Kopanie kryptowalut zagrożone? Szwedzi chcą zakazu w całej UE!

Kopanie kryptowalut w ostatnim czasie zrobiło się tak popularne, że Szwedzi są mocno zaniepokojeni zapotrzebowaniem górników na energię. To sprawiło, że pojawił się pomysł, aby zakazać kopania kryptowalut na terenie całej Unii Europejskiej.

Szwedzi zaniepokojeni obrotem spraw

Szwedzcy urzędnicy nie patrzą pochlebnie na rynek cyfrowych wlotu. Zużycie energii jest obecnie bardzo wysokie, a to wszystko za sprawą kopania kryptowalut. Do wydobywania elektronicznej waluty wykorzystywane są urządzenia, które pracują cały czas. W związku z tym wzrosło duże zapotrzebowanie na energię.

Kopanie kryptowalut, według Szwedów, mocno wpływa na klimat i ekonomię. Działa również negatywnie na neutralnośc klimatyczną w wielu krajach, w których energia pochodzi ze źródeł odnawialnych. Mining wiąże się z poważnymi konsekwencjami, dlatego też Szwecja domaga się, aby tego typu praktyka została zabroniona w krajach Unii Europejskiej.

Kopanie kryptowalut zużywa ogromne ilości energii

We wrześniu Chiny zakazały transakcji kryptowalutowych, na czym odbiła się wartość elektrycznych walut. Do tego samego dąży teraz Szwecja. Według obliczeń, w Szwecji, od kwietnia do sierpnia kopanie kryptowalut Bitcoin wymagało takiego samego zapotrzebowania, jak 200 000 szwedzkich domostw.

W związku ze zbanowaniem kryptowalut w Państwie Środka wiele firm zdecydowało się przenieść swoje farmy miningowe do innych krajów. Według szwedzkich regulatorów jest to duże zagrożenie dla ekologii, dlatego też wystosowano oświadczenie, w którym dyrektorzy Urzędu Nadzoru Finansowego i Agencji Ochrony Środowiska w Szwecji, Erik Thedéen i Björn Risinger nawołują do zakazu.

