Kask motocyklowy – rodzaje – porównanie

Na rynku dostępnych jest wiele modeli kasków motocyklowych. Wiele osób ma problem z wyborem odpowiedniego rodzaju hełmu do posiadanego motocykla. Jak zrobić to dobrze? Czym wyróżniają się kaski i jaki kask motocyklowy jest najlepszy? Czy kaski motocyklowe otwarte to dobry wybór? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym wpisie.

Kaski motocyklowe – rodzaje

Ochrona głowy kierującego i pasażera to bardzo ważna kwestia. Wpływ na to, jaki typ kasku sprawdzi się najlepiej ma przede wszystkim typ motocykla. Przekłada się to na rozwijane prędkości oraz styl jazdy. Zastanawiasz się, czy kask motocyklowy otwarty to dobry wybór? Ze względu na rodzaje, kaski dzielimy na:

zamknięte

otwarte

To najprostszy podział kasków, jaki można uwzględnić. Sprawdź, jakie rodzaje kasków dostępne są w sklepach motocyklowych. Dowiedz się, jaki model będzie dla Ciebie najlepszy.

Kask motocyklowy zamknięty – czym się charakteryzuje?

Motocyklowe kaski zamknięte to według wielu osób najbezpieczniejsze modele dostępne na rynku. Ich dolna część wraz z górną są ze sobą połączone na stałe. Dzięki temu głowa motocyklisty jest odpowiednio chroniona przed uderzeniami. Zamknięte modele ze względu na rodzaje dzielimy na:

crossowe

integralne

Popularni producenci kasków tacy, jak: HJC i Arioh, wprowadzili do swojej oferty jedne z najbezpieczniejszych hełmów. Ten rodzaj kasków przeznaczony jest dla początkujących motocyklistów narażonych na urazy, sportowców oraz wszystkich kierujących, którzy kochają ryzyko. Wysoki poziom bezpieczeństwa i wygoda użytkowania to kluczowe kwestie wyróżniające modele zamknięte kasków na motor.

Kask motocyklowy otwarty – co warto o nim wiedzieć?

Kask otwarty motocyklowy całkowicie różni się konstrukcją od modeli zamkniętych. Ten typ hełmów przeznaczony jest najczęściej do jazdy turystycznej lub miejskiej. Otwierana szczęka pozwala na złapanie oddechu, a także swobodną rozmowę z innymi uczestnikami ruchu drogowego np. w korku. Pamiętaj także, że w sklepach kupisz też kask motocyklowy otwarty z blendą. Takie modele są nieco cięższe, ale umożliwiają komfortowe prowadzenie motocykla nawet w pełnym słońcu.

Kaski otwarte motocyklowe przeznaczone są głównie dla osób, które podróżują z niewielkimi prędkościami. Dla fanów motocykli typu chopper lub cruiser to najlepsza możliwa opcja. Jeśli szukasz okrojonej wersji hełmu, koniecznie sprawdź tę propozycję producentów.

Co jest lepsze – kask motocyklowy zamknięty czy otwarty?

Wielu motocyklistów zastanawia się, co jest lepsze. Zamknięte modele to gwarancja bezpieczeństwa, ale i mniejszy komfort użytkowania w mieście. Jeśli częściej podróżujesz miastem z niewielkimi prędkościami, wybierz kask otwarty motocyklowy. W sytuacji, kiedy wybierasz się na tor – postaw na zamknięte modele posiadające certyfikaty bezpieczeństwa.

