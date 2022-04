Konsola Valve, czyli Steam Deck pracuje na systemie operacyjnym SteamOS 3.0, który bazuje na Arch Linux. Od początku mówiło się, że na handheldzie będzie można zainstalować inny system operacyjny, a konkretnie Windows 11. Teraz jest to oficjalnie możliwe.

Steam Deck poszerza swoje możliwości!

Dostępność przenośnej konsoli do gier Steam Handheld nie jest wysoka, dlatego też każdy kto wejdzie w jej posiadanie, może nazwać się szczęśliwcem. Urządzenie to ma oferować wrażenia z grania na komputerze PC w naszych rękach i zdaje się, że tak będzie. Handheld zbiera dobre recenzje, a coraz więcej gier może być na nim uruchamianych.

Steam Deck pracuje na systemie SteamOS 3.0, który oparty jest na Arch Linux. Oprogramowanie to bazuje na środowisku graficznym KDE Plasma, a sam system jest bardzo oszczędny, zwłaszcza w kwestiach graficznych. Dlatego też zdecydowano się na jego wykorzystanie w przenośnej konsoli do gier. W ostatnim czasie wyszła nowa aktualizacja, która jest niezwykle istotna. Dlaczego? Ponieważ oficjalnie umożliwia instalację Windows 11 na urządzeniu.

Przeczytaj także: Korzystasz z tej przeglądarki? Nie zainstalujesz Windows 11

Valve oficjalnie pozwala na zainstalowanie Windows 11 na swoim handheldzie

Valve bardzo często wydaje aktualizacje systemu SteamOS, co jest wielkim plusem. Urządzenie ostatnio dostało jednak bardzo istotny upgrade systemu. Najnowsza aktualizacja OS oficjalnie pozwala na instalację innego systemu operacyjnego, a mowa tutaj oczywiście o Windows 11. Jest to możliwe dzięki dodaniu obsługi fTPM przez układ AMD, która konieczna jest do zainstalowania systemu od firmy Microsoft na konsoli Steam Deck.

Steam Deck pozwala na bezproblemową instalację Windows 11 27

Nowa aktualizacja i możliwość zainstalowania Windows 11 na konsoli na pewno ucieszy niejednego użytkownika. Warto jednak pamiętać, że jest to początkowa wersja funkcji, dlatego też musimy mieć na uwadze to, że podczas pracy mogą pojawiać się przeróżne błędy i nie wszystko będzie działać poprawnie. Prace nad stabilnością działania systemu Microsoftu na konsoli Valve cały czas trwają i jeśli chcecie mieć pewność, że podczas korzystania z tego rozwiązania nie napotkacie błędów, to powinniście zaczekać na stabilną wersję.

Źródło: Steam