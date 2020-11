Kupujemy samochód. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Sponsored Materiał zewnętrzny

Kupno samochodu to wyzwanie, z którym nie łatwo sobie poradzić. Po pierwsze należy określić dokładnie nasze potrzeby, aby wybrać odpowiedni model i markę, które spełnią się w trakcie użytkowania. Po drugie, jeśli kupujemy używany samochód, warto przed podpisaniem umowy sprawdzić dokładnie stan techniczny wybranego pojazdu. Na samym końcu należy podjąć decyzję o tym, w jaki sposób sfinansujemy swój zakup. Opcji bowiem jest kilka.

Kupujemy samochód. Czy ważny jest model oraz marka? Przeanalizuj swoje potrzeby

Model samochodu powinien być ściśle dopasowany do naszego trybu życia oraz miejsca zamieszkania. Zazwyczaj rozróżniamy samochody ze względu na nadwozie oraz rozmiary. I tak oto najpopularniejszymi typami aut w Polsce są:

sedan – są to doskonałe, czterodrzwiowe samochody zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i biznesmenów jeżdżących w trasy. Charakteryzuje się pojemnym bagażnikiem oraz wygodnym miejscem dla pasażerów.

hatchback – auto kompaktowe, dosyć krótkie z całkiem dużą przestrzenią bagażową. Można spotkać jego pięciodrzwiową odmianę na rynku. Auto zgrabne oraz pojemne, cieszy się dużą popularnością.

kombi – można uznać, że jest to przedłużony sedan z dużo większym bagażnikiem. Auto zazwyczaj ekonomiczne, co sprawia, że jest to główne auto rodzinne w Polsce. Wakacje czteroosobowej rodziny z psem i babcią? Kombi sobie z tym poradzi!

VAN – auto do zadań specjalnych. Może być przeznaczony do transportu osób lub jedynie towarów. Używany często przez firmy budowlane.

SUV – połączenie pojazdu terenowego z wygodnym samochodem rodzinnym. Idealne dla osób mieszkających poza miastem, wymagających dużego bagażnika oraz przestrzeni dla pasażerów.

Co do marki, to decyzja o zakupie zazwyczaj zależy od indywidualnych preferencji kupującego. Na forach wielbicieli danych marek można znaleźć dużo praktycznych informacji, co do zalet oraz wad pojazdów danych firm.

Jak nie dać się oszukać?

Warto na oglądanie aut zabrać ze sobą doświadczoną osobę, jeśli sami nie znamy się dobrze na motoryzacji. Auto bowiem wyglądające na nowe, w rzeczywistości może być autem powypadkowym, co sprytni sprzedawcy potrafią doskonale ukryć. Tym, co może nam pomóc poznać przeszłość wybranego auta, jest numer VIN, czyli z angielskiego Vehicle Identification Number. Jest to numer identyfikacyjny pojazdu nadany mu i umieszczony przez producenta. Od 1981 roku VIN składa się z 17 znaków, cyfr i liter z wyłączeniem: I, O, Q. Wpisując numer w odpowiednią witrynę internetową, dowiemy się, czy samochód miał w przeszłości wypadki, ile razy był sprzedawany i jakie były jego losy.

Gotówka czy raty?

Ostania ważna decyzja dotyczy finansowania. Dobrym wyjściem dla osób bez wystarczającej ilości gotówki są raty. Aby sprawdzić, jakie mamy możliwości, warto skorzystać z kalkulatora pożyczek, który pomoże na m, wybrać propozycję idealnie dobraną do naszych potrzeb.