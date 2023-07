Kiedy pierwszy mecz Olka Balcerowskiego w Celtics?

Kiedy pierwszy mecz Olka Balcerowskiego w barwach Boston Celtics? Polak przygotowuje się do pierwszego spotkania w lidze letniej NBA i ma nadzieje na angaż w drużynie. O której początek meczu?

Liga Letnia szansą dla Olka Balcerowskiego. Kiedy pierwszy mecz?

Od jakiegoś czasu mówi się, że Olek Balcerowski będzie miał szanse na angaż w lidze NBA. Center reprezentacji Polski wciąż się rozwija i swoje marzenie o grze w najlepszej lidze świata będzie mógł urzeczywistnić w tym roku. Już jutro rozegra swój pierwszy mecz w barwach Boston Celtics w Lidze Letniej w Las Vegas.

W sobotę Celtics zmierzą się z Miami Heat. Początek o 21:00 czasu polskiego. Fot. Twitter

Przygotowania Olka Balcerowskiego do debiutu w barwach drużyny Celtics idą pełną parą. Center od kilkunastu dni trenuje z drużyną, która już jutro rozegra swój pierwszy mecz w Las Vegas, czyli w miejsce, w którym co roku rozgrywana jest Liga Letnia NBA. Boston zagra pierwszy mecz przeciwko Miami Heat. Spotkanie rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego!

Czy Polak masz szansę trafić do NBA jeszcze w tym sezonie?

Fakt, że drużyna z Bostonu zdecydowała się na ściągnięcie Balcerowskiego na Ligę Letnią, jest już krokiem w dobrą stronę. Polak będzie miał szanse pokazać się na tle młodych zawodników, którzy trafili do NBA na zasadzie draftu, bądź tych, którzy chcą do niej wrócić lub wejść “tylnymi” drzwiami.

Warto zaznaczyć, że jeśli Celtowie nie zdecydują się na podpisanie Balcerowskiego, będzie mogła zrobić to inna drużyna. Polak nie podpisał żadnego kontraktu z drużyną ze stanu Massachusetts, a jedynie przyjął zaproszenie do składu, więc nie jest w żaden sposób zobowiązany z zespołem 17-krotnego mistrza NBA.

Czy Polak dostanie się do NBA? Fot. Twitter

Czy Polak ma szansę na angaż? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli pokaże się z dobrej strony podczas Ligi Letniej, któraś z drużyn może zaprosić go na obóz treningowy, a tam może stać się dosłownie wszystko. Sam Boston ma braki na wysokich pozycjach, co daje nadzieje Polakowi. Ten może również podpisać kontrakt two-way, na mocy którego będzie on grał na co dzień w klubie z G-League, a na grze w drużynie z NBA będzie mógł zagrać maksymalnie w 50 z 82 spotkań w sezonie. Zespołem Celtics w G-League są Maine Celtics.

