Pojawiła się fajna okazja, dzięki, której możesz uzyskać Netflix za darmo w Play. Oczywiście, jest pewien mało znaczący haczyk, ale tak czy inaczej, zobacz jak otrzymać dostęp do popularnego serwisu streamingowego.

Od 01.03 możesz uzyskać Netflix za darmo w Play. Zobacz, jak to możliwe.

Światłowód i telewizja w dobrej cenie. Netflix za darmo w Play. Zobacz nową ofertę

Sprawa wygląda następująco. W Play pojawiły się nowe pakiety rozrywki w bardzo dobrej cenie. Mam tu na myśli między innymi światłowód, dziki któremu zyskacie dostęp do Netflix. Cena startuje od 50 zł miesięcznie. W ramach tej kwoty otrzymujemy prędkość wynoszącą do 300 Mb/s. Co ciekawe, najbardziej wymagający klienci mogą wybrać łącze, które oferuje prędkość aż do 5 Gb/s! Taki wariant kosztuje 110 zł miesięcznie po rabatach dla klientów Play. Oczywiście, są też inne warianty. Wystarczy sprawdzić dostępne opcje internetu światłowodowego w Play.

Internet światłowodowy w Play. Oferta na marzec 2024

Ile kosztuje internet światłowodowy w Play? Wszystko zależy od tego, czy jesteście klientami sieci czy będzie to wasza pierwsza umowa z tym operatorem. Załóżmy, że nie jesteście. W takim przypadku mamy do dyspozycji roczne zobowiązanie z Netflixem w cenie w następujących opcjach:

do 300 Mb/s – 70 zł

do 600 Mb/s – 80 zł

do 1 Gb/s – 100 zł

do 5 Gb/s – 130 zł

Jeśli jesteście klientami sieci Play, każda z tych kwot jest niższa o 20 zł miesięcznie. Jak już wspominałem, okres zobowiązania wynosi 12 miesięcy, a aktywacja usługi kosztuje 1 zł. Warto zauważyć, przeglądając ofertę operatora, że do wspomnianych kwot należy dodatkowo doliczyć 5 zł miesięcznie za wypożyczenie routera Play BOX NET. Co to za sprzęt? Model ten posiada 4 porty LAN, obsługuje Wi-Fi 6 oraz umożliwia prędkość transmisji do 5 Gb/s.

Netflix za darmo w Play? Jasne! Zobacz, co musisz zrobić!

W tych cenach otrzymujecie dostęp do serwisu streamingowego Netflix z planem podstawowym. W ramach tych ofert zyskujecie również telewizję przez internet – mowa o dostępie do 38 kanałów oraz biblioteki filmów i seriali na żądanie. Gdzie oglądać telewizję w Play? Są dwie opcje – albo wykorzystacie w tym celu aplikację PLAY NOW albo uruchomicie w przeglądarce internetowej stronę www.playnow.pl.