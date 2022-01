Kiedy w końcu skorzystamy z Spotify HiFi?

Szwedzka firma streamingowa nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony użytkowników. Rok temu przedsiębiorstwo zapowiedziało Spotify HiFi i oznajmiło, że usługa trafi do użytkowników pod koniec 2021 roku. Tak się jednak nie stało. Pozostaje więc pytanie – kiedy bezstratna jakość muzyki zostanie uruchomiona?

Kiedy Spotify HiFi trafi do użytku?

Spotify HiFi to nowy pakiet, który miał trafić do użytkowników subskrybujących usługi platformy. Bezstratna jakość muzyki została zapowiedziana prawie12 miesięcy temu. Szwedzki serwis do streamingu muzyki zapowiedział, że usługa zostanie uruchomiona do końca 2021 roku. Rok po deklaracji w dalszym ciągu użytkownicy nie mają do niej dostępu.

Przeczytaj także: Tidal wprowadza darmowy plan! Zyska tym konsumentów?

Usługa Spotify HiFi ma oferować bezstratną jakość muzyki. Najpewniej będzie ona dostępna w zupełnie oddzielnym planie, który będzie stał ponad Spotify Premium. Na tę chwilę szwedzki serwis jest jedynym tego typu platforma, która nie oferuje tego rozwiązania. W ostatnim czasie utwory w tej jakości pojawiły się w Apple Music. Tidal oferuje jakość HiFi od kilku lat.

Apple wszystko popsuło?

Wydaje się, że wszystko zepsuło Apple, które wprowadziło do Apple Music bezstratną jakość muzyki bez podnoszenia kosztów abonamentu. Spotify chciało oczywiście wzbogacić się poprzez udostępnienie bezstratnej jakości w zupełnie nowym abonamencie. W związku z ruchem Apple stało się to teraz trudniejsze, ponieważ Ci, którzy chcą korzystać z jakości HiFi, będą mogli przenieść się do Apple Music i płacić mniej za abonament niż kupować droższy pakiet w Spotify.

Pozostaje więc pytanie, kiedy Spotify HiFi trafi na rynek? Platforma informuje, że prace nad wprowadzeniem bezstratnej jakości do swojego serwisu w dalszym ciągu trwają. Szwedzi nie zdradzili jednak kiedy uruchomią usługę. Prawdopodobnie nastąpi to już w tym roku, ale nie ma dokładnych dat.

Jak odniesie się do tego szwedzka platforma streamingowa?

Źródło: 9to5Mac