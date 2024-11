Stało się. Kupiłeś samochód. Jedną z pierwszych spraw, którymi trzeba się zająć, jest jego ubezpieczenie. O ile z ewentualnym zakupem AC nie trzeba się spieszyć, ponieważ jego nabycie jest dobrowolne, tak w przypadku OC nie ma na co czekać. To ubezpieczenie obowiązkowe, a poruszanie się pojazdem bez OC grozi otrzymaniem grzywny. W 2023 roku kara za brak OC wynosi od 230 zł do nawet 10 800 zł, zależnie od rodzaju pojazdu oraz okresu bez polisy. Zatem ile masz czasu na ubezpieczenie samochodu po zakupie, by nie groziła Ci grzywna?

Kupiłeś samochód? Nie zapomnij o tym obowiązku, gdyż może Cię spotkać dotkliwa kara finansowa!

Kupiłeś samochód. Co dalej? Najpierw rejestracja czy ubezpieczenie samochodu?

Równie ważne jak ubezpieczenie pojazdu jest jego zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji. Co należy więc załatwić najpierw – rejestrację czy ubezpieczenie? Na zarejestrowanie samochodu masz 30 dni od momentu jego zakupu. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wskazuje listę załączników, które należy przedstawić urzędnikowi wraz ze wnioskiem o rejestrację auta – nie ma na niej jednak potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Mimo to urząd może wymagać okazania aktualnej polisy albo już na etapie składania wniosku, albo przy odbiorze dowodu rejestracyjnego. W związku z tym najbezpieczniej jest najpierw kupić ubezpieczenie samochodu, a dopiero po tym zająć się jego rejestracją.

Ile jest czasu na ubezpieczenie samochodu po zakupie?

To, ile czasu będziesz mieć na ubezpieczenie pojazdu, jest uzależnione od tego, czy to nowe auto, czy pochodzi z rynku wtórnego:

Pojazd z salonu – musi zostać ubezpieczony najpóźniej w dniu rejestracji.

musi zostać ubezpieczony najpóźniej w dniu rejestracji. Samochód używany – w jego przypadku masz obowiązek kupić OC w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży, w innym razie wystąpi przerwa w ubezpieczeniu samochodu, co może się wiązać z obciążeniem Cię karą za brak OC.

Co istotne, dla pojazdu używanego nie zawsze trzeba kupować nowe OC. Istnieje też bowiem możliwość korzystania z polisy poprzedniego właściciela, jeśli jeszcze jej nie wypowiedział. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprzedający musi przekazać kupującemu pojazd wraz z dowodem rejestracyjnym oraz polisą OC, a także poinformować firmę ubezpieczeniową o tym, że auta ma nowego właściciela. Co nie oznacza, że musisz z tej polisy korzystać, masz bowiem prawo do tego, by się jej zrzec.

Jak przepisać OC po kupnie samochodu?

Obowiązek przepisania polisy OC na nowego właściciela pojazdu leży po stronie sprzedającego. Jeżeli więc chcesz przejąć ubezpieczenie samochodu po jego sprzedawcy, to nie musisz nic robić – poza upewnieniem się, że polisa jest aktywna. Możesz to sprawdzić bezpłatnie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do sprawdzenia, czy pojazd jest ubezpieczony, wystarczy Ci jego numer rejestracyjny albo numer VIN. Auto będzie objęte ochroną przez cały czas, dla Ciebie: od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Były właściciel auta ma 14 dni od daty zbycia pojazdu na to, by przedstawić ubezpieczycielowi dokument przeniesienia prawa własności samochodu na nowego właściciela, w formie papierowej albo za pomocą internetowego wniosku.

