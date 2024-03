Włącz tę opcję, jeśli chcesz być bezpieczny! Szybko!

Niedawno wprowadzona funkcja rozmów głosowych i wideo ma zwiększyć funkcjonalność portalu X. Niestety, związane są z tym kwestie bezpieczeństwa, ponieważ domyślne ustawienia zdradzają szczegółowe dane użytkowników. Włącz tę opcję, jeśli chcesz być bezpieczny i to szybko!

Funkcja rozmów telefonicznych i wideo nie jest bezpieczna

Odkąd Musk przejął Twittera, nie wprowadziły zbyt wielu funkcji, które spotkałby się z aprobatą użytkowników. Fakt, że zmiana nazwy portalu nic nie zmieniła, a użytkownicy dalej mówią o nim Twitter, jest tylko potwierdzeniem tego, jak w kwestii zarządzenia platformą radzi sobie jego właściciel. Teraz pojawił się kolejny problem, który wpływa na bezpieczeństwo użytkowników!

W ostatnim czasie serwis wprowadził możliwość rozmów głosowych i wideo. Do tej pory opcja ta dostępna była jedynie dla abonamentów wersji Blue, jednak zdecydowano się na ogólne udostępnienie tej funkcji. Niestety, okazuje się, że domyślne ustawienia mogą doprowadzić do ujawnienia adresu IP rozmówców!

Rebranding nie do końca się powiódł. Użytkownicy dalej nazywają serwis X Twitterem. Fot. mat. wł.

Włącz tę opcję! Domyślne ustawienia to żart!

Adres IP to nasz identyfikator sieciowy. Kiedy taki adres dostanie się w niepowołane ręce, może to się wiązać z przykrymi konsekwencjami. Najwyraźniej Elon Musk ma to gdzieś, ponieważ domyślne ustawienia nowej funkcji rozmów głosowych i wideo dają możliwość ujawnienia adresu IP każdej osobie, która choć razy wymieniła z nami jedną wiadomość prywatną lub gdy dany profil jest przez nas obserwowany.

Dlatego też, jeśli chcecie być bezpieczni podczas użytkowania wspomnianego serwisu, jak najszybciej wyłączcie tę opcję. Aby ukryć nasz adres IP w portalu X, na telefonie udajcie się do zakładki “prywatność i bezpieczeństwo” w ustawieniach, a następnie kliknijcie “wiadomości prywatne”. Tam zaznaczcie “zwiększona ochrona prywatności podczas połączeń” lub po prostu wyłączcie połączenia audio i wideo.

Domyślne ustawienia nowej funkcji narażają użytkowników na niebezpieczeństwo! Fot. mat. wł. Włącz tę opcję, jeśli chcesz być bezpieczny! Szybko! Fot. mat. wł.

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziecie mogli włączyć tej funkcji, odznaczcie wszystkie podpunkty dotyczące osób, które mogą się z wami połączyć. U mnie opcja zwiększonej ochrony nie chciała się zapisać i po odznaczeniu tych podpunktów wszystko udało się zapisać.

Źródło: opr. wł./Serwis X