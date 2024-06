Kup telewizor SONY i odbierz 3000 zł. Oto co musisz zrobić

To chyba idealny czas na zakup nowego telewizora, dlatego też japoński gigant ruszył ze świetną promocją – kup telewizor SONY z rodziny Bravia z procesorem XR i zyskaj nawet 3 tysiące złotych cashbacku. Oto co musisz zrobić!

Dlaczego czerwiec to świetny czas na zakup telewizora? Bo startują największe wydarzenia piłkarskie! 14 czerwca rozpoczyna się EURO 2024, a tydzień później, 21 czerwca, Messi i reprezentacja Argentyny będą chcieli obronić tytuł Copa America, który zdobyli tytuł w 2021 roku. Oglądanie sportu w najwyższej jakości to marzenie każdego entuzjasty. Sony postanowiło pomóc tym, którzy zastanawiają się nad wymianą TV.

EURO 2024 startuje już w piątek, dlatego to idealny czas na wymianę telewizora! Fot. UEFA

Japoński gigant technologiczny rozpoczyna akcję “BRAVIA XR 2024 4K i zwrot na konto”, w ramach której można otrzymać nawet do 3000 złotych zwrotu, jeśli zdecydujemy się na zakup telewizorów z serii BRAVIA 7, BRAVIA 8 i BRAVIA 9 z procesorem XR z rocznika 2024. Co trzeba zrobić, aby dać sobie szansę na zwrot kosztów?

Telewizory Sony z rodziny BRAVIA sprawią, że wrażenia kinowe przeniesiemy do naszego salonu. W promocji “BRAVIA XR 2024 4K i zwrot na konto” udział bierze BRAVIA 7, który został stworzony z myślą o miłośnikach sportu i gier, oferujący matrycę mini LED, BRAVIA 8, którego matryca OLED zagwarantuje niezapomniane wrażenia miłośnikom filmów oraz model BRAVIA 9 z mini LED, czyli flagowy model wyróżniający się wysoką luminacją szczytową, naturalnymi kolorami, najwyższym kontrastem i głęboką czernią.

Co więc zrobić, aby wziąć udział w akcji Sony? Przede wszystkim kupić telewizor BRAVIA XR z linii 2024 u jednego z autoryzowanych partnerów producenta. Kolejnym korkiem jest wystawienie opinii o produkcje na stronie sprzedawcy. Do dokonania zgłoszenia wymagane jest nie tylko aktywne konto My Sony, ale także dowód wstawienia opinii o produkcie. Wszelkie dodatkowe informacje znajdziecie tutaj.

Promocja “BRAVIA XR 2024 4K i zwrot na konto” obowiązuje dla zakupów dokonanych od 3 czerwca do 14 lipca 2024 roku. Zakupiony telewizor należy zarejestrować po upływie 14 dni od daty zakupu.

Źródło: opr. wł./Sony