Kamizelki taktyczne wojskowe – jak wybrać optymalne rozwiązanie?

Kamizelki taktyczne to wyposażenie funkcjonariuszy policji i żołnierzy. Lecz sięgają po nie również amatorzy. Np. pasjonaci airsoftu, którzy w ramach swojego hobby uczestniczą w rywalizacji polegającej na inscenizowaniu prawdziwej bitwy. Tyle że z użyciem niegroźnych, plastikowych kul.

Dobór kamizelki taktycznej dla miłośników takiego spędzania wolnego czasu jest bardzo istotny. Nieodpowiednio dobrana do oczekiwań kamizelka może być niewygodna dla jej użytkownika. Może dawać za mało miejsca na amunicję lub dodatkowe wyposażenie – a przez to popsuć radość z airsoftowego spotkania. Kamizelki taktyczne wojskowe to też nieodłączny element wypraw survivalowych.

Kamizelki taktyczne – jakie są ich podstawowe rodzaje?

Dzielą się na wiele różnych typów, jednak ten najważniejszy podział to:

armor plate carrier – takie, które posiadają miejsce na wkład kuloodporny;

modele przeznaczone dla jednostek specjalnych, np. SWAT-u;

zwiadowcze – najlżejsze.

Kryterium podziału kamizelek taktycznych może być też rozmieszczenie poszczególnych kieszeni czy system ich przepinania (tzw. kamizelki modułowe, które mogą być wyposażone np. w najbardziej typowy system MOLLE) oraz to, czy kieszenie są na stałe przyszyte do swoich miejsc. Kamizelki taktyczne wojskowe to również takie rozwiązania jak:

kamizelki balistyczne (IBA). Na ich wyposażeniu są m.in. płyty, osłona na szyję oraz pasy MOLLE, do których można podczepiać dodatkowe kieszenie i torby zrzutowe;

modele niskoprofilowe – np. Chest Rig, który należy do najlżejszych rozwiązań wciąż stosowanych na polu bitwy;

kamizelki o niższej zasobności;

kamizelki taktyczne ze stałym rozkładem.

Poza tym niektóre modele są kombinacjami powyższych rozwiązań, a to wszystko po to, by zapewnić żołnierzom jak największe bezpieczeństwo oraz optymalne warunki do przeprowadzania działań bojowych w danych warunkach dla konkretnych zadań.

Jak wybrać kamizelkę taktyczną dla siebie?

Dobór kamizelki taktycznej powinieneś dostosować to tego, jaką konkretnie rolę pełnisz podczas airsoftowych spotkań. Jeżeli jesteś snajperem, największy nacisk powinieneś położyć na to, aby wybrać względnie lekki model. Jednocześnie powinien on zapewniać właściwą ilość kieszeni na magazynki oraz inne wyposażenie. Analogiczne rozwiązania zaleca się dla żołnierzy typu spec-ops – w ich przypadku mobilność odgrywa bardzo dużą rolę.

Z kolei żołnierz piechoty, który dysponuje różnymi karabinkami, powinien zaopatrzyć się w kamizelkę taktyczną wojskową zapewniającą mu podstawową ochronę oraz odpowiednią ilość miejsca na amunicję. Jeżeli jesteś żołnierzem piechoty, członkiem grupy szturmującej – powinieneś szczególną uwagę zwrócić na zapewnienie sobie maksymalnej ochrony. Najlepiej sprawdzą się rozwiązania wyposażone w płyty oraz dodatkowe osłony.

Jeżeli natomiast jesteś żołnierzem, który rusza do boju z ciężkim sprzętem, powinieneś mieć odpowiednią ochronę zarówno z przodu, jak i z tyłu, a ekwipunek nie może zbytnio ograniczać Twoich ruchów.

Aby zatem wybrać odpowiednią kamizelkę dla siebie, powinieneś przeanalizować wiele czynników – od warunków, w jakich przyjdzie Ci walczyć, przez indywidualne upodobania, po najważniejsze – jaką rolę będziesz pełnić na polu bitwy. Weź to pod uwagę, a zakup z pewnością będzie trafiony!

