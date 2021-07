Kibic swoją reakcją wygrał serca internautów. Teraz ma z tego profity!

Piłka nożna i sport generalnie jest pełen emocji, które towarzyszom nie tylko uczestnikom, ale przede wszystkim fanom. Ile razy każdy z nas przeżywał zachwyt, ale i zawiedzenie się wynikami naszych ukochanych klubów czy reprezentacji. Pewien kibic Szwajcarii przeszedł z piekła do nieba w ciągu kilkudziesięciu minut. Jego reakcja zachwyciła internautów, a kilka firm wyciągnęło do niego rękę.

Fantastyczne spotkanie było prawdziwym roller coasterem

Pojedynek Szwajcarów z Francuzami zakończył się sensacyjnym zwycięstwem Szwajcarii. Mistrzowie Świata i główny faworyt do wygrania tytułu Mistrza Europy, po fantastycznym pojedynku i konkursie rzutów karnych musiał uznać wyższość rywala. Szwajcaria wspaniale rozpoczęła to spotkanie, wychodząc na prowadzenie za sprawą gola Seferovica. Kibice mieli się z czego cieszyć, jednak radość ta nie trwała długo. Francja wzięła się za odrabianie strat i do 80. minuty przegrywała 1:3. Wtedy zaczęła się szaleńcza pogoń.

W 81. minucie najpierw do bramki trafi Seferović, dając oddech Szwajcarom. Dziewięć minut później sekcja szwajcarskich kibiców wybuchła z radości. Po pięknym minięciu rywala i mocnym uderzeniu w lewy słupek bramki Hugo Llorisa, Mario Gavranović wyrównał stan spotkania. Tego nie udało się jednak rozstrzygnąć w dogrywce i w wyłonieniu zwycięzcy pomogły rzuty karne. Tam lepsi okazali się Szwajcarzy, którzy awansowali do ćwierćfinału Euro 2020.

Kibic Szwajcarii stał się hitem internetu i na tym zyska

Podczas transmisji kamera uchwyciła reakcje jednego fana. Przy niekorzystnym wyniku dla Szwajcarii mężczyzna wyglądał na wyraźnie przybitego. Nie ma się co dziwić, Szwajcaria w tamtym momencie przegrywała 1 do 3. Później ukazany został moment, w którym kibic cieszy się z wygranej swojej reprezentacji. Obraz ten idealnie pokazuje to, co czuje każdy kibic podczas oglądania swojej drużyny.

Luca Loutenbach, bo tak nazywa się mężczyzna, stał się bohaterem Internetu. Nie umknęło to uwadze firmom, które postanowiły pomóc kibicowi. Szwajcarska linia lotnicza „Swiss Air” zaproponowała mężczyźnie darmowy lot na ćwierćfinałowy mecz z Hiszpanią. RedBull dostarczy mu zapas napojów, ale to nie wszystko. Okazało się, że szwajcarskie biuro turystyczne zaoferowało mu darmowy pobyt na wakacjach, kiedy turniej już się skończy!

Nie ukrywamy, że zazdrościmy kibicowi Szwajcarii, ale nie tych fantastycznych prezentów, a oglądania swojego kraju w tak dalekiej fazie turnieju!