jakiego kupić laptopa? Sprawdź, jaki rodzaj matrycy wybrać. Do wyboru są TN, VA, i IPS

TN (Twisted Nematic) – Matryce TN są tanie w produkcji, dlatego też są najpopularniejsze. Przeważnie mają najgorsze odwzorowanie kolorów, lecz za to łatwo na nich osiągnąć wysokie odświeżanie. Mają dość wąskie kąty widzenia. Dużą zaletą matryc TN jest również niski czas reakcji, dlatego też często możemy jest spotkać w gamingowych jednostkach.

IPS (In-Plane Switching) – Matryce IPS są zdecydowanie droższe w produkcji niż TN. Mają one przeważnie bardzo dobre odwzorowanie kolorów, lecz czasy opóźnienia są wyższe. Trudno również o wysokie odświeżanie na tych ekranach, lecz w zamian otrzymujemy duże kąty widzenia, niemalże 180 stopni. Najczęściej są używane w profesjonalnej obróbce zdjęć i wideo.

VA (Vertical Alignment) – Matryca VA to pośrednik między TN, a IPS. Posiada relatywnie dobre kolory, przy wysokim odświeżaniu i niskim czasie reakcji. Kąty widzenia wynoszą przeważnie około 180 stopni. Są to dość uniwersalne ekrany. Nadają się do grania, przeglądania internetu, czy do obróbki wideo i zdjęć.

Procesory – zastosowanie i oznaczenia

Jednym z kluczowych parametrów laptopa, jest właśnie procesor. Zależnie od zastosowania naszej jednostki, będziemy wymagali słabszego, bądź mocniejszego procesora. To własnie on odpowiada za to, czy nasza praca będzie przebiegać komfortowo, czy też nie. Dlatego też, przy wyborze jednostki trzeba patrzeć na ten parametr. AMD czy Intel? Jakiego kupić laptopa? Postaram się podpowiedzieć.

Na dzień dzisiejszy, na rynku mobilnym króluje Intel, lecz patrząc na sytuację AMD w jakiej się obecnie znajduje i na ich plany może się to zmienić.

AMD czy Intel? Jakiego kupić laptopa? Postaram się podpowiedzieć.

Intel – jak zrozumieć oznaczenia ich procesorów?

Intel w swej ofercie posiada naprawdę dużą ilość układów. Od budżetowych Intel Atom, po Intel Core z serii 9’tej. Jako przykład wezmę sobie mój prywatny procesor, który mam w laptopie. Jest to już dość stary układ, ale jako przykład będzie dobry.

Intel Core i5-3320M – oznacza to Intel Core z serii 5’tej

Core i5-3320M – Trójka w tym przypadku oznacza generację tego procesora, czyli trzecią.

Intel Core i5-3320M – 3 kolejne cyfry oznaczają wydajność tego układu, im są one wyższe, to jest to równoznaczne z jego wyższą wydajnością.

Core i5-3320M – M oznacza “Mobile”. Czyli oznacza to, że jest to procesor mobilny.

Oznaczenia procesorów Intel

M – oznacza po prostu jednostkę mobilną. Stosowany do czwartej generacji (wraz z nią włącznie).

MQ | QM – odnosi się do jednostki mobilnej aczkolwiek literka Q oznacza obecność czterech fizycznych rdzeni. Ponownie stosowany tylko do czwartej generacji i wraz z nią włącznie.

Y | U – procesory niskonapięciowe. Odznaczają się niższym poborem prądu niż ich standardowe odpowiedniki, a co za tym idzie są chłodniejsze, a w niektórych laptopach są w stanie pracować z chłodzeniem pasywnym. Zwykle są też słabsze.

HQ – odnosi się do zastosowanego wydajniejszego zintegrowanego układu graficznego. Oznaczenie litery Q bez zmian i wciąż odnosi się do obecności czterech fizycznych rdzeni.

MX – ponownie jest to jednostka mobilna, litera X odnosi się do wersji Extreme Edition. Takie oznaczenie pojawiło się tylko i wyłącznie w procesorach czwartej generacji.

H – zastosowany układ graficzny o wyższej wydajności niż standardowe odpowiedniki.

