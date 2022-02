Z elektroniką jest tak, że jeśli chcemy samemu naprawić dane urządzenie, zakup części zamiennych może okazać się problematyczny. Zwłaszcza jeśli mówimy o urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, czy konsole. Valve, producent konsoli Steam Deck zapowiedział współpracę z iFixit, na mocy której każdy posiadacz konsoli będzie mógł naprawić ją we własnym zakresie.

Steam Deck będzie jeszcze prostszy do naprawy

Przenośna konsola Steam Deck ma zdominować rynek handheldów. Konkurencja nie jest duża, ponieważ największym rywalem Valve jest Nintendo Switch. Przewagą konsoli od Valve jest fakt, że jest ona w stanie uruchomić gry dostępne na komputer za pośrednictwem platformy Steam.

To jednak nie wszystko, ponieważ ogłoszona współpraca z iFixit sprawia, że konsola zyskuje bardzo ważny argument. Mianowicie firma iFixit staje się oficjalnym dystrybutorem części zamiennych, dzięki czemu każda osoba, która posiada handhelda od Valve będzie mogła go naprawić we własnym zakresie.

Valve rozpoczyna współpracę z iFixit

Valve ogłosiło, że iFixit stanie się autoryzowanym dostawcą części do konsoli Steam Deck. Producent chce tym samym ułatwić użytkownikom dostęp do poszczególnych części. Rozpoczęcie współpracy oznacza to, że bez problemu zakupimy takie elementy konsoli, jak bateria, wyświetlacz czy analogi. Z czasem może się okazać, że Valve rozpocznie współpracę z innymi dostawcami usług tego typu, przez co naprawa urządzenia, czy wymiana uszkodzonych elementów będzie jeszcze łatwiejsza.

Konsolę Steam Deck naprawisz sam i to dobra wiadomość! 26

Szczegółów współpracy nie znamy, jednak wiemy, że naprawa Steam Deck nie należy do najtrudniejszych. Film z rozbierania konsoli na części pierwsze, pojawił się na kanale iFxit. Handheld ma ogromne szanse na stanie się prawdziwym hitem. Valve udostępniło m.in. CAD Steam Deck, który pozwoli na projektowanie własnych obudów. Co więcej, iFixit pozwoli na naprawę i kupno części do gogli VR Valve Index.

Źródło: PCGamer