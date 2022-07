Dopiero świat królowej motorsportu zdążył się pogodzić z informacją o odejściu Sebastiana Vettela, a już pojawiają się potencjalni kandydaci na jego miejsce.

Kto może zająć miejsce Sebastiana Vettela w Aston Martinie?

Nie ulega wątpliwością, że o odejściu Sebastiana Vettela z Formuły 1 mówiło się zdecydowanie wcześniej. Pod znakiem zapytania stał jego start w tegorocznych mistrzostwach i już rok temu na jego miejsce przymierzani byli inni zawodnicy. Wtedy jako głównego bohatera akcji wymieniało się Nico Hulkenberga.

Kto może zająć miejsce Sebastiana Vettela w Aston Martinie? – Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Zaczniemy sobie zatem od omówienia potencjalnej kandydatury Niemca. Jego rola w Aston Martinie w tym momencie polega na byciu trzecim kierowcą. Miał on okazję zasiadać za kierownicą bolidu F1 na początku tego sezonu właśnie w zastępstwie za Sebastiana Vettela. Rezultaty, które osiągnął podczas tych dwóch wyników nie były niczym pozytywnym, ale każdy tłumaczył je tym, że Niemiec dłuższy czas nie miał do czynienia z bolidem Formuły 1. Warto zadać sobie pytanie czy słusznie, skoro Niemiec startując w poprzednich latach tak naprawdę nic nie osiągnął.

Wyniki Nico Hulkenberga w Formule 1

Jak łatwo można zauważyć na powyższym zdjęciu miewał dobre okresy, w których potrafił zaliczyć niezłe wyścigi pod rząd w pierwszej dziesiątce- szczególnie w 2014 roku. Nigdy natomiast nie otrzymał propozycji rywalizacji w mocniejszej ekipie, a nawet nigdy nie stanął na podium, a brał udział w zawodach przez 9 sezonów. Co ciekawe, pomimo braku rewelacyjnych występów uważam, że ma bardzo wysokie szanse na zastąpienie Sebastiana Vettela ze względu na powiązania z ekipą, doświadczenie oraz możliwość przystosowania się do bycia kierowcą numer dwa w cieniu Lance’a Strolla, który to ma brylować w ekipie Astona, a to czy ma do tego predyspozycje to zupełnie inna historia.

Kto może zająć miejsce Sebastiana Vettela w Aston Martinie? – Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo

Australijczyk pomimo deklaracji pozostania na kolejny sezon w ekipie z Hilton nie jest koniecznie tam mile widziany, a trzyma go tam raczej sam kontrakt niż władze zespołu. Daniel miał swoje mocne sezony, ale obecnie doskwiera mu kryzys i podąża w cieniu swojego zespołowego kolegi – Lando Norrisa. Być może jego powrót do słabszego zespołu pozwoliłby mu się odbudować i przeciągnąć swoją karierę o kolejne kilka sezonów, bo aktualnie nie widzę dla niego przyszłości po zakończeniu sezonu 2023.

Wyniki Daniela Ricciardo w Formule 1

Kto może zająć miejsce Sebastiana Vettela w Aston Martinie? – Mick Schumacher

Mick Schumacher

Mick zalicza ciężki sezon u boku Kevina Magnussena. Wydawać by się mogło, że pozostaje w jego cieniu od początku rywalizacji, ale widać u niego przełamanie – nie wiadomo natomiast czy chwilowe czy może na stałe. Prawdopodobnie jest ono za sprawą Sebastiana Vettela, który prosił o inne podejście do Niemca i nie gnębienie go, a pocieszanie. Jakby nie patrzeć ze względu na powiązania z Sebastianem, Mick ma możliwość oderwania się od toksycznego środowiska w Haasie i dołączenie do gorszej, ale spokojniejszej ekipy. Niestety wiązałoby się to prawdopodobnie z zerwaniem relacji z Ferrari, z którą to młody Niemiec jest związany od początku swojej kariery. Silniki do Aston Martina dostarcza Mercedes, a Ferrari szukało mu miejsca w stawce tylko w zaprzyjaźnionych ekipach, tutaj wyglądałoby to jak przejście do konkurencji.

Wyniki Micka Schumachera w Formule 1

Kto może zająć miejsce Sebastiana Vettela w Aston Martinie? – Alex Albon

Alexander Albon

Tajski kierowca powrócił do stawki w wielkim stylu. Potrafi wiele wykrzesać z bardzo słabego bolidu Williamsa. Zadziwia wszystkich możliwością zdobycia punktów w jakiś niewyobrażalny sposób i inspiruje do przejścia do lepszej ekipy. Kontrakt kończy się po tym sezonie, jednak odejście z Williamsa, w którym to znalazł się za sprawą Red Bulla spowodowało by się odcięciem od tego środowiska. Pytanie – Czy tego chce Tajski kierowca?

Wyniki Alexa Albona w Formule 1

Źródło: opr. własne, wikipedia

