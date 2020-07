Natura ma do zaoferowania znacznie więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. Każdego dnia przeżywamy kolejne małe zachwyty, spacerując z psem po lesie, wdychając pachnące tatarakiem powietrze czy przecierając otulone jeszcze snem oczy – zbudzone wcześnie rano, by podziwiać wschód słońca. W Polsce powstała marka KRAYNA, która oferuje w stu procentach wegańskie produkty. Warto poznać ją bliżej, gdyż firma udowadnia, że naturalne kosmetyki są bardzo wartościowe. Również dla panów. Są to produkty wegańskie do twarzy, skomponowane z myślą o indywidualnych potrzebach wszystkich typów skóry.

Właściciele marki KRAYNA opowiadają, dlaczego wpadli na pomysł wegańskich kosmetyków

Pomysł na stworzenie wyjątkowej marki kosmetyków 100% roślinnych i wegańskich powstał naszych głowach już jakiś czas temu. Krayna jest bardzo bliska naszym sercom, ponieważ jest to miejsce gdzie się urodziliśmy, to właśnie na Pojezierzu Krajeńskim pod Więcborkiem rozwijała się miłość do natury i do roślinnej pielęgnacji twarzy. Urzeczywistniliśmy nasze pragnienia, a jak widać marzenia się spełniają. Tworząc markę chcieliśmy przekazać to, co sami myślimy o pielęgnacji skóry i o życiu w ogóle. Naszym celem było stworzenie serii w 100% wegańskiej, szczerej i po brzegi napakowanej samymi najlepszymi roślinnymi składnikami.

Pojezierze Krajeńskie. To właśnie tutaj powstał pomysł, by tworzyć naturalne kosmetyki. Również dla panów. Dlaczego akurat w tym miejscu?



W produkcji naszych kremów zasięgnęliśmy mocy z nietkniętych przez przemysł i zachowanych przed turystami malowniczych terenów Pojezierza Krajeńskiego. To kraina pozbawiona większych ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych, leży na granicy województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Mimo swych oczywistych walorów nie jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym, co wychodzi jej tylko na dobre. Niezliczone pagórki upstrzone jeziorami, tataraki skrywające siedliska dzikich ptaków, pełne zwierzyny lasy pachnące jeżynami. Postanowiliśmy wykorzystać jej nieskażony potencjał produkując kosmetyki na bazie roślin, które tu rosną. Okazało się, że wszystko co najlepsze dla skóry mamy pod ręką.

Z czego powstają kosmetyki marki KRAYNA?

Cztery rośliny, które są głównymi składnikami kremów, każdy do innego typu skóry rosły tuż obok nas. Na „wyciągnięcie ręki”. Chaber, Rdest, Kasztanowiec i Babka Lancetowata to cudowne rośliny, których nieodkryte dotąd właściwości okazały się naszym „krajeńskich złotem”, przynoszącym ukojenie skórze i widocznie poprawiając jej kondycję.

KRAYNA to miejsce, gdzie z miłości do otaczającego nas świata powstały produkty 100% roślinne, dedykowane do pielęgnacji czterech podstawowych typów skóry.

Naturalne kosmetyki są bardzo wartościowe. Jakie oferuje polska marka?

AY 1 CORNFLOWER – nasz eliksir młodości z naturalną mocą chabru, działa intensywnie regenerująco, niweluje zmarszczki i pięknie rozświetla cerę. Dla osób, które mają cerę delikatną i skłonną do podrażnień polecamy AY2 WATER PEPPER z rdestem, który pozytywnie wpływa na ogólną kondycję skóry, działając jak balsam delikatnie kojący cerę. Dla cery naczynkowej lub atopowej dedykujemy krem AY3 CHESTNUT z ekstraktem z kasztanowca, który doskonale nawilża i zmniejsza widoczność naczyń krwionośnych. Ostatni z kremów w serii to AY4 PLANTAIN, to propozycja dla mężczyzn. Krem ten przeznaczony jest dla cery suchej i mieszanej, którą odżywi, a także poprawi jej elastyczność.

W stu procentach wegańskie

Nasze kosmetyki są w 100 % wegańskie i zostały certyfikowane znakiem ekologicznym VEGAN, przyznawanym przez Towarzystwo Wegańskie – Vegan Society i znakiem V Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz zwierząt Viva! Otrzymanie tych certyfikatów potwierdza to w jaki sposób podchodzimy do pielęgnacji skóry i życia, tworząc szczere produkty oparte tylko na tradycyjnych składnikach pochodzenia roślinnego.

KRAYNA to marka, którą tworzą ludzie z pasją. Zwracamy uwagę na każdy drobiazg i szczegół. Wciąż szukamy inspiracji, rozmawiamy, ale też uważnie słuchamy. Jesteśmy marką odpowiedzialną i świadomą otaczającego nas świata.

Aby dowiedzieć się więcej o tej polskiej marce kosmetyków wegańskich warto odwiedzić stronę www.krayna.pl.