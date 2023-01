Jak co miesiąc rozszerza się biblioteka gier subskrypcji japońskiego giganta. PS Plus Extra i Premium na styczeń prezentuje się przyzwoicie, choć może pozostać niedosyt. Jakie gry trafią do droższych planów PlayStation Plus?

Gry PS Plus Extra i Premium na styczeń znane!

Sony przedstawiło tytuły PS Plus Extra i Premium na styczeń. Co w tym miesiącu trafi do biblioteki gier osób, które zdecydowały się na zakup droższych planów subskrypcji PlayStation Plus? Od 17 stycznia będziemy mogli zagrać w takie gry jak Devil May Cry 5: Special Edition (PS5), Back 4 Blood (PS4, PS5), Life is Strange (PS4) czy Dragon Ball FihterZ (PS4).

Jakie gry trafią w tym miesiącu do droższych planów PS Plus?

To oczywiście nie wszystko, ponieważ biblioteka rozszerzy się o znacznie więcej tytułów na konsole starej generacji. PS Plus Extra i Premium na styczeń da nam zagrać również w takie tytuły jak Life is Strange: Before the Storm (PS4), Just Cause 4: Reloaderd (PS4), Omno (PS4), Erica (PS4), Sayonara Wild Hearts (PS4) i Jett: The Far Shore (PS4, PS5).

Klasyczne gry również zawitają

Relatywnie nowe gry nie są jedynymi tytułami, które pojawią się w PS Plus Extra i Premium w styczniu, ponieważ znajdziemy tutaj również klasyczne gry, które pierwotnie zostały wydane na konsole PlayStation 1.

Tym sposobem PS Plus Extra i Premium na styczeń zaoferuje nam takie klasyczne tytuły jak Syphon Filter 3, Star Wars Demolition i Hot Shots Golf 2.

PS Plus Extra i Premium na styczeń. W jakie gry zagramy?

Łącznie do dyspozycji graczy przekazane zostanie 14 tytułów.

Źródło: PS Plus