HK – wydajny układ graficzny, litera K odnosi się zaś do odblokowanego mnożnika jak ma to miejsce w desktopowych procesorach. Oznacza to tyle że procesor umożliwia podkręcanie taktowania.

G – oznacza obecność zewnętrznego układu graficznego. Oznaczenie pojawiło się tylko i wyłącznie przy procesorach ósmej generacji.

Rodzaje procesorów Intel

Intel Celeron | Intel Atom – Są to procesory z najniższej półki cenowej. Cechują się niskim poborem prądu oraz niskimi wymaganiami co do układu chłodzącego. Wystarczają w zupełności do podstawowych zadań, czyli przeglądania multimediów, oglądania filmów itp.

Intel Pentium – Jest to wydajniejsza seria procesorów od powyższych, lecz dalej jest to niska półka. Tak jak wyżej, cechuje ją niski pobór prądu i małe wymagania co do układu chłodzenia. W zupełności wystarczy ona do typowych zadań, oraz do pogrania w naprawdę mało wymagające tytuły.

Intel Core i3 – Jest to najniższy procesor z hierarchii Intel Core. Cechuje je niski pobór prądu oraz niskie wymagania co do układu chłodzenia. Ważną ich cechą jest posiadanie funkcji Hyper-threading. Oznacza to tyle, że procesor ma zaimplementowaną wielowątkowość, co pozwala zwiększyć wydajność.

Intel Core i5 – Swego czasu, był to średnio półkowy procesor marki Intel, do czasu wypuszczenia serii i9. Jest to CPU, który z dedykowanym układem graficznym pozwala osiągnąć naprawdę dobrą wydajność. Pobór prądu jest zauważalnie wyższy, przez co układ chłodzenia obowiązkowo musi być wydajniejszy.

Intel Core i7 – Do czasu premiery Intel Core i9, była to topowa seria procesorów. Teraz również jest to bardzo wydajna, lecz są wydajniejsze i trzeba brać to pod uwagę. Seria i7 cechuje się zdecydowanie wyższym poborem prądu od poprzednich i wymaga już dobrego układu chłodzenia. W zamian otrzymujemy naprawdę świetną wydajność. W połączeniu z dedykowanym układem graficznym może on nawet zastąpić PC-ta.

Intel Core i9 – Seria i9 powstała jako odpowiedź na procesory z AMD serii 7, które oferują 8 rdzeni i 16 wątków. Intel w konsumenckich procesorach oferował zaledwie 4 rdzenie i 8 wątków. Seria i9 cechuje się topową wydajnością. W połączeniu z wydajnym, dedykowanym układem graficznym, możemy mieć naprawdę mocną jednostkę przy takim połączeniu. Intel Core i9 to idealne procesory do grania, czy do profesjonalnej pracy, np. w pakiecie Adobe.

AMD, jak rozumieć oznaczenia ich procesorów?

AMD po premierze 2 generacji procesorów, skierowanych do jednostek stacjonarnych uznało, że pójdzie również w mobilne układy. Tak oto powstały nowe, mobilne układy od AMD.

Jako przykład wezmę AMD Ryzen 5 3500U. Jest to jednostka, która znajduje się w średnio półkowych laptopach.

AMD Ryzen 5 3500U – Piątka oznacza serię, w tym przypadku piątą.

Ryzen 5 3500U – Trójka oznacza generację, w tym przypadku jest to trzecia generacja.

AMD Ryzen 5 3500U – Trzy kolejne cyfry oznaczają wydajność tego układu, czym wyższe są to cyfry, tym układ jest wydajniejszy.

Ryzen 5 3500U – U oznacza w tym przypadku procesor niskonapięciowy, czyli o niskim poborze prądu. W tym przypadku wynosi on 15W.

Oznaczenia procesorów AMD

U – oznacza procesory niskonapięciowe, czyli posiadające niski pobór mocy. Najczęściej spotykane są przy oznaczeniach procesorów znajdujących się w ultrabookach.

H – oznacza procesory pobierające 45W. Te oznaczenie najczęściej spotykamy przy jednostkach z średniej półki cenowej, czyli jednostkach gamingowych oraz do amatorskiej pracy przy montażu zdjęć, czy wideo.

HS – oznacza procesory pobierająca 45W wzwyż. Najczęściej te oznaczanie spotykamy przy topowych jednostkach.

