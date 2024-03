Jeśli masz tego Androida, to pożegnaj się z popularną appką

Co prawda w większości przypadków Apple Music to serwis streamingowy, z którego korzystają użytkownicy urządzeń producenta z Cupertino, jednak znajdzie się takie grono, które pomimo posiadania telefonu z Androidem, słuchają muzyki właśnie na tej aplikacji. Teraz napotkasz z tym problem, jeśli masz tego Androida – Apple zablokuje dostęp do usługi.

Apple wyłączy aplikację Music, jeśli masz tego Androida

Mogłoby się wydawać, że użytkownicy smartfonów z systemem Android raczej nie korzystają z rozwiązań firmy Apple. Niemniej jednak, z pewnością znajdzie się grono osób, które codziennie słuchają muzyki na popularnej aplikacji streamingowej, jaką jest oczywiście Apple Music.

Przeczytaj także: Nowa funkcja Google Maps pokaże Ci, gdzie są drzwi

Okazuje się jednak, że Apple wkrótce ukróci te działania dla określonego grona użytkowników, którzy korzystają z konkretnej wersji oprogramowania systemowego Google. Mowa tutaj o zrootowanym Androidzie. Root systemu pozwala uzyskać pełny dostęp do systemu i jego opcji, co nie jest możliwe w fabrycznej wersji. Jeśli masz tego Androida, Apple wyłączy ci dostęp do aplikacji Muzyka.

Jeśli masz takiego Androida, pożegnaj się z popularną appką. Fot. Aplikacja Music na iPhone/mat. wł. Jeśli masz takiego Androida, pożegnaj się z popularną appką. Fot. Aplikacja Music na iPhone/mat. wł.

Nie będzie na to sposobu

Użytkownicy, którzy zdecydowali się na zrootowanie swojego systemu Android, napotkają kolejną przeszkodę, choć wydaje się, że w przypadku Apple Music nie będzie to ogromne grono. Ale jednak! Okazuje się bowiem, że wersja Beta aplikacji wyświetla komunikat, który mówi o tym, że jest ona dostępna tylko i wyłącznie dla niezrootowanych urządzeń.

To nie pierwsza tego typu akcja skierowana w użytkowników, którzy odblokowali pełny dostęp do systemu w swoich smartfonach. W większości przypadków na zrootowanych smartfonach z Androidem nie działają aplikacje bankowe, a nie tak dawno Google zablokowało takim urządzeniom standard RCS. Jak widać, Apple dołączyło się do tego ruchu i blokuje dostęp takim smartfonom i tabletom.

Użytkownicy ze zrootowanymi systemami Android napotykają co raz więcej problemów.

Źródło: SamMobile