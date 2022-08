Jeśli to prawda, to… nawet nie wiem jak to skomentować. Na Twitterze pojawił się filmik, który pokazuje jak wyglądają kamizelki kuloodporne rosyjskich żołnierzy. Nie wiem czy można to tak nazywać. Z resztą, sami zobaczcie.

#Ukrainian soldiers showed armored vests of the #Russian army that can easily be shot through with a machine gun. pic.twitter.com/VincJZJXib — NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2022

Ciężko to skomentować. Na filmiku ukraińscy żołnierze rozcinają kamizelkę kuloodporną, która należała do Rosjan. Widać, że pod materiałem kryje się zwykła blacha, która nie ma nic wspólnego z elementem wyposażenia wojska, które ma na celu ochronę ciała przed pociskami. Na kolejnych ujęciach widać, że jest to bezwartościowy element, który wręcz negatywnie wpływa na komfort żołnierza. Krótko mówiąc, to dodatkowy balast. To za sprawą oddanych przez Ukraińców strzałów w kierunku wspomnianych „pseudo kamizelek”.

Tak wyglądają kamizelki kuloodporne rosyjskich żołnierzy

Czy wspomniany materiał opublikowany przez ukraińskie wojsko można uznać za wiarygodny? Aż trudno mi w to uwierzyć. Absolutnie nie zarzucam nic profilowi Nexta. Chodzi mi tylko o to, że skoro podobno Rosja ma drugą największą armię świata, raczej jej wojsko nie powinno być wyposażone w takie coś, co raczej z kamizelką kuloodporną, która powinna być wykonana między innymi z kewlaru, nie ma nic wspólnego. Z drugiej jednak strony patrząc na to, że konflikt trwa już pół roku, a Rosjanie nie radzą sobie z ukraińskim wojskiem, wszystko jest możliwe.

Kto wie, może faktycznie część żołnierzy posiada tego typu „udawane” kamizelki. Może to być prawda, skoro podobno, według Ukrainy, na wojnie zginęło już ponad 46 tysięcy Rosjan.