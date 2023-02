Kochasz kawę? To leć do Lidla. Nie pożałujesz!

Biegnij do Lidla, zaufaj mi, ponieważ sieć sklepów przygotowała coś specjalnego dla miłośników kawy. W ofercie znalazły się ekspresy do kawy w bardzo przystępnych cenach. Jeśli więc kochasz kawę i zastanawiałeś się nad zakupem takiego urządzenia, to nie czekaj!

Do Lidla po ekspres do kawy!

Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem ekspresu do kawy, to te oferty od Lidla powinny sprawić, że zaraz wybierzesz się na zakupy. W ofercie sieci niemieckich sklepów pojawiły się naprawdę ciekawe oferty, które pozwalają na zakup upragnionego ekspresu. A, że jutro są walentynki, to można to podciągnąć pod pretekst kupna prezentu.

Przeczytaj także: Zostań w domu baristą – polecane ekspresy do kawy 2023

Niektórzy preferują kawę zaparzaną, po zagotowaniu w wody w czajniku elektrycznym, inni zaś lubią przygotować kawę w specjalnym ekspresie. Jeśli należycie do drugiej grupy smakoszy kawy, to w Lidlu pojawiły się naprawdę ciekawe promocje na ekspresy, które kosztują nawet o kilkaset złotych mniej niż w innych sklepach. Więc mówimy tutaj o dużej okazji!

Duże promocje dla smakoszy kawy!

Do Lidla pójdziemy na zakupy, ale również możemy kupić urządzenia w bardzo dobrych cenach. Na stronie internetowej sklepu pojawiło się kilka ciekawych opcji, jeśli chodzi o ekspresy do kawy. Więc jest jeszcze wygodniej, bo nawet nie musimy wychodzić z domu – zamówimy go prosto pod nasze drzwi.

Ekspres do kawy Delonghi Stilosa

Zaczniemy od najtańszego ekspresu, jakim jest Delonghi Stilosa, który oferuje system Cappucino, który przygotuje dla nas kremową piankę. Urządzenie to posiada kocioł ze stali nierdzewnej, pozwala na obsługę jednym przyciskiem i został wyposażony w 15-barową pompę. Co więcej, kawę można przygotować na dwa sposoby – wykorzystując specjalne kapsułki ESE (Easy Serce Espresso) oraz kawę mieloną. Cały urządzenie obsługujemy jednym przyciskiem.

Cena ekspresu w Lidlu to 404 złotych. W innych sklepach to samo urządzenie kosztuje od 470 złotych w górę. Delonghi Stilosa znajdziecie pod tym linkiem.

Wybierz się do Lidla po ekspres do kawy Delonghi Stilosa!

Ekspres do kawy Melitta Aromafresh 1021-01

Ekspres Melitta Aromafresh 1021-01 to bardziej zaawansowany model przelwowy, który został wyposażony w młynek do kawy. Tak, w pozornie prostym przelewowym ekspresie znajdziemy młynek, który pozwala nam na wybranie jednego z trzech poziomów mielenia ziaren. Dodatkowo możemy wybierać moc kawy (łagodna, średnia i mocna). Elementy konstrukcji wykonano ze stali nierdzewnej, więc mówimy tutaj o wysokiej jakości. Na pokładzie znajdziemy system utrzymywania ciepła kawy, system zapobiegający działaniu czy ochronę przed kamieniem i wiele innych, przydatnych opcji.

Cena ekspresu w Lidlu to 599 złotych. W innych sklepach ceny tego samego urządzenia sięgają nawet ponad 700 złotych. Melitta Aromafresh 1021-01 znajdziecie pod tym linkiem.

Wybierz się do Lidla po ekspres do kawy Melitta Aromafresh 1021-01.

Ekspres BOSCH TIS30129RW ze spieniaczem

Ten model to coś dla osób, które poszukują w pełni automatycznego ekspresu do kawy. BOSCH TIS30129RW został wypsożony w młynek oraz spieniacz do mleka. Producent wyposażył urządzenie w system SensoFlow, który zapewnia wydobycie maksymalnego aromatu z kawy, przyciski skrótowe, które pozwolą przygotować nam interesujący nas napój jednym kliknięciem, filtr BRITA Intenza redukujący kamień w wodzie czy system MilkMagic Pro, który w prosty sposób pomoże nam przygotować cappuccino i latte macchiato. Urządzenie to posiada wszelkie udogodnienia, które pozwolą nam w szybki sposób przygotować pyszną kawę.

Cena ekspresu w Lidlu to 1999 złotych. Ekspres BOSCH TIS30129RW ze spieniaczem znajdziecie pod tym linkiem.

Wybierz się do Lidla po ekspres BOSCH TIS30129RW ze spieniaczem.

Ekspres do kawy PARKSIDE PKMA 20-Li A1

Jeśli nigdy nie możecie napić się świeżej kawy, bo goni was czas, to do Lidla możecie również udać się po przenośny ekspres. Tak, PARKSIDE PKMA 20-Li A1 to urządzenie akumulatorowe, które pozwala przyrządzić świeżą kawę niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy! Wytrzymała obudowa pozwoli na bezpieczny transport, a zabezpieczenie przed przegrzaniem i automatyczne wyłączenie przy zbyt małej ilości wody sprawia, że jest to ekspres idealny do podróży czy pracy na budowie. Dodatkowo znajdziemy tutaj praktyczne sitko zastępujące filtr do kawy, możliwość przygotowania napoju z kawy mielonej i saszetek oraz wyjmowany zbiornik na wodę. Warto jednak zaznaczyć, że akumulator trzeba kupić oddzielnie.

Cena ekspresu w Lidlu to 179 złotych. Ekspres PARKSIDE PKMA 20-Li A1 znajdziecie pod tym linkiem.

Wybierz się do Lidla po ekspres do kawy PARKSIDE PKMA 20-Li A1.

Wychodzi więc na to, że jak po ekspres to do Lidla!

Źródło i zdjęcia: Lidl