C – Jest to oznaczenie, z którym spotkamy się przy procesorach skierowanych do urządzeń chromebook. Owe procesory cechuje niski pobór prądu na poziomie 6W, co pozwala na długą pracę na baterii. Jest to osiągnięte kosztem wydajności.

Rodzaje procesorów AMD

AMD A4 | A6 – Jest to najniższa seria procesorów od AMD jaką możemy spotkać w urządzeniach mobilnych. Cechują się niskim poborem prądu oraz wymaganiami co do układu chłodzenia. Wystarczą w zupełności do podstawowych zastosowań.

AMD Athlon – Od serii A4 | A6, wyróżnia się zastosowaniem wielowątkowości. Pozwoli to na pracę z kilkoma programami na raz, czy na odpalenie większej ilości kart w przeglądarce. Pobór prądu nie przekracza 15W, więc oznacza to, że nasze urządzenie będzie chłodne i ciche.

AMD Ryzen 3 – Jest to najniższa odsłona procesorów z serii Ryzen. Poszczególne modele mogą się różnić między sobą ilością rdzeni, bowiem najsłabszy model posiada 2, a najwyższy 4. Pobór prądu jest na poziomie 15W, więc tak jak wygląda sytuacja wyżej. Będziemy mieć do czynienia z chłodnymi i cichymi zestawami.

AMD Ryzen 5 – Serię piątą od trzeciej wyróżnia zastosowanie wielowątkowości przy większej ilości rdzeni. Mianowicie układy z serii piątej posiadają 4 rdzenie fizyczne oraz 8 rdzeni logicznych. Najniższy model różni się od najwyższego poborem prądu. Najsłabszy układ pobiera 15W, a najmocniejszy 35W. Laptopy oparte o te procesory powinny być chłodne, lecz najmocniejszy układ może wymagać mocniejszego chłodzenia.

AMD Ryzen 7 – Serię siódmą wyróżnia przede wszystkim wyższe taktowanie układu. Powoduje to, iż nasz laptop będzie cieszyć się wyższą wydajnością, a zarazem ilość wydzielanego ciepła będzie wyższa. Dlatego też możemy spodziewać się, że w parze z tymi procesorami będą szły zaawansowane układy chłodzenia, by zachować wysoką kulturę pracy i niskie temperatury.

Ile potrzebuję pamięci RAM w laptopie?

Pamięć RAM jest nieodłącznym podzespołem naszych urządzeń, bowiem właśnie w pamięci RAM nasze urządzenie gromadzi najważniejsze informacje z których najczęściej korzysta. Odpowiedź na tytułowe pytanie jest dość prosta, im pamięci będzie więcej tym lepiej. Z racji, iż laptopy to urządzenia gotowe i wybranie modelu z większą ilością pamięci może wiązać się ze sporymi kosztami to też postaram się poniżej wyjaśnić ile pamięci RAM wystarczy do danych zastosowań.

4GB RAM – Taka ilość pamięci RAM wystarczy w zupełności do podstawowych zastosowań, takich jak wysłanie maila, czy korzystanie z przeglądarki. Bez problemu powinniśmy móc również oglądać z taką ilością pamięci filmy, czy wykonywać podstawowe prace biurowe.

8GB RAM (zalecana ilość) – Jest to standardowa ilość pamięci RAM, którą montuje się w obecnych laptopach. Zapewnia ona wysoki komfort podczas użytkowania naszego urządzenia. Pozwala pracę w bardziej wymagających programach biurowych itp.

16GB RAM i więcej – Jest to już dość spora ilość pamięci jak na urządzenie mobilne i jest ona wskazana w momencie kiedy wybieramy laptop do grania, bądź bardziej profesjonalnej pracy typu grafik komputerowy. Taka ilość przy pracy biurowej również się przyda w momencie jak zajmujemy się bardziej złożonymi projektami w Excelu itd.

Karty graficzne w laptopach, jakie są rodzaje?

W naszych urządzeniach mamy tak zwaną wielką trójce. W jej skład wchodzą, procesor, RAM oraz karta graficzna. Są to 3 główne podzespoły, które najbardziej decydują o wydajności naszego urządzenia.

Zintegrowana układ graficzny – ze zintegrowanym układem graficznym możemy pozwolić sobie na najprostsze czynności, takie jak przeglądanie internetu, praca w programach biurowych, oglądanie filmów.

