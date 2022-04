W ostatnich latach gry free-to-play zyskały ogromną popularność. Przede wszystkim dlatego, że są one po prostu darmowe. Źródłem dochodów dla twórców są mikro-transakcje w grach. Microsoft planuje wprowadzić rozwiązanie, które zwiększy te dochody. Chodzi o reklamy, które mają trafić do gier F2P!

Reklamy w grach free-to-play? Taki jest plan!

Fortnite, Call of Duty WarZone, Valorant, czy League of Legends to gry free-to-play, co oznacza, że deweloperzy nie zarabiają na ich sprzedaży. Dochód z tych tytułów jest jednak związany z mikro-transakcjami. W tego typu grach można kupować skórki na postacie, bronie, czy inne akcesoria, które potem można wykorzystać w rozgrywce. To jest właśnie motor napędowy gier F2P.

Gry free-2-play będą wypełnione reklamami? Takie plany ma Microsoft! 25

W przypadku gier free-to-play jest on całkowicie zrozumiały, ponieważ producenci w jakiś sposób muszą zarabiać na swoim produkcie. Mikro-transakcje nie są jednak mile widziane w produkcjach, za które trzeba zapłacić kilkaset złotych. Tę praktykę zastosowało wielu producentów gier i spotkali się tylko z ostrą krytyką ze strony graczy. Niemniej jednak Microsoft znalazł nowy sposób na zarabianie na grach free-to-play.

Pomysł firmy Microsoft ma wiele sensu

Jak podaje Business Insider, Microsoft planuje zwiększyć swój dochód z gier free-to-play. Producent systemu Windows oraz konsol Xbox rozważa wprowadzenie do darmowych gier pochodzących od różnych deweloperów reklam, które miałyby przynosić zyski. Według raportu BI reklamy te nie miałyby być nachalne dla graczy i miałyby pojawiać się jedynie w konkretnych miejscach w grze, np. billboardach.

Wychodzi więc na to, że Microsoft chce wykorzystać elementy w rozgrywce na reklamę. W grze Frotnite w niektórych miejscach można znaleźć billboardy, więc będą one idealnym miejscem. Firma założona przez Billa Gatesa miałaby się dzielić wpływami z reklam z twórcami gier i nie ograniczałaby ich w kwestii współpracy z przedsiębiorstwami reklamowymi. Reklamy miałyby trafić do darmowych gier oferowanych na konsole Xbox.

