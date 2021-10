Jak zacząć inwestowanie w kryptowaluty? Na co zwracać uwagę?

Kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy na rynku pojawiły się kryptowaluty, mało kto przewidział, że dziś będą one miały tak dużą wartość. Osoby, które zainwestowały przed kilkoma laty niedużą sumę pieniędzy, dziś na swoim koncie posiadają setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Wielu z was pewnie zadaje sobie pytanie, jak wejść do świata e-walut i jak zacząć inwestowanie w kryptowaluty. W tym artykule postaramy się wam to wytłumaczyć.

Kryptowaluty stały się niezwykle popularne. Zwłaszcza w czasach pandemii. Jak zacząć inwestowanie w kryptowaluty?

W momencie pisania tego tekstu wartość bitcoina, czyli najpopularniejszej kryptowaluty na świecie wynosi ponad 65 tys. dolarów, czyli około 260 tysięcy złotych. Wartość tej waluty od początku roku mocno się waha, ponieważ na początku 2020 roku wynosiła ona około 7200 USD, by potem spaść do wartości 4000 tysięcy dolarów amerykańskich. Po jakimś czasie zaczęła mocno rosnąć w górę, przez co dziś 1 bitcoin jest wart tyle… co dom. Osoby, które przed latami zdecydowały się na inwestycję w tę internetową walutę, na pewno mają się z czego cieszyć. Kryptowaluty z dnia na dzień zyskują na wartości i nie zanosi się na to, aby w najbliższym czasie zaczęły tanieć.

Warto jednak dodać, że kiedyś kryptowaluty nie cieszyły się zbyt dużą popularnością. Niegdyś były główną walutą osób, które dokonywały niezbyt legalnych transakcji. Dziś kryptowaluty stały się oficjalnymi środkami płatniczymi w kilku krajach na całym świecie. Pierwszym z nich był Salwador, który uznał bitcoina za oficjalną walutę w kraju. Na internetowe waluty otwierają się również wszelkiego rodzaju firmy. Tesla, jako pierwszy producent samochodów umożliwiła płacenie za swoje auta właśnie bitcoinem. To samo zrobił PayPal, który zaczął akceptować kryptowalutę, jako oficjalny środek płatniczy. Wzrastająca wartość kryptowalut stała się więc swego rodzaju lokatą, w którą inwestuje co raz więcej osób. Duży wpływ ma na to regularny wzrost inflacji, a bitcoin jest swoistym zabezpieczeniem środków.

Jak zacząć inwestowanie w kryptowaluty?

Rynek kryptowalut rozwija się z dnia na dzień, a wartości internetowych walut zmieniają się w mgnieniu oka. Jeśli chcecie zacząć inwestycje w e-waluty, pierwszy krokiem będzie rejestracja na odpowiedniej platformie handlowej. Wraz ze wzrostem popularności samych kryptowalut na rynku pojawiło się sporo platform, których pochodzenie jest bardzo wątpliwe. Najlepiej więc korzystać z serwisów, które działają na rynku od lat. Do najbezpieczniejszych giełd, na których spokojnie możemy się zarejestrować, zaliczają się: Coinbase, eToro, Bitnada czy Binance. Aby stworzyć konto na tego typu platformach, potrzebujemy zdecydowanie więcej niż adres poczty mailowej oraz hasło.

Głównym wymogiem podczas rejestracji na tego typu serwisach jest weryfikacja swojej tożsamości, dlatego też często odbywa się to drogą pocztową lub wideo. Ważne są także wszelkie dokumenty związane z podatkami oraz środki zapobiegające praniu pieniędzy, stąd też konieczna jest dokładna identyfikacja rejestrującej się osoby. Kwestionariusz jest tutaj wymagany, dlatego też, jeśli wybrana przez nas platforma nie udostępnia nam stosownego dokumentu, jej pochodzenie jest bardzo wątpliwe. Dokument bada przede wszystkim to, czy osoba, która chce zacząć inwestować w kryptowaluty, posiada jakiekolwiek doświadczenie w handlu e-walutami. Dba on również o użytkownika i chroni go przed błędami inwestycyjnymi. Jeśli przejdziemy wszystkie te kroki, będziemy mogli swobodnie korzystać z naszego konta. Do jego prawidłowego funkcjonowania będziemy musieli wpłacić pieniądze lub połączyć je z kontem bankowym. Osoby, które nie chcą podłączać swojej karty do konta, mogą wybrać PayPal.

Uważaj, w co inwestujesz!

Jak zacząć inwestowanie w kryptowaluty? Na giełdzie możemy znaleźć z reguły kilka przedmiotów handlu. Obok popularnego bitcoina znajdziemy także kontrakty na różnicę kursową, której wartość bazuje na cenie bitcoina. Nazywane są one CFD. Inwestycja w te środki jest bardzo niebezpieczna i tysiące osób straciło przez nią sporo pieniędzy. CFD często towarzyszy lewar. Oznacza to tyle, że jeśli wartość bitcoina wzrasta o 10%, to CFD wzrasta o 20 procent przy dwukrotnym lewarze. Ruch ten może odbywać się również w drugą stronę, o czym wiele osób przekonało się bardzo boleśnie.

Dobrą inwestycją może okazać się kupno certyfikatów bitcoinowych lub funduszy inwestycyjnych, które obejmują wiele kryptowalut. Tutaj ważnym elementem jest to, aby taka inwestycja nie uwzględniała wcześniej wspomnianego lewara. Ważne jest również to, aby kurs inwestycji rozliczany był w kontekście 1:1 (wobec USD).

Czy inwestycja w kryptowaluty się opłaci?

W życiu, a szczególnie w handlu giełdowym nic nie jest pewne. Bitcoin, Ethereum, Litecoin czy inne kryptowaluty mają spore wahania wartości, dlatego też inwestycja w nie wymaga nie tylko cierpliwości i środków, ale przede wszystkim stalowych nerwów. Inwestując w nie, musimy liczyć się także z tym, że giełda w każdym momencie może stracić wiarę w tę wirtualną walutę. Jest to przecież rzecz cyfrowa, która nie ma swojego „odpowiednika” w rzeczywistości. Jeśli więc chcemy inwestować w kryptowaluty, lepiej robić to niskimi kwotami, a nie wszystkim swoimi oszczędnościami.