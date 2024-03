Nowa funkcja Google Maps pokaże Ci, gdzie są drzwi

Każdy z nas zna to uczucie, kiedy musimy po raz pierwszy wejść do nieznanego nam budynku i po prostu nie potrafimy znaleźć głównego wejścia. Nowa funkcja Google Maps oszczędzi nam tego kłopotu. Gigant pracuje nad ciekawym rozwiązaniem.

Nowa funkcja Google Maps ułatwi nam życie

Wszyscy lubimy technologiczne rozwiązania, które ułatwiają nam życie i ta nowa funkcja Google Maps z pewnością do takiego grona należy. Okazuje się, że gigant z Mountain View pracuje nad rozwiązaniem, które wskaże nam, gdzie znajdują się drzwi do budynku, do którego zamierzamy się udać.

Jak donosi serwis Android Police, nowa funkcja Google Maps oznaczająca wejście do budynków pojawiła się w wersji 11.17.0101. Po wybraniu danego obiektu i przybliżeniu na jego strukturę w aplikacji naszym oczom ujawni się kółko ze strzałką, które ma informować nas, że właśnie w tym miejscu znajduje się wejście do budynku. Dla lepszej widoczności dany budynek oznaczany jest na czerwono.

Kiedy rozwiązanie trafi do użytkowników?

Pomimo tego, że nowa funkcja Google Maps została już ujawniona, to do jej premiery jest jeszcze długa droga. Serwis Android Police podaje, że znajduje się ona we wczesnej fazie prac i co ciekawe, można ją obecnie włączyć tylko i wyłącznie na smartfonach Google Pixel. Nie powinien dziwić też fakt, że wskazuje ona drzwi tylko w wybranych miejscach.

Na chwilę obecną znaczniki z drzwiami wejściowymi do konkretnych budynków można znaleźć na mapach takich miast jak Berlin, Nowy Jork, Las Vegas czy San Francisco. Uprzedzając wasze pytania – w Polsce nowa funkcja nie jest dostępna. Miejmy nadzieje, że wkrótce rozwiązanie to trafi do wszystkich użytkowników, bo mocno ułatwi życie.

Google pracuje nad funkcją, która pokaże w aplikacji Mapy wejście do budynku. Fot. Android Police

Źródło: opr. wł./Android Police