Edge 40 Neo, Kasix, Zalewski i Adamska. O co tu chodzi?

Streamerka, aktorka i muzyk. Co ich łączy? Coś, czego raczej byś się nie spodziewał. Cała trójka idzie pod prąd i sugeruje by odkryć ocean możliwości. Ma im w tym pomóc Edge 40 Neo. Czyli tak właściwie o co chodzi?

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o… nową kampanię realizowaną przez markę Motorola. Kasix, Krzysztof Zalewski oraz Ola Adamska zostali twarzami akcji promocyjnej, której “bohaterem” jest smartfon Edge 40 Neo. Swoją drogą, widziałem ten model na żywo i przyznaję, robi wrażenie. Tak czy inaczej, cała trójka zachęca swoich fanów by szli pod prąd i podążali za swoimi marzeniami. Im się udało, więc dlaczego Tobie by miało się nie udać?

Kampania ma promować smartfon edge 40 Neo. Jest to model wyposażony w bardzo wydajne podzespoły, fajny ekran oraz szybkie ładowanie. Najlepsze w tym wszystkim jest jednak to, że smartfon został wyceniony na 1899 zł, co jest bardzo atrakcyjną kwotą jak na to, co oferuje ten model. Krótko mówiąc – warto go brać pod uwagę, gdyż dobre parametry idą w parze z jeszcze lepszą ceną. I nie ma tu ani grama reklamy. Po prostu wiem, że ktoś, kto się zdecyduje na ten model, będzie zadowolony.

Wracając do samej kampanii i trójki nowych ambasadorów marki Motorola, tytuł “Odkryj ocean możliwości” ma przede wszystkim pchnąć nas do przodu, a przy okazji dać natchnienie, które pomoże w osiąganiu celów oraz spełniania marzeń. Według mnie akurat ta trójka ambasadorów idealnie pasuje do tych słów. Dlaczego? Każde z nich cechuje się odwagą i determinacją. Skoro oni realizują swoje marzenia, czemu ty masz tego nie robić? Każdy z nas jest wyjątkowy, trochę tak jak Edge 40 Neo, którą wyróżniają chociażby kolory z palety Motorola i Pantone. Każdy może osiągnąć cele, które sobie zakłada. Wystarczy wierzyć w to, że się uda. Tak też było na przykładzie Kasix, Krzysztofa Zalewskiego i Oli Adamskiej.

Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje

Tak też było w przypadku historii ambasadorów kampanii “Odkryj ocean możliwości” realizowanej przez Motorolę. Krzysztof Zalewski przez lata pracował na to, by zbudować swoją muzyczną karierę. Wszyscy dobrze wiemy, gdzie jest dziś. Męskie granie bez niego nie byłoby tym, co doświadczają dziś fani jego muzyki. Krzysztof sugeruje, by wyrażać swoją opinię, podążać własną drogą oraz być odpornym na nieuzasadnioną krytykę. Zalewski wraz ze smartfonem Edge 40 Neo w kolorze Caneel Bay stawia sprawę jasno: “odważ się”.

Kolejna osoba, która nawiązała współpracę z marką Motorola to aktorka znana z takich seriali jak “Skazana” czy “Królestwo kobiet”. Ola Adamska, bo o niej mowa sugeruje wszystkim, aby wsłuchiwali się w swój własny głos. Ma to pomóc w poszerzeniu własnych horyzontów. Ola twierdzi, że szczęście to przede wszystkim poznawanie i pokochanie siebie. Czy tak jest? Wydaje mi się, że ma dużo racji. Jej hasłem przewodnim jest “odkryj siebie”. Ola przy okazji będzie korzystała z Edge 40 Neo w kolorze Soothing Sea.

Wśród nowych ambasadorów Motorola jest także Kasia Paciorek, bardziej znana pod pseudonimem Kasix. Jest to popularna streamera, która sugeruje, aby by po prostu… zaryzykować. Jej odwaga i zdolność do podejmowania ryzyka sprawiły, że jest dziś jedną z najpopularniejszych osób w świecie streamingu. Kasia to przede wszystkim indywidualny styl oraz determinacja. Dlatego też jej hasłem jest “zaryzykuj” i faktycznie, na jej przykładzie widać, że warto to robić. Przy okazji warto dodać, że Kasix będzie korzystała z Edge 40 Neo w kolorze Black Beauty.