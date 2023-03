Kolejny Polak w F1? Na to czekają wszyscy fani motosportu w Polsce. Kacper Sztuka może być tym kierowcą, który zastąpi Roberta Kubicę w padoku F1. Młody Polak wykonał ogromny krok do przodu i cały przyszły sezon będzie jeździł we włoskiej F4!

Kubica i długo, długo nic

Każdy fan motosportu w Polsce jest świadom, jak wielkim talentem był i w dalszym ciągu jest Robert Kubica. Jest mała ilość kierowców, którzy po takiej kraksie, jakiej dostał krakowianin, byłoby w stanie siąść do bolidu Formuły 1 i wyciągać wszystko, co się da z samochodu.

Kariera Roberta Kubicy miała wyglądać zdecydowanie inaczej i gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, to dziś mówilibyśmy o nim o kilkukrotnym mistrzu świata. Przecież już miał podpisany kontrakt z Ferrari! Kolejny Polak w F1 to w tej chwili abstrakcja, jednak na horyzoncie pojawia się nowe nazwisko!

Kolejny Polak w F1! Jest coraz bliżej celu! Źródło: Twitter @kacper_sztuka

Kolejny Polak w F1 już niedługo?

Kacper Sztuka to niezwykły młody talent, który w przyszłości może pojawić się na torze, ścigając się bolidami Formuły 1. 17-letni kierowca ogłosił, że ponownie będzie ścigał się we włoskiej Formule 4 i w dalszym ciągu będzie reprezentował stajnię US Racing, która należy do Ralfa Schumachera i Gerharda Ungara.

Kolejny sezon w F4 sprawia, że młody kierowca z Cieszyna nabierze jeszcze większego doświadczenia i powalczy o awans do wyższej “ligi”. W przerwie zimowej brał on udział w Formula Winter Series, które wygrał z kolosalną przewagą!

Kacper Sztuka ogłosił, że wraca do włoskiej F4! Źródło: Twitter @Kacper_sztuka

