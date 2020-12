Kuchenka mikrofalowa Samsung MG23T5018CG – recenzja

Mikrofalówka Samsung MG23T5018CG to urządzenie z funkcją szybkiego rozmrażania, grillowania, opiekania na chrupko, niskotłuszczowego smażenia, a także z automatycznymi programami do deserów. Brzmi jak idealna pomoc do kuchni. A jak to wygląda w praktyce? Tego dowiesz się z naszej recenzji.

Kuchenka mikrofalowa Samsung MG23T5018CG – wygląd urządzenia

Na początek kilka słów o designie, który jest bardzo minimalistyczny i wysmakowany. Szara obudowa nie błyszczy się i nie widać na niej odcisków palców. Wykonany ze szkła panel dotykowy nadaje kuchence nowoczesnego wyglądu i oferuje możliwość łatwego wyboru jednego z 6 najbardziej popularnych programów, w tym programu Grill.

Grillowane potrawy z niską zawartością tłuszczu

MG23T5018CG to kuchenka mikrofalowa z grillem i funkcją opiekania na chrupko. Technologia Grill Fry wykorzystując mikrofale, umożliwia smażenie niskotłuszczowe. Wystarczy umieścić na talerzu Crusty mięso lub warzywa, wybrać program grillowania i gotowe. Upieczony w ten sposób kurczak miał idealnie chrupiącą skórkę, a w środku pozostał soczysty dokładnie tak, jak trzeba. Dzięki tej opcji możemy zamienić smażone na głębokim tłuszczu potrawy na ich znacznie zdrowszą, a równie pyszną wersję.

Kuchenka mikrofalowa Samsung MG23T5018CG oferuje funkcję szybkiego rozmrażania

Kuchenka mikrofalowa MG23T5018CG umożliwia szybkie rozmrażanie produktów, z zachowaniem ich smaku i wartości odżywczych. Produkty mrożone, takie jak frytki czy warzywna mieszanka, możesz umieścić w mikrofali ustawiając od razu opcję Grill. Dla produktów wymagających dalszej obróbki przeznaczona jest funkcja Defrost. Warto przy tej okazji wspomnieć o tym, że po rozmrożeniu każdy produkt na jakiś czas trzeba zostawić w temperaturze pokojowej, aby temperatura wewnątrz produktu się wyrównała. Chyba nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać o tym, jak bardzo przydatna w codziennym pośpiechu okazuje się funkcja, dzięki której np. zamrożone mięso czy ryby, zaledwie po kilkunastu minutach, gotowe są do obróbki termicznej.

Domowe desery

To kolejna doskonała funkcja, dzięki której możemy serwować desery dla naszych gości lub dzieci spragnionych słodkości, mając przy tym pełną kontrolę nad zawartością cukru, laktozy czy glutenu. Dzięki funkcji Home Dessert przygotowywanie deserów jest banalnie proste. Ulubiony deser powstaje dosłownie w chwilę – wystarczy wybrać jeden z zapisanych w urządzeniu programów. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wcale nie musisz być kulinarnym mistrzem.

Porady asystenta

W Auto Menu znajdują się gotowe przepisy kulinarne, z których możemy korzystać. Po dokonaniu wyboru na ekranie panelu pojawią się naprawdę bardzo szczegółowe instrukcje – tak, aby kulinarne eksperymenty zawsze kończyły się sukcesem. Nie masz pomysłu na to co ugotować? Zainspiruj się przepisami od Samsung – kilka z nich wypróbowaliśmy w redakcji.

Jak to działa?

System TDS korzysta z trzech punktów rozprowadzania fal ciepłego powietrza, by równomiernie podgrzewać całą komorę urządzenia. Dzięki czemu dania są zawsze dokładnie ugotowane i smakują doskonale. Ceramiczna i specjalnie profilowana komora urządzenia zapewnia nie tylko wysoką efektywność jego pracy. Dzięki warstwie emaliowanej jest także wyjątkowo odporna na uszkodzenia i znacznie ułatwia czyszczenie wnętrza kuchenki.

Kuchenka mikrofalowa Samsung MG23T5018CG. Czy warto ją kupić?

Kuchenka mikrofalowa Samsung MG23T5018CG to zdecydowanie model bardzo wszechstronny. Powiedzieć, że przyda się w kuchni, to stanowczo za mało – to nieoceniona pomoc w codziennych kulinarnych zmaganiach. Dzięki temu sprzętowi, wszystkie potrawy są błyskawicznie podgrzane, produkty równomiernie i szybko rozmrożone, a funkcja grilla i opiekania działa po prostu rewelacyjnie. Na dodatek urządzenie dostępne jest w bardzo przystępnej cenie. Polecamy!