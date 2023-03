Kto by pomyślał, że będę zgadzał się z pomysłem Unii Europejskiej. W skrócie, kierowcy po 70-tce muszą zrobić badania. Jeśli się na to nie zgodzą, mogą być pozbawieni uprawnień do prowadzenia pojazdów. Patrząc na różne sytuacje drogowe stwierdzam, że ma to sens.

Oczywiście, nie wrzucam wszystkich do jednego worka ale nie oszukujmy się, w pewnym wieku człowiek ma nieco gorszy refleks czy wzrok. A takie problemy mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze. Jeżdżę dużo, bo przecież przygotowuję testy samochodów, a to wymaga pokonywania tysięcy kilometrów każdego miesiąca. Wierzcie lub nie, wielokrotnie spotykałem się z nieuzasadnionym zachowaniem osób w podeszłym wieku, którzy potrafili zajechać drogę, nie patrzeć w lusterka i tak dalej. Najwidoczniej takie sytuacje spotykały również Komisję Europejską, która chce wprowadzić pewne zmiany dotyczące kontroli stanu zdrowia. I słusznie.

Kierowcy po 70-tce muszą to zrobić by nie stracić uprawnień!

Przede wszystkim Komisja Europejska ma pomysł na dwie zmiany dotyczące starszych kierowców. Pierwsza to kontrola zdrowia osoby, która ma uprawnienia nie wcześniej niż po ukończeniu 70 roku życia. Dotychczas państwa członkowskie mogły wymagać cyklicznych badań lekarskich już w wieku 50 lat. Mówimy więc o znacznym podniesieniu tego wieku, chociaż osobiście byłbym jednak aby faktycznie badać kierowców co kilka lat, właśnie po ukończeniu pięćdziesiątki.

Drugi pomysł na jaki wpadła Unia Europejska dotyczy częstotliwości wspomnianych badań. Mają one być wykonywane nie rzadziej niż co pięć lat. A to oznacza, że jeśli np. po pięciu latach lekarz uzna, że nie powinieneś wsiadać “za kółko”, odbierze Ci możliwość prowadzenia pojazdów. Co ciekawe, nie będzie to ot, takie, zwykłe badanie. Chodzi o kontrolę naszego wzroku, sprawności ruchowej, a także analizę schorzeń, które przecież mogą uniemożliwić nam poruszanie się po drogach. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo.

Badanie stanu zdrowia starszych kierowców jest już znane na całym świecie

Jeśli kogoś oburzył ten pomysł chciałbym zaznaczyć, że wiele krajów – nie tylko w Unii Europejskiej – stosuje tego typu kontrole stanu zdrowia starszych kierowców. Przykładowo, jeśli jeśli mieszkańcy Australii i Wielkiej Brytanii po 70-tce chcą dalej posiadać uprawnienia, muszą co trzy lata zgłosić się do lekarza, który skontroluje ich stan zdrowia. Z kolei kierowca, który skończy 65 lat i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich bądź Singapuru, musi co rok stawiać się na kontrolę, która potwierdzi, że faktycznie może nadal prowadzić auto.

Może kontrola co rok to przesada, ale np. po 50-tce, takie cykliczne badania co 5 lat to świetny pomysł. Następnie, z upływem lat, przykładowo po 60-tce, zwiększałbym częstotliwość badań do trzech, a może nawet i dwóch lat. Dzięki temu na drogi faktycznie wyjeżdżaliby tylko ci, którzy są zdolni do prowadzenia pojazdów. Co o tym sądzicie?