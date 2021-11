Kolejne GTA dostanie remaster? Rockstar szykuje kolejną premierę?

Premiera odświeżonej trylogii GTA Trilogy – Definitive Edition odbędzie się jutro (tj. 11 listopada), jednak jak się okazuje GTA 3, Vice City i San Andreas nie będą jedynymi tytułami z serii, które odświeży Rockstar. Najnowsze przecieki sugerują, że wkrótce to samo stanie się z GTA 4.

Kolejny projekt w planach Rockstara?

GTA Trilogy – Definitive Edition, w której skład wchodzi GTA 3, Vice City i San Andreas za kilka godzin będą oficjalne dostępne dla graczy na całym świecie. Odświeżona trylogia trafi na konsole starej, jaki i nowej generacji oraz na komputery PC. Odczucia gtaczy, co do odświeżonych gier są mieszane. Pojawiają się głosy, że wprowadzono za mało zmian graficznych względem pierwotnych wersji.

Premiera trylogii odbędzie się 11 listopada, jednak jak się okazuje GTA Trilogy – Definitie Edition nie będzie jedynym takim projektem w planach Rockstara. Według przecieków, za który odpowiedzialny jest leaker RalphsValve, studio szykuje kolejną część z serii GTA, która zostanie zremasterowana. Mowa tutaj oczywiście o GTA 4.

GTA 4 Remastered w drodze?

Jak podaje RalphsValve, GTA 4 ma być kolejną odświeżoną grą przez studio Rockstar. W zestawie znajdą się także dwa wątki fabularne z DLC Episodes From Liberty City. Mowa o The Lost and Damnded i The Ballad of Gay Tony. Oczywiście w pakiet będzie także wyposażony we wszystkie aktualizacje, jakie kiedykolwiek dostała jedna z najlepiej ocenianych gier w historii serii.

Według przecieków odświeżone GTA 4 miałoby pojawić się na rynku w 2023 roku, jednak nie ma bliżej określonej daty. Gra miałaby trafić na PlayStation 4 i 5, Xbox One/Series S i X oraz komputery PC. Remaster gry nie będzie jednak obejmował multiplayera, a jedynie wątki fabularne.