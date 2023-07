NBA w Polsacie i to na otwartym kanale brzmi nad wyraz dobrze, nieprawda? Pojawiły się informacje, które sugerują, że Telewizja Polsat planuje pokazać spotkania San Antonio Spurs, w której gra Jeremy Sochan!

Koszykówka powróci do otwartej telewizji?

Obecnie w Polsce mecze ligi NBA pokazywane są jedynie na kodowanych kanałach Canal+ i była tak odkąd pamiętam. Niedzielni kibice mogli oglądać najlepszą koszykówkę na świecie na otwartym kanale jedynie w latach 90., kiedy to bodajże leciała ona na TVP. Niestety, jestem za młody by to pamiętać.

Jeremy Sochan w meczu Spurs – Rockets. Fot. Reginald Thomas II/San Antonio Spurs

Teraz najlepsza liga świata może powrócić do naszego kraju, ponieważ pojawiły się informacje, które sugerują, że NBA w Polsacie to wcale nie jest jakaś fantazja. Takie przecieki podał Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia ZET, który sugeruje, że to właśnie w Telewizji Polsat pojawi się najlepsza koszykówka świata i to na kanale otwartym!

Mateusz Ligęza poinformował, że NBA wkrótce może pojawić się na otwartym kanale stacji Polsat! Źródło: Twitter @LigezaMateusz

NBA w Polsacie! Telewizja pokaże tylko mecze Sochana?

Dziennikarz Radia ZET przekazał, że Telewizja Polsat postara się o okazywanie mniej więcej 20 spotkań ligi NBA w Polsacie i mowa tutaj o otwartym kanale dostępnym dla wszystkich. Co ciekawe jednak, nie mówimy tutaj o wszystkich drużynach, a jedynie o transmisji spotkań San Antonio Spurs, w której gra przecież Jeremy Sochan!

Jeremy Sochan powoli staje się jedną z jaśniejszych postaci w całej NBA, a wszystko przez jego charyzmę, podejście do życia, przyciągającą osobowość oraz… niecodzienny styl, nawet jak na koszykarza NBA. Dlatego też nie ma się co dziwić, że NBA w Polsacie skupiałaby się właśnie na pojedynkach drużyny Polaka.

Należy dodać również do tego Victora Wembanyamę, który jest najbardziej napędzanym medialnie graczem od czasów LeBrona Jamesa, choć jeszcze nie zagrał w NBA ani sekundy, to mamy tutaj potencjał na naprawdę spory sukces zarówno w kwestii oglądalności, jak i samych wyników drużyny z Teksasu! Polak i Francuz mogą stworzyć niesamowity duet i NBA w Polsacie pozwoliłaby śledzić ich poczynania kibicom z Polski za dramo!

