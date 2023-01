Zostań w domu baristą – polecane ekspresy do kawy 2023

Jeśli jesteście fanami kawy albo w waszym domu znajduje się taka osoba, to warto kupić ekspres do kawy. Jakie są polecane ekspresy do kawy? Sprawdźcie!

Ekspres do kawy to urządzenie, które powinno znajdować się w domu każdego fana tego napoju. W ten sposób każda osoba będzie mogła poczuć się baristą. W zestawieniu “polecane ekspresy do kawy 2023” znajdziecie urządzenia w różnym przedziale cenowym o różnych parametrach. Łączy je jedno – sprawią, że poczujemy się jak bariści. Na jaki model postawić?

Polecane ekspresy do kawy – jaki wybrać?

KRUPS Dolce Gusto Mini Me

Polecane ekspresy do kawy – KRUPS Dolce Gusto Mini Me

Kawa: w kapsułkach

Typ młynka: n/a

Moc ekspresu: 1500 W

Cena: od 279 złotych

Nasze zestawienie “polecane ekspresy do kawy”, które z każdego, zrobią baristę zaczynamy od najtańszego, ale jakże funkcjonalnego i prostego w użyciu ekspresu automatycznego KRUPS Dolce Gusto Mini Me. Jest to oczywiście ekspres kapsułkowy, który w kilka chwil pozwoli nam cieszyć się pyszną kawą. Wybór napojów kawowych jest ogromny. Wystarczy wsadzić kapsułkę, wybrać odpowiednie ustawienia i wybrać czy napój ma być zimny, czy ciepły. I tyle! Ekspres ten jest mały, dlatego też nie zajmuje dużo miejsca, a to jest niezwykle ważne w niewielkich kuchniach.

4Swiss Modena A6

4Swiss Modena A6

Kawa: ziarnista, mielona

Typ młynka: stalowy

Moc ekspresu: 1300 W

Cena: od 1600 złotych

4Swiss Modena A6 to niezwykle wydajny i energooszczędny (zużywa tylko 1W w stanie spoczynku!) ekspres do kawy, który z pewnością jest godny uwagi. Minimalistyczny design cieszy oko, funkcja OneTouch Hot Water za pośrednictwem jednego przycisku przygotuje gorącą wodę np. do zalania herbaty. Ekspres ten został zaprojektowany tak, aby robić dwie kawy naraz oraz zastosowano tutaj system podgrzewania filiżanek. Na pokładzie znajdziemy dyszę spieniającą mleko, a w pamięci ekspresu zapisano pięć przepisów na napoje kawowe. Oczywiście użytkownik może regulować moc, temperaturę, stopień zmielenia i ilość zaparzonej kawy. Wylewka może zostać podniesiona nawet na wysokość 13 cm, dzięki czemu będziemy mogli zrobić naprawdę dużą kawę! Stalowy młynek z 5-stopniową regulacją charakteryzuje się cichą pracą.

PHILIPS LatteGo 4300

Polecane ekspresy do kawy – PHILIPS LatteGo 4300

Kawa: ziarnista, mielona

Typ młynka: ceramiczny

Moc ekspresu: 1500 W

Cena: od 2699 złotych

Modelem Ekspres PHILIPS LatteGo 4300 wchodzimy w wyższą półkę cenową i przede wszystkim bardziej zaawansowane urządzenie. Model ten jest ekspresem automatycznym wyposażonym w ceramiczny młynek. Kawę możemy robić zarówno z pełnych ziaren, jak i kawy mielonej. Urządzenie oferuje możliwość zrobienia łącznie ośmiu kaw, zaparzenie gorącej wody oraz spienienie mleka. Na małym, ale czytelnym wyświetlaczu możemy ustawić ilość kawy, jej moc oraz ilość mleka. PHILIPS LatteGo 4300 może pochwalić się niezwykle szybkim w czyszczeniu systemem spieniania mleka. Ekspres ten oferuje funkcję profili, w których dany użytkownik może zapisać swój przepis na kawę. Warto również nadmienić, że urządzenie to może robić dwie kawy jednocześnie.

4Swiss Roma A10 Home

4Swiss Roma A10 Home

Kawa: ziarnista, mielona

Typ młynka: stalowy

Moc ekspresu: 1400 W

Cena: od 2999 złotych

4Swiss Roma A10 Home to kolejny ekspres tego producenta w naszym zestawieniu “polecane ekspresy do kawy”. Urządzenie to, tak jak i poprzednio opisywany model, charakteryzuje się eleganckim i minimalistycznym designem, posiada dwa wyświetlacze LCD, które sprawiają, że jego obsługa jest intuicyjna i prosta, a system One Touch Coffee pozwala na szybkie przygotowanie jednej z czterech indywidualnie definiowanych kaw. Ekspres oferuje funkcję personalizacji kaw, co oznacza, że użytkownik ma możliwość dopasowania temperatury wody, ilość kawy i stopień spienienia mleka oraz ciśnienia, tak aby, kawa była po prostu idealna. Samoczyszcząca się dysza mleka sprawia, że konserwacja jest szybka i prosta. Na pokładzie znalazł się 5-stopniowy młynek ze stali nierdzewnej i podgrzewacz filiżanek. Wylewkę można unieść na wysokość aż 13 centymetrów!

Melitta Barista TS Smart

Polecane ekspresy do kawy – Melitta Barista TS Smart

Kawa: ziarnista (podwójna komora), mielona

Typ młynka: stalowy

Moc ekspresu: 1450 W

Cena: od 3700 złotych

Ekspres Melitta Barista TS Smart, który umieszczamy w zestawieniu “polecane ekspresy do kawy” jest zdecydowanie najbardziej rozbudowany, jeśli chodzi o gotowe przepisy na napoje kawowe. Urządzenie to w swojej pamięci posiada aż 21 jeden kaw, które możemy zrobić! Ekspres ten warto pochwalić przede wszystkim za podwójną komorę na ziarna kawy, co pozwala na wsypanie tam dwóch różnych rodzajów ziaren. Melitta Barista TS Smart jest niezwykle cichy, co wpływa na jego kulturę pracy i można nim sterować za pomocą aplikacji mobilnej. To właśnie w niej możemy pobawić się w baristę, ponieważ pozwala nam na dobranie proporcji. W zestawie znajdziemy oczywiście system spieniania mleka, a samo urządzenie może robić dwie kawy jednocześnie. Intuicyjna obsługa sprawia, że korzystanie z ekspresu jest niezwykle proste.

Podsumowanie – polecane ekspresy do kawy

Ekspres do kawy jest bardzo przydatnym urządzeniem, które nie tylko pozwoli nam delektować się pyszną kawą, ale przyda się również podczas spotkań ze znajomymi. Dobrze przecież zacząć dzień od świetnie smakującej i świeżo zaparzonej kawy. Każdy z wymienionych urządzeń, które znalazły się w naszym zestawieniu “polecane ekspresy do kawy” ma swoje zalety i atrybuty, które mogą przekonać. Niezależnie od tego, jaki model wybierzemy, z pewnością będziemy mogli się poczuć jak bariści, tylko, że w naszym domowym zaciszu.