Dedykowany układ graficzny – dedykowany układ jest przede wszystkim skierowany dla osób, które chcą wykorzystywać jednostkę do grania, bądź profesjonalnej pracy w programach do montowania filmów, czy obróbki zdjęć.

Karty graficzne w notebookach, jakie są rodzaje? Jakiego kupić laptopa? Z wydajnym GPU, czy raczej takowy nie będzie potrzebny?

Jaką kartę graficzną wybrać do grania?

Poniżej znajdują się przykłady kart graficznych jakie możemy spotkać w urządzeniach mobilnych. Pozwoli to mniej więcej oszacować jaki układ graficzny potrzebujecie.

Seria MX – układy z tej serii pozwalają na rozgrywkę w mało wymagające tytuły w rozdzielczości HD. Bardzo często możemy spotkać te układy w ultrabookach.

Seria GTX 1050 | Ti – są to układy pozwalające na rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości FullHD. Pozwalają one zachować płynną animację, lecz czasem wymagane jest zejście z ustawieniami graficznymi w dół. Odpowiednikiem tych kart jest RX 550, RX 560 oraz RX 570.

Seria GTX 1060 | RTX 2060 – osoby wymagające więcej od oprawy graficznej, powinny zdecydować się na te układy. Pozwolą one na granie na wysokich ustawieniach. Odpowiednikiem tych kart jest RX 580, RX 590 oraz RX 5600 | XT.

Seria GTX 1070 | GTX 1080 – kupując laptop z którąś z tych kart, mamy pewność, że będziemy mogli pozwolić sobie na grę na bardzo wysokich detalach. Warto dodać, że nowsze tytuły mogą wymagać mocniejszych układów. Odpowiednikiem tych kart jest RX 5700.

Seria RTX 2070 | RTX 2080 – wybierając kartę RTX z serii 2070 i wyżej, mamy pewność, że będziemy mogli grać na najwyższych detalach. Jeśli nie wystarcza Wam jakość FullHD to śmiało możecie przejść na wyższą rozdzielczość, czy to 1440p, czy 4K, bowiem te układy bez problemu na to pozwolą. Odpowiednikiem tych kart jest RX 5700 XT.

Która karta do edycji wideo / zdjęć będzie najlepsza?

Do najprostszej edycji wideo, czy zdjęć, w zupełności wystarczy zintegrowany układ graficzny, bądź karta z serii MX.

Jeśli jesteś już na wyższym poziomie niż początkującym to warto rozważyć karty z serii GTX 1050 jak i wyżej. Pozwolą one na komfortową pracę oraz na jej przyśpieszenie dzięki rdzeniom CUDA.

Jesteś profesjonalistą? Jeśli na to pytanie odpowiedziałeś “tak” to oznacza, iż wybór karty padnie na coś mocniejszego. Rozsądnym będzie zakup mocniejszych układów takich jak GTX 1070, GTX 1080, czy RTX 2060 wzwyż. Jeśli dodamy do tego mocny procesor oraz dużą ilość pamięci RAM, mamy pewność, iż będziemy pracować w naprawdę komfortowych warunkach, w szybkim tempie. Również renderowanie wideo w jakości 4K nie będzie dla takiej jednostki problemem.

SSD, czy HDD? Który dysk wybrać?

W jednostkach stacjonarnych jak i mobilnych, są dwa główne typy dysków, poniżej prezentuje Wam różnice między nimi.

HDD (Dysk twardy) – Ich główną zaletą jest cena, bowiem są za 1GB miejsca płacimy około 20 groszy (liczone na przykładzie 1TB dysku). Oferują one naprawdę dużą pojemność, lecz w parze z tym idzie głośna praca oraz niska prędkość. Są one znacznie wolniejsze i głośniejsze od dysków SSD, a zarazem bardziej podatne na uszkodzenia fizyczne. Najczęściej dyski HDD spotkamy w wariantach pracujących z prędkością obrotową na poziomie 5400 oraz 7200 RPM. Im ta wartość jest wyższa, tym lepiej dla nas.

