Jeremy Sochan wyróżniony! Znalazł się w drugiej najlepszej piątce debiutantów poprzedniego sezonu NBA, co oznacza, że jest pierwszym Polakiem w historii, któremu udało się to zrobić!

Bardzo dobry pierwszy sezon polskiego zawodnika

Jeremy Sochan ma za sobą pierwszy pełny sezon w lidze NBA. W swoim debiutanckim sezonie borykał się z kontuzjami, jednak w trakcie trwania rozgrywek pokazał, że jest przyszłością San Antonio Spurs. Wszechstronny zawodnik, który potrafi kryć najlepszych zawodników przeciwnej drużyny i ma niesamowity potencjał.

O ile defensywna gra Sochana stoi na wysokim poziomie, to ofensywnie dalej jest on nieco w tyle. Progres po tej stronie parkietu było widać już jednak po kilku miesiącach, kiedy to nie tylko zaczął rzucać rzuty wolne na wysokiej skuteczności, ale również jego średnia zdobycz punktowa poszła do góry. To zostało zauważone, ponieważ Jeremy Sochan wyróżniony przez dziennikarzy znalazł się w drugiej piątce debiutantów sezonu.

Jeremy Sochan podczas wykonywania rzutu wolnego jedną ręką. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Jeremy Sochan wyróżniony. Świetlana przyszłość Polaka

Na zakończenie sezonu NBA wybierane są najlepsze piątki w poszczególnych kategoriach. Mowa tutaj o dwóch piątkach najlepszych obrońców, trzech drużynach najlepszych zawodników minionego sezonu oraz oczywiście dwie piątki debiutantów. W zależności od zdobytych miejsc zawodnicy otrzymują punkty, które potem się sumuje i tym samym dowiadujemy się, w jakiej piątce znalazł się dany zawodnik. Jeremy Sochan wyróżniony trafił do drugiej piątki debiutantów i jest pierwszym Polakiem, który tego dokonał.

W tej samej drużynie debiutantów, obok Jeremy’ego Sochana znaleźli się:

Jalen Duren (85 punktów) z Detorit Pistons

Jaden Ivy (142 punkty) z Detroit Pistons

Jabari Smith Jr. z Houston Rockets (72 punkty)

Tari Eason z Houston Rockets (47 punktów)

Jeremy Sochan z San Antonio Spurs (66 punktów)

Jeremy Sochan wyróżniony. Pierwszy Polak w historii! Fot. NBA

Pierwsza piątka debiutantów prezentuje się następująco:

Paolo Banchero z Orlando Magic (200 punktów)

Walker Kessler z Utah Jazz (195 punktów)

Bennedict Mathurin z Indiana Pacers (170 punktów)

Keegan Murray z Sacramento Kings (185 punktów)

Jalen Williams z Oklahoma City Thunder (199 punktów)

Źródło: opr. wł./NBA