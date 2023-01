Konsola PlayStation 5 to urządzenie o sporych wymiarach, którą można ustawić na dwa sposoby – pionowy i poziomy. Okazuje się, że ma ona pewną wadę, która może skutecznie uszkodzić urządzenie. Wszystko zależy od jej ustawienia!

Awaria spowodowana położeniem konsoli

Sony zaprojektowało PS5 tak, że można ją postawić pionowo lub położyć poziomo na specjalnej podkładce dołączonej do zestawu. Teoretycznie użytkownik może wybrać najbardziej pasujące mu położenie urządzenia i japoński producent nie podaje tutaj żadnych przeciwwskazań. Okazuje się jednak, że takie są i mogą być bardzo poważne w skutkach.

Twoja konsola PlayStation 5 pójdzie do kosza, jeśli tego nie zmienisz! Fot. MenWorld

Przeczytaj także: PS Plus Extra i Premium na styczeń. W jakie gry zagramy?

Grawitacja oraz błąd podczas projektowania urządzenia sprawia, że konsola PlayStation 5 może nadawać się do wyrzucenia do kosza. Zastosowany przez inżynierów japońskiego giganta płynny metal, który służy do chłodzenia konsoli, może wyciec na płytę główną i być powodem zwarcia!

Konsola PlayStation 5 z wadą konstrukcyjną

Wada konstrukcyjna PS5 sprawia, że płynny metal może wyciec i wylać się na płytę główną. Efektem tego jest zwarcie, przez które konsola PlayStation 5 nie nadaje się już do niczego, poza naprawą. Takich przypadków jest coraz więcej, a problemie przypomniał założyciel kanału na YouTube, TheCod3r.

Pionowe ustawienie konsoli PS5 doprowadza do poważnej awarii!

TheCod3r to kanał, na którym znajdziemy materiały z serwisowania konsol. Pokazane nagranie ujawnia PlayStation 5, którego płyta główna z pozoru prezentuje się normalnie. Dopiero po zdjęciu osłony APU możemy zobaczyć ciekły metal, który wylał się na płytę i doprowadził do zwarcia.

Jeśli wasza konsola PlayStation 5 stoi w pionie, to warto zastanowić się nad zmianą jej pozycji lub dokładną inspekcją całego wnętrza! Lepiej dmuchać na zimne niż potem wydawać setki na naprawę!

Źródło: YouTube