SSD (Dysk półprzewodnikowy) – Dyski SSD przede wszystkim wygrywają z dyskami twardymi wydajnością, oraz wytrzymałością na czynniki fizyczne (np. upadek). Dyski SSD są pozbawione wszystkich części mechanicznych, które dość łatwo ulegają uszkodzeniu. Niestety nie ma nic za darmo, dyski SSD są znacznie kosztowniejsze od HDD. Za 1 GB przyjdzie nam zapłacić około 60 groszy (liczone na przykładzie 500 GB dysku). Jest to 3-krotnie więcej, niż w przypadku dysków twardych. Również dużą zaletą jest ich waga, ponieważ są one naprawdę lekkie w porównaniu do dysków talerzowych. Laptopy zawierające dyski SSD są droższe, lecz w zamian otrzymujemy szybszą, lżejszą i wytrzymalszą jednostkę.

Laptopy często posiadają możliwość montażu więcej niż jednego dysku (czasem kosztem napędu DVD) i warto patrzeć na ten aspekt. Dzięki temu można stworzyć laptop, który będzie posiadał dysk SSD na którym będzie zainstalowany system, zwiększając przy tym szybkość działania oraz dysk HDD na którym będą wszystkie dane.

Ważną cechą dysku, jest jego pojemność. Jeśli kupujemy laptop do szkoły, czy do domu to wystarczy nam w zupełności dysk 250/500 GB i SSD będzie w takim przypadku dobrym rozwiązaniem. Jeśli magazynujemy dużo danych, warto zaopatrzyć się w dysk o pojemności 1000 GB i wyżej.

Złącza w laptopie, które brać po uwagę?

USB typ A – Jest to podstawowe złącze, którego nie może zabraknąć w naszym urządzeniu. Za jego pomocą podłączamy urządzenia takie jak: myszka, klawiatura, telefon, kamerka itd. Mają one również swoje standardy: USB 2.0 jak i nowsze, czyli USB 3.0 (niebieski kolor portu) lub 3.1 (czerwony kolor portu). USB 3.1 pozwala na nawet 10 krotnie szybszy transfer danych w porównaniu do USB 2.0.

USB typ C – Coraz częściej spotykamy go w urządzeniach mobilnych, czy to laptopach czy telefonach, a nawet w komputerach. Jest to symetryczny port USB. Cechuje go szybki transfer oraz możliwość przesyłania obrazu oraz dźwięku. Możemy również się spotkać, że za jego pomocą będziemy ładować nasz laptop.

Thunderbolt 3 – Port Thunderbolt wykorzystuje standard USB-C. Jest to najszybszy dostępny standard przesyłu, czy to obrazu, czy danych. Pozwala on przesyłać obraz w jakości 4K, z odświeżaniem 60Hz. Port Thunderbolt 3 jest oznaczony ikonką błyskawicy.

HDMI | Display Port – Są to porty, które pozwalają nam przesłać obraz z laptopa na oddzielny ekran, czy to monitora, czy telewizora. Oba posiadają swoje odpowiedniki w wersji mniejszej wersji (micro HDMI oraz mini Display Port).

D-Sub bądź VGA – Również jest to złącze obrazowe, lecz w tym przypadku analogowe, Pozwala na przesyłanie obrazu bez dźwięku. Jest ono coraz rzadziej spotykane, lecz przydatne w momencie, kiedy chcemy podłączyć naszego laptopa do starszego monitora, telewizora, czy projektora.

RJ45 | Ethernet – Za pomocą tego portu, możemy podłączyć nasze urządzenie do routera, jeśli nasz laptop nie jest wyposażony w moduł Wi-Fi, bądź potrzebujemy stabilnego łącza. Jeśli laptop nie posiada takiego złącza, konieczne jest zastosowanie przejściówki USB – RJ-45. Złącze to pojawia się coraz rzadziej, ponieważ w większości przypadków korzystamy z łączności bezprzewodowej.

Czytnik kart pamięci SD | microSD – Jest on przydatny jeśli korzystamy w telefonie z dodatkowej karty pamięci, robimy zdjęcia aparatem, czy chcemy zgrać nagrania z naszego wideo rejestratora z samochodu.

Gniazdo słuchawkowe (mini jack 3.5mm) – Dzięki niemu możemy podłączyć słuchawki, bądź mikrofon do naszego urządzenia.

Obudowa, na co zwracać uwagę?

