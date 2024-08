Wygraj iPhone 15 w Żabce Nano. Nagród jest więcej, zobacz!

Jest szansa na zdobycie iPhone 15 w Żabce Nano. Musisz się spieszyć, bo konkurs zbliża się ku końcowi. Co musisz zrobić, by zdobyć telefon lub jedną ze 108 innych nagród? Sprawa jest prostsza, niż Ci się wydaje.

Możesz wygrać iPhone 15 w Żabce Nano!

Coraz częściej robię zakupy w Żabce Nano. Wchodzę tam kiedy chcę, robię zakupy tak długo, jak mi się to podoba i po wybraniu produktów wychodzę. Możesz iść w moje ślady i dzięki temu zdobyć smartfon lub inne świetne nagrody. Nie oszukujmy się – nikt nie przejdzie obojętnie obok zielonych klapków Kubota. Tak czy inaczej, możesz wygrać iPhone 15 w Żabce Nano. A aby Ci się poszczęściło, musisz wykonać kilka prostych kroków.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zrób przynajmniej 4 zakupy za min. 10 zł w Żabce Nano, wchodząc z użyciem aplikacji Żappka. Gdy już zdobędziesz cztery paragony z Nano, będziesz mógł wysłać jedno zgłoszenie. Tak, dobrze główkujesz – jeśli zrobisz zakupy więcej razy, masz większe szanse na wygraną, a czasu jest niewiele, bowiem konkurs trwa do 27 sierpnia 2024 roku. OK, zrobiłeś zakupy, masz już cztery paragony. Kolejnym krokiem jest odpowiedź na pytanie konkursowe: „Kogo chcesz zabrać do Żabki Nano i dlaczego?”. Proste? Pewnie, że proste! Wystarczy trochę inwencji twórczej i odrobina szczęścia.

Darmowa butelka wody w Żabka Nano. Jak ją zdobyć?

Co możesz wygrać w konkursie Żabka Nano?

Specjalna komisja konkursowa wyłoni 109 zwycięzców, gdyż jak pamiętasz – masz do wygrania iPhone 15 256 GB, ale i trzy smartwatche Apple Watch Series 9 45 mm, pięć par słuchawek JBL Wave Buds i sto par klapków Kubota. Podobno do wygrania są nie tylko zielone ale również granatowe. Nic dziwnego, w końcu barwy Nano są nieco inne niż Żabki. Wracając do pytania konkursowego. Sugeruję, by się do tego przyłożyć. Dlaczego? To proste. Komisja zwróci uwagę przede wszystkim na najbardziej kreatywne odpowiedzi. Dlatego im więcej weny zdobędziesz, tym większe szanse na wygraną iPhone 15 w Żabce Nano. Oczywiście, w grę wchodzą również inne nagrody.

Zdobądź iPhone 15 w Żabce Nano. Czeka również 108 innych nagród!

Skąd będę wiedział, że wygrałem iPhone 15 w Żabce Nano?

Kiedy komisja konkursowa zakończy swoją pracę i wyłoni aż stu dziewięciu laureatów, zwycięzcy najpóźniej do jedenastego września bieżącego roku otrzymają powiadomienie e-mail (i tu lepiej sprawdzić w aplikacji Żappka czy macie podany odpowiedni adres mailowy) z gratulacjami. Pojawi się tam także link, w który trzeba kliknąć, bowiem przekierowuje nas (to znaczy, laureatów) do formularza. Jest to niezbędna rzecz, ponieważ tam podajemy dane do wysyłki nagród. Te finalnie pojadą do zwycięzców kurierem. Jeśli nie wyraziłem się do końca jasno, a wydaje mi się jednak, że napisałem wszystko ze szczegółami, odsyłam na stronę Żabka Nano. Tam znajdziecie regulamin i wszystkie informacje od organizatora konkursu.

Przy okazji mam taką delikatną sugestię. Fakt, musicie zrobić zakupy za minimum dziesięć złotych, jednak nadal trwa super promocja. Jaka? Podczas robienia zakupów w Żabce Nano, możecie odebrać darmową, półlitrową butelkę wody (gazowanej lub niegazowanej). Jeśli Was zainteresowałem, odsyłam do innego artykułu, który dokładnie opisuje wszystkie kwestie związane z akcją „darmowa woda w Żabce Nano„.