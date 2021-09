Jeśli nie podasz swojego wieku, to Instagram odbierze Ci dostęp

Serwisy społecznościowe to miejsc dla każdego, nawet dla najmłodszych. Niestety, są to również portale, na którym czyha dużo niebezpieczeństw, dlatego też Instagram wprowadził nowe rozwiązania, które mają ochronić najmłodszych. Władze IG postanowiły, że osoby, które wcześniej nie podały daty urodzenia, będą zmuszone do uzupełnienia tej informacji. Jeśli tak się nie stanie, użytkownik straci dostęp do Instagrama.

Instagram jest dostępny dla każdego

W serwisach społecznościowych profile może założyć każdy, nawet najmłodsi. Na Instagramie właśnie najmłodszych użytkowników jest bardzo dużo. Facebook, do którego należy Instagram, ma na uwadze to, że pomimo tego, że serwis jest stale monitorowany, to znajdą się wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, które czyhają tylko na nieletnich użytkowników. Dlatego też w serwisie pojawiają się nowe rozwiązania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo korzystania naszych najmłodszych z serwisu Instagram.

Ostatnio wprowadzonym środkiem bezpieczeństwa jest konieczność podania daty urodzin. Tyczy się to wszystkich użytkowników, którzy nie podali jej przy pierwszej rejestracji w serwisie Instagram. Ruch ten jest obowiązkowy, ponieważ jeśli tego nie dokonamy, to stracimy dostęp do serwisu społecznościowego tworzonego przez Facebooka.

To nie pierwsze takie ruchy na IG

Instagram bezpieczeństwo swoich najmłodszych wziął za priorytet. Od jakiegoś czasu wprowadza nowe rozwiązania, dzięki którym korzystanie z serwisu Instagram wygodne i pozbawione jakichkolwiek zagrożeń. W marcu serwis zablokował możliwość wysyłania osobom dorosły wiadomości prywatnych do niepełnoletnich, którzy ich nie śledzą. To pozwala unikać zaczepek od potencjalnie niebezpiecznych osób.

Kolejnym ruchem dbających o bezpieczeństwo najmłodszych w serwisie, była zmiana wszystkim użytkownikom w wieku poniżej 16 lat profili z publicznych na prywatne. Można więc łatwo wywnioskować, że konieczność wprowadzenia daty urodzin jest bezpośrednio związana z wyżej opisanymi zmianami.