Przy wyborze laptopa warto się zastanowić również nad tym, z czego jest wykonany, bowiem jeśli pracujemy mobilnie, warto zaopatrzyć się w laptopa, który jest wykonany z trwalszego materiału.

Tworzywo sztuczne – jest to nic innego niż sam plastik. Jest on najczęstszym stosowanym materiałem jaki możemy spotkać w urządzeniach. Najczęściej możemy go spotkać w urządzeniach z niskiej półki, jak i średniej.

Alumiunium – jeśli pracujesz często poza domem to warto zaopatrzyć się laptopa w obudowie z metalu. Cechuje go przede wszystkim wytrzymałość. Bardzo często można spotkać stop metalu w laptopach biznesowych (HP EliteBook), czy wszelakiego rodzaju laptopach do gier.

Włókno węglowe | włókno szklane – Owa włókna najczęściej możemy spotkać w urządzeniach z wysokiej, bądź najwyższej półki. Pozwalają one uzyskać wysoką wytrzymałość oraz niską wagę.

Jakiego kupić laptopa? Wybór wcale nie jest taki oczywisty.

Dodatkowe cechy laptopów

Laptopy często posiadają cechy, o których nie mieliśmy nawet pojęcia. Dlatego też postaram się wymienić kilka częstych cech urządzeń mobilnych poniżej.

Osobna klawiatura numeryczna – Klawiatura numeryczna często się przydaje w momencie gdy wykonujemy jakieś większe obliczenia i nie możemy sobie pozwolić na gafę. Nie wszystkie laptopy posiadają taki przywilej ze względu na limit miejsca jaki ma przeznaczony na klawiaturę.

Podświetlana klawiatura – Jeśli jesteś nocnym Markiem (jak ja) to podświetlana klawiatura będzie dla Ciebie jak zbawienie. By widzieć klawisze nie będziesz musiał mieć odpalonej lampki w pokoju. Delikatne, subtelne podświetlenie zawsze się przyda. Jeśli jesteś fanem świecidełek to możesz spojrzeć na klawiatury z podświetleniem LED RGB. Takowe najczęściej spotykane są w laptopach dla graczy.

Czytnik linii papilarnych – Męczy Cię logowanie hasłem? Z pomocą przychodzi czytnik linii papilarnych, który w trymiga pozwoli Ci się zalogować na konto, bez niepotrzebnego klikania w klawiaturę. Odpowiednikiem jest odblokowanie Windows Hello – za pomocą twarzy.

Modem 4G – Dzięki wbudowanemu modemowi możemy kartę SIM naszego internetu domowego (o ile posiadamy internet mobilny) włożyć do naszego laptopa. Pozwoli nam to na korzystanie z sieci tam, gdzie nie ma dostępu do Wi-Fi.

Co warto zakupić do laptopa?

Kupić można wszystko, ale co tak naprawdę może nam się przydać w laptopie? Kilka moich propozycji znajdziecie poniżej.

Myszka i klawiatura – Jeśli jesteś zapalonym graczem, bądź używasz laptopa stacjonarnie to warto zaopatrzyć się w owe urządzenia. Pozwolą Ci na wygodniejsze dostosowanie stanowiska pod swoje preferencje.

Dysk zewnętrzny – Jeśli brakuje Ci miejsca na dane, a nie możesz już dołożyć dodatkowego dysku to z pomocą przychodzi Ci nośnik zewnętrzny. Mały, poręczny, a zarazem wytrzymały. Takie cechy powinien posiadać każdy zewnętrzny dysk.

Etui | torba – Dużo podróżujesz? Zaopatrz się w niezbędnik podróżnika i zakup etui bądź torbę, by w trakcie poznawania świata, nasz wierny kompan nie uległ uszkodzeniu.

Zewnętrzny napęd optyczny – Mimo, że płyty odchodzą do lamusa to zawsze znajdzie się wujek Mirek (bez urazy dla wszystkich Mirków), który poprosi nas o zgranie swojej ulubionej muzyki na telefon, a trzeba pamiętać, że nie każdy laptop został wyposażony w napęd optyczny.

Jeśli nadal nie wiecie jakiego kupić laptopa zachęcamy Was do przesyłania zapytań w formie komentarzy pod tym artykułem. Chętnie pomożemy!