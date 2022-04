Łóżko gamingowe będzie hitem? Wygląda bardzo komfortowo!

W dzisiejszych czasach chyba każdy produkt ma swój gamingowy odpowiednik. Fotele dla graczy to coś pospolitego, ale łóżko dla graczy to praktycznie nowość na rynku. Firma Bauhutte zaprezentowała łóżko gamingowe BGB-100FA, które na pewno zainteresuje spore grono miłośników gier komputerowych.

Łóżko gamignowe to ciekawy produkt

Praktycznie każdy gracz ma przy swoim stanowisko krzesło gamingowe. Co, jeśli napiszemy wam, że na rynku pojawiła się alternatywa, na której można również spać? Bauhutte BGB-100FA to łóżko gamingowe przygotowane z myślą o miłośnikach gier komputerowych. Łóżko kompatybilne jest z innymi rozwiązaniami gamignowymi firmy, co pozwala uzyskać ciekawy zestaw.

Bauhutte BGB-100FA to łóżko, które z pewnością zwróci uwagę graczy. Nie jest to jednak na nowo wymyślony produkt, jakim jest łóżko, a bardziej zmodyfikowane łóżko szpitalne, do którego można dołączyć poszczególne elementy z gamingowej serii mebli japońskiego producenta. Takie rozwiązanie pozwoli stworzyć idealny gamingowy setup.

Bauhutte BGB-100FA można połączyć z innymi produktami firmy

Łóżko gamingowe Bauhutte BGB-100FA to bardzo ciekawe rozwiązanie dla graczy. Produkt ma wymiary 199 x 94 x 13,8/28,5 cm. Wysokość łóżka można regulować, a waga zestawu wynosi ok. 38 kg. Do dyspozycji użytkownika dołączony jest także pilot umożliwiający sterowanie oparciem – do 60 stopni oraz oparciem nóg, do 35 stopni.

Rama łóżka Bauhutte BGB-100FA została wyceniona na 59 800 juanów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam ok. 2000 PLN. Jeśli jednak zdecydujemy się na zestaw z materacem, to cena wzrośnie do 87 375 juanów (ok. 3000 PLN). Niestety, na tę chwilę producent nie ma planów wyjść ze sprzedażą swojego nowego produktu dla graczy poza Japonię. Jeśli nie macie tam rodziny bądź znajomych, to łóżko gamingowe pozostaje na razie w strefie marzeń.

Źródło: Bauhutte