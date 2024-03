To jeden z tych przepisów, które powinny działać od dawna. Konfiskata auta za jazdę pod wpływem alkoholu to coś, co, miejmy nadzieję, skutecznie zniechęci kierowców do picia i prowadzenia pojazdu. To już nie są “zawiasy” czy zabrane prawo jazdy. Od jutra kara za to wykroczenie będzie bardziej dotkliwa.

Od 14.03 konfiskata auta. Trzeźwych kierowców też to dotyczy

Konfiskata auta od 14 marca. W jakiej sytuacji stracimy pojazd?

Przede wszystkim z samochodem może pożegnać się osoba, która ma we krwi 1,5 promila alkoholu. Wystarczy, że patrol policji zatrzyma takiego kierowcę i wykona badanie. Taką kontrolę pijana osoba z pewnością zapamięta do końca życia. Ciekawe, kiedy poznamy pierwszego “pechowca”, a raczej nieodpowiedzialnego kierowcę, który straci samochód na własne życzenie. Szczerze? Nie współczuję takiej osobie. Przecież to potencjalny morderca, który może pozbawić życia niewinnych uczestników ruchu.

Nie tylko pijani stracą swoje samochody

Nowe przepisy, które zaczną działać od jutra, 14 marca dotyczą również… trzeźwych kierowców. Wystarczy, że spowodujesz wypadek i uciekniesz z miejsca zdarzenia. Możesz być pewny, że czas pożegnać się z samochodem. Sprawa dotyczy również tych, którzy z miejsca wypadku nie uciekli ale mają we krwi powyżej 1 promila alkoholu. Tu jednak decyzję o konfiskacie auta podejmuje sąd, więc niekoniecznie pojazd uczestniczący w zdarzeniu przejdzie do Skarbu Państwa.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

Stało się. Jechałeś pijany, złapała cię policja. Co dalej? Mundurowi konfiskują pojazd, który prowadziłeś na siedem dni. Kolejny etap należy do prokuratora, który ma za zadanie podjąć decyzję o zabezpieczeniu samochodu. Finalnie sąd ma orzec przepadek auta na rzecz Skarbu Państwa. A co, jeśli jechałeś pojazdem, który nie należy do ciebie bądź ten został mocno zniszczony podczas zdarzenia? W takim przypadku sąd orzeka przepadek równowartości samochodu. Ewentualnie, jeśli był to pojazd służbowy, pojawia się dodatkowo nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Mało tego, jeśli spowodujesz ciężkie obrażenia lub śmierć, możesz liczyć się z pozbawieniem wolności do lat 16. Wydaje mi się, że powinno to być dożywocie. Oko za oko.

Licytacje skonfiskowanych samochodów. Jak to będzie wyglądać?

Zanim pojazd trafi na licytację, rzeczoznawca musi go wycenić. W sumie, ciekawe jak wyglądać będzie kwestia opłaty za parking i wspomnianą wycenę. A co, jeśli dany pojazd nie zostanie kupiony? Państwo stanie się posiadaczem wielu samochodów? Chociaż, patrząc na warunki licytacji, pojazdy te z pewnością szybko zostaną odkupione. Zacznijmy od pierwszego etapu. W pierwszej licytacji cena wywoławcza danego samochodu będzie wynosić 75 procent jego wartości, którą ustala rzeczoznawca. Wydaje mi się, że często takie auto w tym etapie nie znajdzie nowego właściciela. Dlaczego?

Dlatego, że drugi etap oznacza obniżenie ceny wywoławczej. Mowa o 50 procent ustalonej wartości. Warto dodać, że auto będzie mógł licytować każdy, kto ma polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie ma długów wobec państwa. Warto jeszcze dodać, że trzy dni przed dniem licytacji pojawi się obwieszczenie o miejscu tego “wydarzenia”.