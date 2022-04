Koniec PlayStation 4 bliski? To ma być ostatnia gra na tę konsolę

PlayStation 4 to urządzenie, które podbiło serca graczy. Wszystko kiedyś jednak się kończy i konsola została zastąpiona nową generacją. Pomimo tego, że PS5 w dalszym ciągu jest trudno dostępne, to jednak wiadome jest to, że Sony powoli odpuszcza kwestie PS4. Najnowsze plotki mówią, że God of War Ragnarok może być ostatnią grą wypuszczoną na konsole starej generacji.

PlayStation 4 wkrótce przestanie dostawać gry?

Na przestrzeni lat PS4 górowało w kwestii konsol i biło na głowę konkurencję pod względem sprzedaży. Konsola otrzymała od Sony masę tytułów, które po latach uznawane są za jeden z lepszych w historii. Śmiało można tutaj wyróżnić God of War, Uncharted oraz bardzo udanego Spider-Mana. Takich gier można wymienić jeszcze dużo.

Przeczytaj także: Gry free-2-play będą wypełnione reklamami? Takie plany ma Microsoft!

Czas i rozwój technologii sprawił, że konsola PS4 powoli stawała się przestarzałym urządzeniem, którego możliwości nie są już takie jak kiedyś. Przejście w nową erę przypieczętowała premiera konsoli PlayStation 5. Z przymusu i braku podzespołów do nowej generacji konsol Sony zdecydowało się na kontynuację produkcji, jednak koniec PS4 wydaje się bliski.

Koniec PS4 już bliski? God of War Ragnarok ostatnim tytułem?

God of War Ragnarok to nowa odsłona przygód Kratosa, która trafi zarówno na konsole PS4, jak i PS5. Producent zapewnia, że gra zagwarantuje “niesamowite doświadczenie” na konsolach PS4/PS4 Pro i będzie dostępna w rozdzielczości 1080p przy 60 klatkach na sekundę. W przypadku nowej generacji mówimy o trzech trybach : 4K30RT/4K60/1440p60 z opcją przejścia do 4K.

God of War Ragnarok będzie ostatnią grą, która trafi na PS4?

Pojawiły się jednak plotki sugerujące, że God of War Ragnarok będzie ostatnią grą na PS4. Według przecieków Demon Souls, Ratchet & Clank Rift Apart oraz Deathloop nie trafią na PS4, ponieważ Sony chce skupić się na wersjach na PS5 i komputery PC. Wiele wskazuje na to, że japoński gigant powoli skłania się do decyzji zakończeniu przygody starej generacji konsol.

Źródło: esportopedia